Первая десятка. Как Абинский ЭлектроМеталлургический завод пришел к успеху

За первые десять лет деятельности завод произвел более 8 млн тонн готовой продукции. Своей ключевой ценностью АЭМЗ выбрал развитие и четко следует намеченному пути. О главных достижениях первых десяти лет, позиции в российской металлургии, намеченных целях и многом другом порталу Юга.ру рассказал первый заместитель генерального директора Абинского ЭлектроМеталлургического завода Иван Демченко.

Иван Демченко первый заместитель генерального директора Абинского ЭлектроМеталлургического завода

Давайте для начала вспомним, как все начиналось. — Проектные работы начались в 2007 году, в 2008-м уже приступили к стройке. А свою первую арматуру АЭМЗ выпустил в 2010 году. Сначала был сортопрокатный цех — стан-350 мощностью 500 тыс. тонн. Мы постоянно его модернизируем, и он успешно работает по сей день. Почему для металлургического завода был выбран именно Абинск? — Было много доводов в пользу этого города, и один из самых значимых — наличие большой территории. Здесь более 300 га земли, и они находятся ровно между федеральной трассой на Новороссийск и железной дорогой. И порт, и другие транспортные узлы — в непосредственной близости. Еще один важный момент — содействие городских властей.

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Но предприятие построили в неметаллургическом регионе. Ведь были риски? — Что самое главное при строительстве предприятия? Нужно четко понимать его обеспечение. И с ним никаких проблем не было, потому что сюда ехал лом — это южные ворота России по экспорту металлолома. Кроме того, Краснодарский край и в целом Южный федеральный округ — очень крупный потребитель арматуры. Также не стоит забывать, что раньше мы импортировали в Россию турецкую арматуру через Новороссийск и Темрюк и продавали ее здесь, на юге. Это был очень хороший бизнес — многие этим занимались, пока мы не построили завод. Пожалуй, самым большим риском была технология — для компании на тот момент это были огромные вложения. И сложность заключалась в том, что на месте, где сейчас находится АЭМЗ, было болото. Строительство завода с нуля — это колоссальные затраты и финансов, и человеческого ресурса.

В этом году запланирован запуск еще одного цеха — расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. — Группа АЭМЗ и МЗ Балаково, которая вместе составляет металлургический холдинг «НОВОСТАЛЬ-М», сама по себе — самый крупный экспортер сортового проката в России. Например, 95% продукции стана-210, который производит катанку и арматуру, отправляется на экспорт. АЭМЗ занимает первое место в России по экспорту катанки и бунтовой арматуры — из общего российского экспорта катанки мы отгружаем до 80%.

Безусловно, мы видим новые возможности, и у нас огромная клиентская база — можно спокойно рассчитывать на продажу всех объемов, которые сейчас есть и которые появятся после запуска нового стана. Первые 10 лет АЭМЗ:

2010 год — сортопрокатный цех (стан-350),

2014 год — электросталеплавильный цех,

2016 год — сортопрокатный цех (стан-210),

2018 год — первый метизный цех,

2019 год — второй метизный цех,

2020 год — строительство нового сортопрокатного цеха.

Как развивалось предприятие все эти десять лет? Достигнуты ли намеченные цели? — Безусловно, цели достигнуты. Было много разных мыслей и идей по поводу развития предприятия, но то, что мы видим сегодня, — воплощение хорошо продуманных шагов на пути к успешному проекту. Сегодня Абинский ЭлектроМеталлургический завод — один из самых крупных производителей сортового проката в России. А с запуском нового стана он станет самым крупным. Можно сказать, что в основном все ключевые цели достигнуты или находятся в процессе достижения.

Вы говорите только про АЭМЗ, без МЗ Балаково? — Да, в России более крупного отдельно стоящего завода по производству сортового проката нет. Дальнейшее развитие будет идти исключительно в направлении инфраструктуры — железнодорожных станций, портовых площадок, транспортной системы и прочего. Также будем доводить до ума метизное производство, учитывая, что у нас для этого есть все возможности.

А как обстоят дела с экспортом на фоне пандемии и валютных колебаний? — Дела обстоят прекрасно — мир потихоньку возвращается к прежней жизни. В той же Европе люди уже работают, и потребление в данный момент быстро растет. В России, к сожалению, пока не так. Надеемся, в скором времени и у нас все наладится.

Как соотносятся объемы экспорта с объемами продаж внутри страны? И какое место занимает завод в структуре российской металлургии? — Если брать конкретно АЭМЗ и работу в условиях пандемии, то 85% произведенной продукции приходится на экспорт, остальное — внутренний рынок. В обычное время соотношение выглядит примерно так: 50/50 или 60/40 в сторону экспорта. Сейчас группа АЭМЗ и МЗ Балаково находится примерно на 6-7 месте по выплавке стали в стране.

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Наверняка есть рекорды и достижения завода, которыми можно похвастать? — На самом деле, их огромное количество — в зависимости от цеха. Например, мы поставили один из рекордов по стойкости печи. В России точно, в мире — под вопросом, потому что неизвестно, что происходит в Китае. Есть рекордный показатель по расходу электродов, и он очень стабильный. Если касаться сортового проката, то мы вышли на реальную производительность больше 3 тыс. тонн в сутки на определенных диаметрах. Мы первые в мире, кто сделал так называемый дикий бунт — арматуру с непрямым намотом — 20-го диаметра. И таких рекордов действительно очень много.

