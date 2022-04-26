В Краснодаре пройдет благотворительная лекция об экологичной моде

Краснодарский край

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  • Одежда из магазина «Открыто» © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и «Юга.ру»
    Одежда из магазина «Открыто» © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и «Юга.ру»

29 апреля краснодарская дизайнер одежды проведет лекцию об осознанной моде. Средства с продажи билетов отправят на благотворительность

29 апреля в краснодарском центре современного искусства «Типография» пройдет лекция об осознанной моде. Ее прочитает основательница бренда одежды ENNS, южный дизайнер и художница Светлана Эннс.

Тему лекции выбрали не случайно. Один из способов сделать пожертвование краснодарской благотворительной организации «Открытая среда» — купить одежду в магазине «Открыто». Это ресейл-проект, где вещи известных дизайнеров продают за небольшие деньги. С их помощью оплачивают аренду помещений, работу специалистов, гуманитарную помощь для семей людей с аутизмом. Чтобы рассказать о нем, «Открытая среда» и «Юга.ру» устроили инклюзивную фотосессию в одежде из «Открыто». Моделями стали подопечные организации, волонтерки и журналистки.

  • Одежда из ресейла «Открыто» © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и Юга.ру
    Одежда из ресейла «Открыто» © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и Юга.ру

В «Открытой среде» подростки и взрослые с расстройством аутистического спектра учатся самостоятельной жизни, дружбе и общению. Все средства с продажи билетов направят на помощь студентам организации. 

Светлана Эннс

Светлана Эннс

дизайнер

На лекции Светлана расскажет:

  • что такое Slow Fashion и Fast Fashion, и почему «медленная мода» — это не очередной тренд, а необходимая мера;
  • как изменился мир в эпоху перепотребления, и что сейчас делают крупные бренды для экологии;
  • как нам всем, потребителям, более осознанно относиться к гардеробу и что делать с «лишней» одеждой;
  • какими будут ткани будущего (спойлер: с удивительными составами);
  • почему ZARA не тратится на рекламу и на что направляет огромную часть бюджета;
  • правда ли масс-маркет и распродажи — тотальное зло;
  • как, что и где лучше покупать.

Купить билет можно здесь. Мероприятие пройдет 29 апреля в 18:30 на улице Зиповской, 5 к33.

Магазин «Открыто» расположен в «Типографии», так что у посетителей лекции будет возможность сразу применить полученные знания на практике и экологично дополнить свой гардероб.

Как писали Юга.ру, недавно «Открытая среда» выпустила серию подкастов, ведущими которых стали люди с аутизмом. Там они рассуждают о любви, лжи и психоневрологических интернатах. 

Благотворительность Дизайн КЦ «Типография» Открытая среда Экология

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