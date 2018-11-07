Матч «Енисей» — «Краснодар» перенесли из Красноярска на стадион «быков»

Российская премьер-лига приняла решение изменить место проведения ноябрьского матча «Енисей» — «Краснодар»

В пресс-службе РПЛ сообщили, что «Енисей» и «Краснодар» обратились с просьбой поменяться кругами и перенести матч 14-го тура, назначенный на 11 ноября, на стадион черно-зеленых, так как в Красноярске в день встречи прогнозируют до -20 °С.