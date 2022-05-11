ЗОЖ — для всех. Как кубанские металлурги развивают спорт в Абинском районе

Уже много лет предприятие участвует в благоустройстве Абинского района, проводит и поддерживает различные экологические акции , уделяет внимание благотворительности , ищет и находит таланты . Один из самых важных аспектов политики АЭМЗ — мотивация на здоровый образ жизни и развитие корпоративного спорта. Сотрудники завода занимаются волейболом, баскетболом, настольным теннисом, гиревым спортом, армрестлингом, шахматами — по многим спортивным дисциплинам регулярно проходят внутризаводские соревнования.

Гордость АЭМЗ — собственный футбольный клуб «Металлург», созданный в 2019 году при поддержке руководства завода. Все участники команды — работники предприятия самых разных профессий, объединенные страстью к футболу и желанием вести активный образ жизни. Уже в дебютный год футболисты-заводчане стали обладателями чемпионского титула на всероссийском «Кубке металлургии», а не так давно выиграли Открытое зимнее первенство Абинского района по мини-футболу «Зима-2022».

В начале 2021 года свой клуб, «Абинская сталь», появился и у любителей хоккея. Энтузиасты начали тренироваться, участвовать и побеждать в матчах. В числе крупных успехов — недавнее третье место на всероссийском турнире Ночной хоккейной лиги. По словам спортсменов, такой результат возможен только благодаря серьезной работе.

Этой весной у руководства АЭМЗ родилась идея распространять свою активную жизненную позицию не только на сотрудников, но и за пределы завода. И начать решили с молодежи — школьников Абинского района пригласили участвовать в турнире по мини-футболу «Стальной мяч». Идею поддержали в районной администрации — с организацией помогли управление образования и молодежной политики и отдел по физической культуре и спорту. Датой проведения выбрали 6 апреля — Международный день спорта, однако из-за капризов погоды турнир пришлось перенести на 30-е.

В назначенный день на стадион «Спартак» прибыли 12 команд: по шесть в каждой возрастной категории (6–8 классы, 9–11 классы). Разминку перед турниром для юных спортсменов провели игроки ФК «Металлург». Спустя несколько часов напряженной борьбы и максимального накала страстей определились победители: в младшей возрастной группе победу одержала команда школы № 4, в старшей — футболисты из школы № 6.