Мэрия пообещала троллейбусы мимо парка «Краснодар» и по Западному обходу к лету 2023 года

Краснодарский край

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  • © Коллаж скриншотов с сайта krd.ru
    © Коллаж скриншотов с сайта krd.ru

14 ноября мэрия Краснодара объявила конкурс на поставщика 22 новых троллейбусов

Сайт краснодарской администрации сообщил, что город планирует закупить в лизинг 60 современных троллейбусов.

Конкурсную документацию на закупку 22 современных машин без запаса автономного хода мэрия разместила в системе госзакупок. Электронный аукцион состоится 1 декабря. Заявки принимают до 29 ноября включительно.

Мэр Краснодара Евгений Наумов добавил, что тендер на организацию, которая поставит еще 38 троллейбусов с запасом автономного хода, запустят «в ближайшие дни».

В феврале мэрия Краснодара отменила задумку собирать троллейбусы на базе КТТУ:

Все 60 новых троллейбусов должны поставить в Краснодар до конца июня 2023 года. Это позволит обновить подвижной состав на трех маршрутах — № 4, 7 и 20. А благодаря троллейбусам с автономным ходом мэрия расчитывает пустить маршруты там, где сейчас нет контактной сети. 

С помощью нового электротранспорта мэрия намерена развить троллейбусную сеть, продлив маршрут № 4. Сейчас троллейбусы едут по нему от ж/д вокзала до остановки на улице Круговая. Маршрут продлят на почти 7,5 км по улице Красных Партизан, Западному обходу и улице Венецианской до ЖК «Немецкая Деревня».

  • © Cкриншот с сайта krd.ru
    © Cкриншот с сайта krd.ru

Также мэрия планирует запустить троллейбусный маршрут № 11 от железнодорожного вокзала «Краснодар-1» до ЖК «Губернский». По нему троллейбусы будут ездить по улицам Мира, Октябрьская, Северная, Школьная, Восточно-Кругликовская мимо парка «Краснодар», улице 40-летия Победы, Героев-Разведчиков и Героя Яцкова. Если маршрут запустят, троллейбусная сеть Краснодара расширится на 5 км.

  • © Cкриншот с сайта krd.ru
    © Cкриншот с сайта krd.ru

Как сообщали Юга.ру, сумма первого авансового платежа по лизингу за все 60 троллейбусов — 1 млрд 75 млн рублей. 1 млрд рублей поступит из регионального бюджета, еще 75 млн рублей выделит бюджет города.

Евгений Наумов Закупки Краснодар Общественный транспорт парк «Краснодар» Стадион ФК «Краснодар» Троллейбус

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Мэрия пообещала троллейбусы мимо парка «Краснодар» и по Западному обходу к лету 2023 года
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