В 2019 году АЭМЗ получил сертификат экологического менеджмента ISO 14001:2015. Он подтверждает, что система экологического менеджмента предприятия отвечает требованиям стандарта ISO 14001. Работу завода по праву можно назвать безопасной для окружающей среды.

Как за эти годы расширилась производственная линейка завода? — Сначала мы производили только арматуру. Далее проводили испытания — пробовали катать круг [сортовой прокат с круглым сечением — Юга.ру], но не получалось. Вернее, не было спроса. А потом появилась квадратная заготовка.

В каком году это было? — Это был 2014 год. Квадратная заготовка появилась в Абинске, потому что раньше полуфабрикаты привозили из Новороссийска сюда. После квадратной заготовки у нас пошла катанка, после катанки началось строительство метизного цеха. Но параллельно появлялись квадратные и шестигранные профили, испытывались всевозможные круги. Основной упор в плане сортового проката был сделан все-таки на сертификацию. Имея большое количество сертификатов, мы можем работать на десятках других рынков, в том числе на экспорт.

Хватает ли для производства местного сырья, или его приходится закупать в других регионах? — Местный металлолом является ключевым сырьем, так как он в структуре себестоимости получается самым дешевым. Но его, конечно, не хватает. Сегодня благодаря поддержке министерства промышленности мы стараемся реализовать программу по ограничению экспорта и введению квотирования. Нехватка образовывается не только потому, что наш завод столько потребляет, но и потому, что на юге выросла концентрация заводов. Это и металлургические заводы в Ростове и Таганроге, и «СтавСталь» на Ставрополье, и «Новороссметалл». АЭМЗ закупает металлолом во всех регионах России, даже во Владивостоке. Металлолом отправляют сюда и другие страны, такие как Казахстан, Армения, Грузия, Абхазия и так далее.

Главные клиенты АЭМЗ — кто они? — В основном это крупные торговые сети. В меньшем объеме — металлотрейдеры. Например, у нас много израильских партнеров. Они владеют огромными цехами, в которых из арматуры производят сетки и прочую продукцию. Работаем и со строительными компаниями. Также среди покупателей есть виноградари, скотоводы, аграрии, машиностроители и другие, но это в основном метизное производство. Особенно хочу отметить производство проволоки с цинк-алюминиевым покрытием. Мы были первыми в стране, кто запустил производство этого продукта, и те, кого я сейчас перечислил, являются его ключевыми потребителями. Ее основное преимущество — долговечность, кроме того, она значительно меньше обычной проволоки подвержена коррозии.

На сайте предприятия сказано, что деятельность завода выходит за рамки только производственных процессов. Что имеется в виду? — АЭМЗ не просто завод. Это градообразующее предприятие для Абинска, у нас трудится четверть рабочего населения города — это очень важный момент. Мы реализуем огромное количество социальных программ, связанных со школами, садиками, поддерживаем больницы, организовываем строительство, ремонт и прочее.

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Сколько налогов и рабочих мест дает сейчас АМЗ? — Сегодня на предприятии работают 4 тыс. 200 человек. За прошлый год только НДС составил почти 1 млрд рублей. Где завод получает квалифицированные кадры? Расскажите о вашем учебном центре. Какие специальности там готовят и кто может учиться? — Сначала мы приглашали специалистов с высокой квалификацией с других предприятий. Но уже сегодня можно сказать, пусть это и громко прозвучит, что мы воспитали свое поколение металлургов на юге России. Местный подход очень отличается от подхода металлургов из остальных регионов страны. Даже МЗ Балаково отличается от АЭМЗ. Нельзя сказать, что на АЭМЗ лучше — здесь просто по-другому.

А в чем это проявляется? — Люди стараются очень ответственно подходить к своей работе, они действительно любят завод. Несколько лет назад на предприятии была авария — сгорел трансформатор, из-за чего завод пришлось останавливать. Мы все это помним, и никто не хочет, чтобы подобное повторилось. Даже в условиях пандемии продолжаем работу, разумеется, с соблюдением санитарных требований. Морально было бы тяжело перенести еще одну такую остановку.

Следующее десятилетие — каким оно будет для завода? — Мы планируем в течение следующих десяти лет закончить нашу инвестиционную программу в цехах. Будем заниматься исключительно обновлением оборудования, его модернизацией и, как я уже говорил, усилением инфраструктуры. Очень надеюсь, что грядущее десятилетие будет сверхуспешным для предприятия и кризисные периоды будут наступать все реже. Какие из планов самые сложные в реализации? — Самый сложный проект, который нам предстоит реализовать в ближайшее десятилетие, — это строительство рельсобалочного стана на МЗ Балаково. Строить его будут единовременно примерно 3,5 тыс. человек.

Чем мотивируете сотрудников на ежедневные трудовые подвиги? — Хорошей зарплатой и отношением. Мы поддерживаем сотрудников в непростых ситуациях, если они возникают, идем во многих моментах навстречу — в плане обучения, реализации собственных инициатив и прочем. Как завод отметит первое десятилетие? — Все пройдет спокойно. Пандемия сделала невозможными в том числе и большие праздники, и сейчас крайне важно позаботиться о здоровье людей. Уверен, впереди у нас еще немало торжественных событий.