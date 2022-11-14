Мэр Краснодара Евгений Наумов добавил, что тендер на организацию, которая поставит еще 38 троллейбусов с запасом автономного хода, запустят «в ближайшие дни».

Конкурсную документацию на закупку 22 современных машин без запаса автономного хода мэрия разместила в системе госзакупок. Электронный аукцион состоится 1 декабря. Заявки принимают до 29 ноября включительно.

Все 60 новых троллейбусов должны поставить в Краснодар до конца июня 2023 года. Это позволит обновить подвижной состав на трех маршрутах — № 4, 7 и 20. А благодаря троллейбусам с автономным ходом мэрия расчитывает пустить маршруты там, где сейчас нет контактной сети.

С помощью нового электротранспорта мэрия намерена развить троллейбусную сеть, продлив маршрут № 4. Сейчас троллейбусы едут по нему от ж/д вокзала до остановки на улице Круговая. Маршрут продлят на почти 7,5 км по улице Красных Партизан, Западному обходу и улице Венецианской до ЖК «Немецкая Деревня».