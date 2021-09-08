Краснодарец с аутизмом снялся в рекламе модного бренда
Бренд PepeJeans создал капсульную коллекцию, часть средств с продажи которой направят в благотворительную организацию «Открытая среда»
7 сентября в инстаграме бренда одежды PepeJeans представили капсульную коллекцию в коллаборация с кофейнями «Зацепи». Часть средств от продажи коллекции направят в благотворительную организацию «Открытая среда», которая помогает людям с аутизмом в Краснодаре.
В съемке коллекции принял участие 22-летний воспитанник «Открытой среды» Валерий Ярошенко. Юноша побывал в роли модели и получил гонорар.
Портал Юга.ру связался с Анной Маловой, директором «Открытой среды». Она рассказала, что сотрудничество с брендами очень важно для организации, ведь это повышает видимость людей с аутизмом.
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«Не только Валера попробовал в себя в роли профессиональной модели, но и многие посетители Зацепи и PepeJeans, возможно, чуть больше захотят узнать об аутизме. Хотя бы ещё раз услышат это слово: как же это хорошо!» — рассказала Малова.
Капсульную благотворительную коллекцию Pepe Jeans можно найти в магазинах в ТРЦ «Галерея Краснодар», мегацентре «Красная Площадь», ТЦ OZ Mall и кофейнях «Зацепи» на Чапаева, 88, Красной, 137 и в районе стадиона «Краснодар».
Напомним, в 2019 году в Краснодаре человека с аутизмом впервые официально устроили на работу. Им стал 27-летний Евгений Филипповский. Позже в краснодарское кафе трудоустроили девушку с аутизмом, Елизавету Стрельцову. Спустя год, во время пандемии, участники инклюзивного проекта «неПросто мастерские» начали шить защитные маски для волонтеров.
Ранее Юга.ру писали, что «Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare, который определяет эмоциональное состояние ребенка.