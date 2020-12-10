Железный характер, или Как металлурги из Абинска в футбол играют

Сегодня Абинский ЭлектроМеталлургический завод — одно из крупнейших предприятий в своей отрасли. Но его деятельность выходит далеко за рамки производственных процессов. Яркий тому пример — футбольный клуб «Металлург», основанный в 2019 году и уже добившийся серьезных результатов. О тренировках, целях, победах и мотивации футболистов — в материале портала Юга.ру. Немного истории Попытки сформировать футбольный клуб появлялись сразу после запуска завода: команда принимала участия в незначительных турнирах местного значения, но значительных результатов не добивалась. В 2019 году директор предприятия узнал об очередном поражении на турнире малого масштаба и потребовал плотно заняться укреплением команды, чтобы вывести ее на более высокий уровень. Так началась новая эпоха команды под названием «Металлург».

Главный тренер ФК «Металлург» — Игорь Бужак. Он же и менеджер — занимается организацией и обеспечением команды, выездами, тренировками и прочим. Опыт у тренера колоссальный: в футбол играет с семи лет, ранее выступал за клубы «Юный Металлург» и «Сталь» в Молдове. На абинском заводе работает старшим мастером участка нагревательных печей сортопрокатного цеха. Отношения между «Металлургом» и руководством предприятия сразу сложились отличные, поскольку цели перед обеими сторонами стоят одинаковые. АЭМЗ предоставляет время для участия в турнирах, выделяет транспорт, оплачивает проживание и командировки, то есть, поддерживает спортсменов для достижения лучших результатов. Командные будни Сейчас в команде играют 20 человек, и все они работают на предприятии — посадчиками металла, машинистами кранов, намотчиками проволоки, вальцовщиками стана, строителями, водителями, инженерами связи и электрогазосварщиками. Состав стабильный — порядка 90% членов команды были в ней с самого начала. При этом «Металлург» с радостью готов принять новых талантливых игроков, если таковые будут появляться на постоянно растущем предприятии.

Тренировки в холодное время года проходят в спортзале, в теплое — на искусственных полях под открытым небом. Пока помещения и площадки АЭМЗ арендует, но футболисты мечтают однажды обзавестись собственным местом для тренировок. Клуб участвует в различных турнирах разного уровня, в основном, местного значения, но случаются и большие игры — такие как «Кубок промышленности ЮФО-СКФО», «Кубок металлургии», «Кубок Sochi ТЭК/ПРОМ». Регламенты проведения турниров различаются, и практически в каждом из них выступают не менее 12 команд — каждый соперник принципиальный, и над каждым нужна победа. За команду активно болеют работники предприятия, их семьи и друзья. Но самые главные фанаты — это родные и близкие футболистов, их поддержка вдохновляет больше всего.

Игорь Бужак главный тренер ФК «Металлург»

Игорь Бужак, главный тренер ФК «Металлург»: — Увы, из-за пандемии этот игровой сезон закончился, даже не успев начаться. Стараюсь поддерживать команду во всем, поясняю, что ничего на этом не заканчивается — стоит немного переждать, и дальше будет только лучше. Спасибо ребятам, что они меня понимают и что не сбавляют темп и усилия на тренировках. Установка на игру В первый же год участия в Кубке металлургов футболисты АЭМЗ завоевали титул чемпионов. Как рассказал главный тренер, это был сложный турнир — как в физическом, так и в психологическом плане: «В начале турнира был очень серьезный настрой — игроки на такой большой турнир еще не разу не выезжали, да и находились далеко от дома. Все понимали, что руководство возлагает большие надежды на команду, не хотели подводить».

Но результаты первых матчей не порадовали, и некоторые поначалу поникли, однако потом собрались духом, обсудили положение дел, дальнейшие планы на игры и приняли решение не сдаваться — нужно было выложиться на максимум своих возможностей. Только благодаря этому пробились в следующий раунд, где уже не снижали набранный темп — победа стала закономерным результатом. Клубного маскота у «Металлурга» пока нет, но зато уже есть традиция праздновать победу — каждому игроку нужно произнести торжественную речь с кубком в руках и пригубить из него традиционный победный напиток. Правда, для завоевания трофея нужно пройти долгий путь и приложить немало усилий. По словам главного тренера, установка на каждую игру проста: показать максимум своего уровня и получить удовольствие от игры. А тактика подбирается в зависимости от соперника.

Игорь Фалес капитан ФК «Металлург»

Игорь Фалес, арматурщик строительно-монтажного участка, капитан ФК «Металлург»: — Думаю, футбол у каждого из нас занимает значимое место в жизни — несмотря на усталость или занятость, мы ходим на тренировки и выезжаем на турниры. Перед каждой игрой мы анализируем сильные и слабые стороны соперника. Любая игра одинаково важна для всей команды — каждый игрок выходит на поле и отдает все свои силы ради победы. Не футболом единым В целом, спорт в жизни коллектива Абинского ЭлектроМеталлургического завода культивируется уже давно. Сотрудники активно занимаются волейболом, баскетболом, настольным теннисом, гиревым спортом, армрестлингом, шахматами.

Первая десятка: Как Абинский ЭлектроМеталлургический завод пришел к успеху

Ежегодно в конце весны или в начале лета проводятся внутризаводские соревнования по многим спортивным дисциплинам, и они собирают огромное количество участников. По итогам проведенных состязаний определяются победители, а награждение проходит на уютной базе семейного отдыха. По словам Игоря Бужака, дополнительной мотивации для занятий спортом работникам завода не требуется: «Представлять интересы такого большого предприятия, как Абинский ЭлектроМеталлургический завод — это и есть самая главная мотивация!».