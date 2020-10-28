«Челси» разгромил «Краснодар» в матче ЛЧ

Напомним, в сентябре «Краснодар» в двух играх плей-офф Лиги чемпионов одержал победу над греческим ФК ПАОК и впервые вышел в групповой этап турнира. 1 октября прошла жеребьевка, соперниками «быков» в группе стали «Челси», «Севилья» и «Ренн». С последними «быки» 20 октября сыграли вничью в гостях в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Матч против «Челси» прошел на домашнем стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 0:4 . На 14-й минуте после нарушения защитника черно-зеленых Кайо в ворота «быков» назначили пенальти. Его не смог реализовать полузащитник англичан Жоржиньо — мяч попал в штангу, отскочил в спину голкипера Матвея Сафонова, а затем отлетел назад в поле.