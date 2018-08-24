В 1/16 Кубка России «Черноморец» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» встретится с «Авангардом»

24 августа состоялась жеребьевка соперников по 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2018/19

По итогам жеребьевки, «Краснодар» сыграет в гостях у курского «Авангарда», соперником «Ростова» станет «Сызрань-2003», новороссийский «Черноморец» на своем поле сразится с московским «Спартаком», «Чайка» из Ростовской области примет «Анжи», а «Ахмат» на выезде проведет матч со «СКА-Хабаровском».

«Балтика» — «Локомотив»

«Луки-Энергия» — «Енисей»

«Торпедо» — «Динамо Москва»

«Химки» — «Рубин»

«Тамбов» — «Крылья Советов»

«Волгарь» — «Зенит»

«Нижний Новгород» — «Уфа»

«Нефтехимик» — «Урал»

«Тюмень» — ЦСКА

«Динамо Барнаул» — «Оренбург»

«Сахалин» — «Арсенал»

Матчи состоятся 26 и 27 сентября, точные даты станут известны позже. Для всех клубов премьер-лиги игры будут выездными.

Как сообщали Юга.ру, в 1/32 финала Кубка России «Черноморец» одержал волевую победу над «Сочи», а «Чайка» в селе Песчанокопском выбила «Армавир» из розыгрыша турнира.