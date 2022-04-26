В Краснодаре пройдет благотворительная лекция об экологичной моде

29 апреля краснодарская дизайнер одежды проведет лекцию об осознанной моде. Средства с продажи билетов отправят на благотворительность

Тему лекции выбрали не случайно. Один из способов сделать пожертвование краснодарской благотворительной организации «Открытая среда» — купить одежду в магазине «Открыто». Это ресейл-проект, где вещи известных дизайнеров продают за небольшие деньги. С их помощью оплачивают аренду помещений, работу специалистов, гуманитарную помощь для семей людей с аутизмом. Чтобы рассказать о нем, «Открытая среда» и «Юга.ру» устроили инклюзивную фотосессию в одежде из «Открыто» . Моделями стали подопечные организации, волонтерки и журналистки.

29 апреля в краснодарском центре современного искусства «Типография» пройдет лекция об осознанной моде. Ее прочитает основательница бренда одежды ENNS , южный дизайнер и художница Светлана Эннс.

Одежда из ресейла «Открыто» © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и Юга.ру

Одежда из ресейла «Открыто» © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и Юга.ру

В «Открытой среде» подростки и взрослые с расстройством аутистического спектра учатся самостоятельной жизни , дружбе и общению. Все средства с продажи билетов направят на помощь студентам организации.

Купить билет можно здесь . Мероприятие пройдет 29 апреля в 18:30 на улице Зиповской, 5 к33.

Магазин «Открыто» расположен в «Типографии», так что у посетителей лекции будет возможность сразу применить полученные знания на практике и экологично дополнить свой гардероб.

Как писали Юга.ру, недавно «Открытая среда» выпустила серию подкастов, ведущими которых стали люди с аутизмом. Там они рассуждают о любви, лжи и психоневрологических интернатах.