ЗОЖ — для всех. Как кубанские металлурги развивают спорт в Абинском районе
Абинский ЭлектроМеталлургический завод славится не только современным производством, но и активной социальной позицией.
Уже много лет предприятие участвует в благоустройстве Абинского района, проводит и поддерживает различные экологические акции, уделяет внимание благотворительности, ищет и находит таланты. Один из самых важных аспектов политики АЭМЗ — мотивация на здоровый образ жизни и развитие корпоративного спорта. Сотрудники завода занимаются волейболом, баскетболом, настольным теннисом, гиревым спортом, армрестлингом, шахматами — по многим спортивным дисциплинам регулярно проходят внутризаводские соревнования.
Гордость АЭМЗ — собственный футбольный клуб «Металлург», созданный в 2019 году при поддержке руководства завода. Все участники команды — работники предприятия самых разных профессий, объединенные страстью к футболу и желанием вести активный образ жизни. Уже в дебютный год футболисты-заводчане стали обладателями чемпионского титула на всероссийском «Кубке металлургии», а не так давно выиграли Открытое зимнее первенство Абинского района по мини-футболу «Зима-2022».
В начале 2021 года свой клуб, «Абинская сталь», появился и у любителей хоккея. Энтузиасты начали тренироваться, участвовать и побеждать в матчах. В числе крупных успехов — недавнее третье место на всероссийском турнире Ночной хоккейной лиги. По словам спортсменов, такой результат возможен только благодаря серьезной работе.
Этой весной у руководства АЭМЗ родилась идея распространять свою активную жизненную позицию не только на сотрудников, но и за пределы завода. И начать решили с молодежи — школьников Абинского района пригласили участвовать в турнире по мини-футболу «Стальной мяч». Идею поддержали в районной администрации — с организацией помогли управление образования и молодежной политики и отдел по физической культуре и спорту. Датой проведения выбрали 6 апреля — Международный день спорта, однако из-за капризов погоды турнир пришлось перенести на 30-е.
В назначенный день на стадион «Спартак» прибыли 12 команд: по шесть в каждой возрастной категории (6–8 классы, 9–11 классы). Разминку перед турниром для юных спортсменов провели игроки ФК «Металлург». Спустя несколько часов напряженной борьбы и максимального накала страстей определились победители: в младшей возрастной группе победу одержала команда школы № 4, в старшей — футболисты из школы № 6.
Главной наградой стал инвентарь для школьных спортзалов — АЭМЗ направит его в учебные заведения в ближайшее время. Остальным участникам турнира вручили памятные подарки от завода. Правда, по признанию ребят, в этот день все они получили намного больше — встретились с единомышленниками, показали свои таланты, завели новые знакомства и зарядились энергией на новые достижения.
Владимир Федотов, генеральный директор АЭМЗ: «Мы считаем, что поддерживать здоровый образ жизни важно, и прививать интерес к спорту нужно с раннего возраста — чем старше становится человек, тем сложнее его заинтересовать. Поэтому мы очень рады, что смогли организовать для школьников такой турнир».
Абинский ЭлектроМеталлургический завод
Адрес: г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4
Сайт: abinmetall.ru
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