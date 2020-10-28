«Челси» разгромил «Краснодар» в матче ЛЧ
«Краснодар» 28 октября дома встретился с «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов
Напомним, в сентябре «Краснодар» в двух играх плей-офф Лиги чемпионов одержал победу над греческим ФК ПАОК и впервые вышел в групповой этап турнира. 1 октября прошла жеребьевка, соперниками «быков» в группе стали «Челси», «Севилья» и «Ренн». С последними «быки» 20 октября сыграли вничью в гостях в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Матч против «Челси» прошел на домашнем стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 0:4. На 14-й минуте после нарушения защитника черно-зеленых Кайо в ворота «быков» назначили пенальти. Его не смог реализовать полузащитник англичан Жоржиньо — мяч попал в штангу, отскочил в спину голкипера Матвея Сафонова, а затем отлетел назад в поле.
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Первый гол в ворота Сафонова забил нападающий англичан Каллум Хадсон-Одои (37-я минута). Второй гол в ворота «Краснодара» отправил нападающий Тимо Вернер, который реализовал пенальти на 76-й минуте. Его судья назначил после того, как мяч коснулся руки капитана «быков» Александра Мартыновича. Третий гол забил нападающий Хаким Зиеш (79-я минута). Четвертый мяч в ворота «горожан» отправил полузащитник Кристиан Пулишич (90-я минута).
Напомним, на этом матче также не было Евгения Маркова и Реми Кабеллы — перед игрой с «Ренном» они получили сомнительные тесты на коронавирус. Кроме того, из-за травм не сыграли Виктор Классон, Масиэл Вандерсон и Сергей Петров. Накануне главный тренер черно-зеленых Мурат Мусаев говорил, что команда встретит «Челси» почти тем же составом, что и со «Спартаком».
В рамках РПЛ 31 октября «Краснодар» встретится в гостях с «Ахматом». Следующий матч Лиги чемпионов для черно-зеленых пройдет 4 ноября в Испании против «Севильи». Матч начнется в 23:00.
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