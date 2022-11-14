Мэрия пообещала троллейбусы мимо парка «Краснодар» и по Западному обходу к лету 2023 года
14 ноября мэрия Краснодара объявила конкурс на поставщика 22 новых троллейбусов
Сайт краснодарской администрации сообщил, что город планирует закупить в лизинг 60 современных троллейбусов.
Конкурсную документацию на закупку 22 современных машин без запаса автономного хода мэрия разместила в системе госзакупок. Электронный аукцион состоится 1 декабря. Заявки принимают до 29 ноября включительно.
Мэр Краснодара Евгений Наумов добавил, что тендер на организацию, которая поставит еще 38 троллейбусов с запасом автономного хода, запустят «в ближайшие дни».
В феврале мэрия Краснодара отменила задумку собирать троллейбусы на базе КТТУ:
Все 60 новых троллейбусов должны поставить в Краснодар до конца июня 2023 года. Это позволит обновить подвижной состав на трех маршрутах — № 4, 7 и 20. А благодаря троллейбусам с автономным ходом мэрия расчитывает пустить маршруты там, где сейчас нет контактной сети.
С помощью нового электротранспорта мэрия намерена развить троллейбусную сеть, продлив маршрут № 4. Сейчас троллейбусы едут по нему от ж/д вокзала до остановки на улице Круговая. Маршрут продлят на почти 7,5 км по улице Красных Партизан, Западному обходу и улице Венецианской до ЖК «Немецкая Деревня».
Также мэрия планирует запустить троллейбусный маршрут № 11 от железнодорожного вокзала «Краснодар-1» до ЖК «Губернский». По нему троллейбусы будут ездить по улицам Мира, Октябрьская, Северная, Школьная, Восточно-Кругликовская мимо парка «Краснодар», улице 40-летия Победы, Героев-Разведчиков и Героя Яцкова. Если маршрут запустят, троллейбусная сеть Краснодара расширится на 5 км.
Как сообщали Юга.ру, сумма первого авансового платежа по лизингу за все 60 троллейбусов — 1 млрд 75 млн рублей. 1 млрд рублей поступит из регионального бюджета, еще 75 млн рублей выделит бюджет города.