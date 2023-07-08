Два дерева упали в Краснодаре во время ливня

Упавшее дерево на улице Рашпилевской, 8 июля 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «Россия. Кубань. Новости», T.me/russiakuban

Упавшее дерево на улице Рашпилевской, 8 июля 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «Россия. Кубань. Новости», T.me/russiakuban

Во время проливного дождя в Краснодаре днем 8 июля шквалистый ветер повалил, как минимум, два дерева

Сильный ливень, обрушившийся на Краснодар около 14:50 8 июля, привел не только к временной остановке общественного транспорта. Как минимум, два больших дерева оказались повалены шквалистым ветром, который сопутствовал ливню. Многолетний платан упал на два автомобиля, припаркованных на улице Трамвайной неподалеку от въезда в парк «Солнечный остров».

Еще одно дерево рухнуло напротив цирка, на углу Рашпилевской и Калинина.