Матч «Енисей» — «Краснодар» перенесли из Красноярска на стадион «быков»
Российская премьер-лига приняла решение изменить место проведения ноябрьского матча «Енисей» — «Краснодар»
В пресс-службе РПЛ сообщили, что «Енисей» и «Краснодар» обратились с просьбой поменяться кругами и перенести матч 14-го тура, назначенный на 11 ноября, на стадион черно-зеленых, так как в Красноярске в день встречи прогнозируют до -20 °С.
Смотрите также:
Премьер-лига согласилась и перенесла игру в Краснодар. Соответственно, матч 28-го тура проведут в мае в Красноярске.
Информация о времени начала ноябрьской встречи и продаже билетов появится позже, сообщили в пресс-службе «быков».
Редакция Авто Юга.ру тестирует универсал на маршруте 1500 км
Все культурные и спортивные события Краснодара с 6 по 11 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.