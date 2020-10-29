«Он не олигарх, он сам себя сделал». Журналист BBC рассказал о Сергее Галицком и его команде

28 октября, в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов, сайт BBC опубликовал материал, рассказывающий о сопернике лондонского «Челси» в Лиге чемпионов — футбольном клубе «Краснодар» — и его владельце Сергее Галицком. Юга.ру пересказывают основные мысли британского издания.

Модель Галицкого

По словам журналиста BBC Роберта О’Коннора, краснодарский клуб — выскочки с одной уникальной особенностью.

— Феноменальная сумма усилий была вложена в то, чтобы превратить молодой клуб, основанный только в 2008 году, в команду, готовую соревноваться на этом уровне. За всем этим стоит контролирующая рука необыкновенного индивидуалиста. Это Сергей Галицкий, основатель сети супермаркетов «Магнит», держащийся особняком в российском сообществе миллиардеров.

В то время как большинство отечественных супербогачей сделали свое состояние, скупая природные ресурсы России после развала СССР, 53-летний Галицкий построил свой розничный бизнес по старинке — через тяжелый труд, упорство, инновации. Это немаловажное отличие в глазах населения, которое переносило невзгоды на протяжении 1990-х годов, в то время как класс олигархов собирал природные богатства страны.

Журналист британского издания приводит мнение российского бизнес-инсайдера, попросившего не называть его имени, который резюмирует восхождение Галицкого: — Олигарх по определению относится к тем, кто использует политические связи для того, чтобы заработать. Галицкий — другой. Он не олигарх, он сам себя сделал. В 1998 году он с нуля открыл в Краснодаре дешевый продуктовый магазин. Тогда в России не хватало современных розничных сетей, и модель Галицкого достигла огромного успеха.

«Краснодар» строился снизу вверх

Роберт О’Коннор проводит экскурс в историю и рассказывает читателям о том, что ФК «Краснодар» был основан в 2008 году и начал свой путь к вершинам с самых нижних ступеней российского футбола. Команда быстро шла наверх, преуспевая за счет разумных инвестиций Галицкого.

— Мотивация была простой: любовь владельца к игре и желание построить то, что принесет долгосрочную пользу региону. Это был случай медленных и поступательных побед в гонке. «Краснодар» строился снизу вверх, избегая погони за дорогими покупками в пользу крупных, но взвешенных инвестиций в инфраструктуру, кульминацией чего стал дебют на прошлой неделе в Лиге чемпионов, завершившийся ничьей 1:1 с «Ренном».



«Они построили, возможно, лучшую тренировочную базу в мире, — BBC приводит мнение бывшего нападающего «Краснодара» Юры Мовсисяна. — Это захватывает дух. Все, вплоть до медицинского обслуживания, восстановления игроков — все, о чем можно мечтать в топ-клубе, Галицкий уже построил к тому времени, когда Краснодару исполнилось два или три года».

Он — уникальный

По словам автора статьи, клуб Галицкого — один из четырех частных клубов высшего футбольного эшелона России. При этом местная «футбольная экосистема» не приносит финансовой отдачи; скорее, успех обычно достигается благодаря поддержке крупных государственных интересов, таких как нефтяной гигант «Газпром» в «Зените» из Санкт-Петербурга.

По замечанию Роберта О’Коннора, в то время как на прошлой неделе циничные россияне радовались поражению «Зенита» от «Брюгге» со счетом 1:2, «Краснодар» Галицкого стал для всех второй любимой командой. Ничего удивительного, когда, по словам Мовсисяна, «Галицкий знает имя каждого игрока в академии. Это сотни детей. Он — уникальный».

— Его заявленная цель — однажды выставить на поле команду, полностью состоящую из выпускников академии, — напоминает журналист. — Возможно, до этого момента еще далеко, но клуб уже добился огромного успеха на молодежном уровне в России. В 2018 году они выиграли первенство страны среди юношей до 18 лет и довели до серии пенальти матч 1/8 финала Молодежной лиги УЕФА с мадридским «Реалом», прошедший перед заполненными трибунами ультрасовременного 35-тысячного стадиона в Краснодаре.

Работать с ним — это честь

«Я не хочу Тухелей или других иностранцев», — сказал Галицкий в интервью 2018 года, имея в виду немецкого тренера «Пари Сен-Жермен». Вместо этого тем летом он взял человека, который привел молодежную команду к тому противостоянию с «Реалом», — родившегося и выросшего в Краснодаре Мурада Мусаева.

— Молодой — он начал свою тренерскую карьеру в 2005 году, ему было всего 22 года — местный житель, полностью являющийся продуктом системы «Краснодара». Между тренером и владельцем сложились особые отношения, — по мнению О’Коннора, Мусаев олицетворяет все, чем занимается Галицкий.

«Работать с ним — это честь, но и большая ответственность, — говорит Мусаев. — Он будет спорить с тобой по каждому пункту, заставит тебя отстаивать свое мнение. Он может говорить о тренировках, о стандартных положениях или конкретных проходах во время матча. У него феноменальное понимание футбола, а также бизнеса».