«Краснодар» дома уступил чеченскому «Ахмату»

В матче 11-го тура Премьер лиги ФК «Краснодар» проиграл ФК «Ахмату»

Игра прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Победный гол для «Ахмата» забил на 60-й минуте Исмаэл Силва.

Сейчас «Краснодар» находится на втором месте турнирной таблицы, «Ахмат» после победы поднялся на девятую строчку.