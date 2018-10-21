«Краснодар» дома уступил чеченскому «Ахмату»
Краснодарский край, Чечня Валерия Дульская
В матче 11-го тура Премьер лиги ФК «Краснодар» проиграл ФК «Ахмату»
Игра прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
Победный гол для «Ахмата» забил на 60-й минуте Исмаэл Силва.
Сейчас «Краснодар» находится на втором месте турнирной таблицы, «Ахмат» после победы поднялся на девятую строчку.
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