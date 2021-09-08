Краснодарец с аутизмом снялся в рекламе модного бренда

Бренд PepeJeans создал капсульную коллекцию, часть средств с продажи которой направят в благотворительную организацию «Открытая среда»

7 сентября в инстаграме бренда одежды PepeJeans представили капсульную коллекцию в коллаборация с кофейнями «Зацепи». Часть средств от продажи коллекции направят в благотворительную организацию «Открытая среда», которая помогает людям с аутизмом в Краснодаре.

В съемке коллекции принял участие 22-летний воспитанник «Открытой среды» Валерий Ярошенко. Юноша побывал в роли модели и получил гонорар.

Портал Юга.ру связался с Анной Маловой, директором «Открытой среды». Она рассказала, что сотрудничество с брендами очень важно для организации, ведь это повышает видимость людей с аутизмом.