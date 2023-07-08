Два дерева упали в Краснодаре во время ливня
Во время проливного дождя в Краснодаре днем 8 июля шквалистый ветер повалил, как минимум, два дерева
Сильный ливень, обрушившийся на Краснодар около 14:50 8 июля, привел не только к временной остановке общественного транспорта.
Как минимум, два больших дерева оказались повалены шквалистым ветром, который сопутствовал ливню. Многолетний платан упал на два автомобиля, припаркованных на улице Трамвайной неподалеку от въезда в парк «Солнечный остров».
Еще одно дерево рухнуло напротив цирка, на углу Рашпилевской и Калинина.
В обоих случаях никто не пострадал. Как сообщают «Краснодарские известия», специалисты Муниципального центра управления уже выехали убирать упавшие деревья.
Напомним, что вчера в Краснодаре движение троллейбусов тоже останавливалось на несколько часов — но в тот раз причиной было отключение электричества.