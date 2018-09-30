Полные трибуны за «Черноморец» впервые за 15 лет. Как в Новороссийске встречали матч со «Спартаком»

В Новороссийске 26 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка России, в котором местный «Черноморец» сыграл с московским «Спартаком». В среду вечером трибуны Центрального стадиона полностью заполнились впервые за 15 лет. В конце августа стало известно о том, что на Центральном стадионе города-героя, вмещающем 12,5 тыс. человек, выступит один из самых титулованных российских клубов. Новороссийск, который всегда был футбольным городом, соскучился по большой игре, и предстоящий матч сразу вызвал ажиотаж.

Билеты поступили в продажу 19 сентября, их можно было приобрести только в кассах стадиона, максимум — пять штук в одни руки, цена — от 300 до 700 рублей. Списки стоящих в очереди за билетами были составлены заранее, а в первый день продаж люди начали собираться возле стадиона в 8:00, за пять часов до начала работы касс. Через два дня клуб объявил, что все билеты распроданы, часть из них ушла предприятиям города по коллективным заявкам. Можно предположить, что без спекулянтов не обошлось.

«Я болею за "Черноморец" с 2000-х. Честно говоря, впервые пришел на их матч — посмотреть на московский "Спартак". Чтобы достать билет, я сам приехал в Новороссийск, и за полчаса до открытия касс был уже 340-м. Еще я болею за "Ливерпуль" и "Краснодар". Слышал о ситуации с "Кубанью", двумя руками за то, что ее больше нет с нами. Играет в любительской лиге? Там ей и место!» — говорит болельщик из Геленджика Сергей.

В день матча в кассах болельщикам предлагали взять билеты на гостевой фан-сектор (однако Южная трибуна так и не заполнилась под завязку), также можно было приобрести атрибутику, которую новороссийский клуб выпустил специально к кубковому матчу, — шарфы с символикой «Черноморца» и «Спартака», вымпелы и магниты. Люди стали собираться у арены за несколько часов до стартового свистка, в районе стадиона скопились пробки. Болельщики, которые приехали из других городов, искали своих знакомых, с которыми договорились о билетах.

«Болею за "Черноморец" как минимум с 2000 года. Раньше болел за киевское "Динамо", а когда Советский Союз распался, начал болеть за "Кубань", потом за "Черноморец". За последний — более сознательно: понравилась игра, мышление команды, ее развитие. Конечно, жалко, что все оборвалось, но тем не менее, я опять здесь и очень надеюсь на лучшее. После ситуации с "Кубанью" и "Урожаем" я уже ничему не удивляюсь, но дай бог, чтобы "Черноморец" вышел на свой прежний уровень и чтобы все было хорошо в российском футболе», — делится с нами болельщик из Анапы Игорь.

Перед игрой счет личных встреч соперников был не в пользу «Черноморца»: команды провели 16 официальных матчей, в которых новороссийцы дважды праздновали победу, два раза сыграли вничью и целых 12 раз потерпели поражение. Разница забитых и пропущенных мячей — 12:37. Несмотря на это, шансы у новороссийцев, конечно же, были. Как минимум потому, что они есть всегда и у всех, особенно в Кубке России, в котором исход игры между клубами разных уровней нередко бывал абсурдным. Например, в прошлом сезоне большинство команд высшего дивизиона выбыли из борьбы за Кубок на стадиях 1/16 и 1/8 турнира, а «Спартак» оказался единственным клубом из лидеров чемпионата России, который дошел до четвертьфинала. В шаге от финала москвичей остановил дебютант Премьер-лиги ленинградский «Тосно», который в итоге выиграл Кубок, а спустя месяц прекратил существование. Однако в этом сезоне у «Спартака» дела шли не очень благополучно. Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, не сумев пробиться в групповую стадию, потерпели поражение на старте группового этапа Лиги Европы и опустились на пятое место в чемпионате России, потеряв победные очки в последних трех турах. При всем этом главный тренер «Спартака» Массимо Каррера включил в стартовый состав на кубковый матч пятерых игроков дубля и молодежки. Несмотря на то, что вторая команда красно-белых все же превосходит по уровню клубы ПФЛ, такое решение тренера можно было считать еще одной поблажкой для хозяев.

«Черноморцу» предстояло играть в 1/16 финала Кубка России второй раз за последние десять лет. На предыдущих стадиях турнира бело-синие прошли выступающий в чемпионате Краснодарского края «Кубань-Холдинг» (2:0), соседку по ПФЛ майкопскую «Дружбу» (0:1) и клуб первого дивизиона «Сочи» (2:1).

В текущем сезоне ПФЛ новороссийцы забили 14 голов в четырех домашних матчах, за последний месяц проиграли только лидерам первенства — «Урожаю» и «Волгарю» — и расположились на шестом месте турнирной таблицы. При том, что «Черноморец» шесть лет не поднимался выше второго дивизиона, у него самая высокая посещаемость домашних матчей среди клубов ПФЛ зоны «Юг» — 2,1 тыс. человек за игру. С середины лета на Центральном стадионе Новороссийска прошло четыре встречи в рамках первенства и два кубковых поединка, которые в сумме посетили 13,4 тыс. болельщиков. Наибольшее число зрителей собрал матч 1/32 финала Кубка России с «Сочи» — 3,5 тыс. человек.

