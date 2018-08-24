В 1/16 Кубка России «Черноморец» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» встретится с «Авангардом»
24 августа состоялась жеребьевка соперников по 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2018/19
По итогам жеребьевки, «Краснодар» сыграет в гостях у курского «Авангарда», соперником «Ростова» станет «Сызрань-2003», новороссийский «Черноморец» на своем поле сразится с московским «Спартаком», «Чайка» из Ростовской области примет «Анжи», а «Ахмат» на выезде проведет матч со «СКА-Хабаровском».
Другие пары 1/16 финала Кубка России:
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«Волгарь» — «Зенит»
«Нижний Новгород» — «Уфа»
«Нефтехимик» — «Урал»
«Тюмень» — ЦСКА
«Динамо Барнаул» — «Оренбург»
«Сахалин» — «Арсенал»
Матчи состоятся 26 и 27 сентября, точные даты станут известны позже. Для всех клубов премьер-лиги игры будут выездными.
Как сообщали Юга.ру, в 1/32 финала Кубка России «Черноморец» одержал волевую победу над «Сочи», а «Чайка» в селе Песчанокопском выбила «Армавир» из розыгрыша турнира.
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