«Мне приходится болеть за "Черноморец" уже около семи лет — с тех пор, как брат начал заниматься футболом, вся семья втянулась. Билеты на этот матч мы заказывали через команду брата, для них специально забронировали места. Вообще, когда только стало известно, что приедет "Спартак", все вокруг начали говорить о матче. Но я знаю, что и до этого люди ходили на стадион, многие даже покупают абонементы на все игры "Черноморца"», — рассказывает 22-летняя жительница Новороссийска Ангелина.

В прошлый раз аншлаг на стадионе Центральном произошел в 2003 году на матче Премьер-лиги. Соперником «Черноморца» был тот же «Спартак», и он одержал победу с разницей в один мяч — 2:3. Спустя 15 лет полные трибуны снова собрались в надежде увидеть футбол более высокого уровня. В толпе за стенами арены часто встречались люди с футбольной атрибутикой, по многим легко угадывалось, за кого они сегодня болеют. Перед стадионом были заметнее болельщики красно-белых, но когда арена заполнилась и стала бело-синей, стало видно — в этом городе болеют за свою команду. Хотя и пришли на стадион, чтобы посмотреть на «Спартак».

Перед поединком на стадионе громко играли песни о футболе и о Новороссийске. Организаторы прикрепили к сидениям свернутые в рулон бумажные листы голубого цвета — видимо, для того, чтобы зрители одновременно развернули их и таким образом устроили перформанс. Но большинство гостей постелили листы на свои места, чтобы не садиться на грязное кресло. За несколько минут до стартового свистка прозвучал отрывок главной темы из «Звездных войн», и команды под овации вышли на поле.

Всю первую половину матча борьба шла у ворот хозяев. Бело-синие пытались отодвинуть игру к центру поля, но «спартаковцы» продолжали давить. На 28-й минуте Зе Луиш вышел один на один с голкипером «Черноморца» Максимом Швагиревым и точным ударом отправил мяч в угол ворот.

На последних минутах первого тайма на поле прорвался болельщик. Сначала мужчина бежал, потом сбавил темп и пешком дошел до центра поля. Казалось, что он немного растерялся, потому что за ним не гнались сотрудники службы безопасности. Когда фанат направился к воротам красно-белых, капитан «Спартака» Артем Ребров пошел навстречу нарушителю, приобняв за плечо, проводил его с поля и передал сотрудникам стадиона, которые следили за гостевым фан-сектором. Все это происходило под аплодисменты зрителей.

«Это началось, когда я узнал, что такое футбол, — лет с восьми. Мой дед работал в "Черноморце" помощником тренера и, грубо говоря, все детство я провел на стадионе. В городе долго было тихо, спокойно, и тут грянула новость о "Спартаке". Это вызвало большой ажиотаж. Дедушка помог достать билеты, и теперь я стою здесь и жду, когда футболисты выйдут на поле, — взволнованно говорит 17-летний Денис. — Я болею еще за один клуб, он главный соперник "Спартака", поэтому не хотелось бы сейчас называть его вслух... это "Зенит"».

Вообще поначалу казалось, что болельщики так же скованны, как футболисты «Черноморца»: были видны и слышны только фан-секторы гостей и хозяев. Но после первой 45-минутки, в которой команда Хазрета Дышекова не смогла создать опасных моментов, зрители оживились и стали активнее реагировать на происходящее на поле. С трибун стали выкрикивать не призывы забить гол, а одиночные жалостливые просьбы: «Хоть раз ударь по воротам!» И бело-синие начали набирать темп.

Игра сместилась от ворот хозяев. Спартаковцы стали ошибаться, что позволило бело-синим провести несколько контратак и даже дважды ударить в створ ворот. Однако до конца поединка счет остался прежним — 0:1.

После финального свистка на поле посыпали болельщики — взрослые, дети и стюарды-подростки. Всего на газоне оказалось несколько десятков человек. Одни пытались обратиться к футболистам столичного клуба, другие хотели пожать руку и поддержать местных игроков. Исход игры не сильно огорчил болельщиков «Черноморца». Они вывесили на Северной трибуне растяжку со словами «Спасибо за праздник» и овациями проводили команду в автобус.

На послематчевой конференции наставник «Черноморца», комментируя пропущенный гол, сказал, что не стал бы винить своих защитников, потому что игроки «Спартака» были «быстрее, даже можно сказать, лучше». «Чуда не случилось. Мы пытались сопротивляться, оказать достойное сопротивление, но начали игру очень скованно, были немножко зажаты. Во втором тайме мы стали играть активнее, тем не менее, никакой опасности не создавали. Только в конце был какой-то эмоциональный порыв, где заработали угловые, штрафные, хотя бы стали бить по воротам», — подытожил Дышеков.