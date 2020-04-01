Земля, вода и воздух. Как электрометаллургический завод в Абинске минимизирует отходы и заботится об экологии

«Создавать лучшее. Для всего мира» — так звучит миссия молодого современного предприятия, которое десять лет назад начало работать в Абинске. Металлургический завод производит сортовой прокат, стальную заготовку и метизную продукцию, а в качестве сырья использует лом металла. При этом основную проблему отрасли — загрязнение окружающей среды — АЭМЗ эффективно решает изо дня в день.

По уровню выбросов металлургия — в лидерах среди сырьевых отраслей промышленности. Единственный способ снизить экологический урон — технологическое перевооружение и следование принципам безотходного производства.

Абинский ЭлектроМеталлургический завод строили с нуля как современное во всех отношениях предприятие, и это заметно во всем: от оборудования до методов управления. Все нюансы, позволяющие обеспечить работу завода в рамках самых жестких природоохранных требований, продумали еще на стадии проектирования. О том, как это работает по факту, журналистам Юга.ру рассказала Татьяна Жигаловская, начальник отдела охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента АЭМЗ.

Земля Один из первоочередных вопросов любого промышленного предприятия — утилизация отходов. Простое складирование или консервация не решают задачу, поэтому на заводе внедрили систему безотходного производства — когда отходы одного производства используются в качестве сырья для другого.

Татьяна Жигаловская начальник отдела охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента АЭМЗ

— К примеру, пыль газоочистки содержит оксид цинка, который используется в лакокрасочной промышленности. Шлаковый щебень используется при строительстве дорог. Окалина прокатного производства с оксидом железа находит применение на металлургических предприятиях с доменным производством. Часть отходов мы перерабатываем и используем для собственных нужд — например, в качестве топлива. Незначительные количество отходов, которое мы передаем на утилизацию, проходит обязательный дозиметрический контроль. Подобный подход решает еще одну важную задачу — экономит природные ресурсы, используемые человеком, — рассказывает Татьяна Жигаловская.

Вода Производственная вода на предприятии очищается от взвесей и нефтепродуктов, движется по замкнутому циклу и не выходит за пределы завода. Часть воды должна быть дистиллированной — она нужна для охлаждения оборудования, ее получают из скважины и обрабатывают на специальных станциях водоподготовки. Там, где такая степень очистки не нужна, используется ливневая вода из искусственного пруда. Для ее очистки установлена современная система автономных очистных сооружений.

Воздух Для металлургических предприятий установлены нормативы предельно допустимых выбросов, и за соблюдением этих нормативов на заводе следят специалисты аккредитованных кубанских лабораторий. Параллельно сейчас на заводе внедряют автоматические системы контроля, чтобы мониторинг был не периодическим, а непрерывным.

Также на АЭМЗ работает мощная система пылегазоочистки — ее эффективность подтверждает сертификат системы экологического менеджмента TÜV Rheinland, полученный заводом в 2019 году. Экспертные проверки TÜV Rheinland отличаются придирчивостью и бескомпромиссностью, поэтому выданные сертификаты свидетельствуют о соответствии деятельности предприятия всем международным экологическим нормам.

Город Для предприятий первой категории, в которую входит и Абинский ЭлектроМеталлургический завод, установлена санитарная зона в 1 км. То есть вещества, выбрасываемые из источников, по достижении границ этой зоны должны рассеяться до разрешенных нормативами концентраций. Чтобы обеспечить благоприятную среду и по шумовому воздействию, и по чистоте воздуха, специалисты экологической службы АЭМЗ активно благоустраивают санитарно-защитную зону — высаженные деревья и кустарники создают дополнительный естественный барьер между городом и предприятием. Татьяна Жигаловская отмечает, что в 2019 году АЭМЗ не получил ни одной жалобы со стороны жителей города.

Сертификат ISO 14001:2015 Важное событие 2019 года — получение сертификата экологического менеджмента ISO 14001:2015, который подтверждает соответствие требованиям стандарта ISO 14001. Перед получением сертификата на заводе проверили все производственные процессы и устранили выявленные несоответствия.

Новый цех и экосертификат: Как металлургический завод в Абинске завершил 2019 год

В течение почти двух недель эксперты сертификационного органа проводили внешний аудит, по итогам которого завод получил сертификат — теперь работу предприятия по праву можно назвать безопасной для окружающей среды.

Сертификат ISO 14001:2015 выдают на три года, и каждый год инспекционный контроль должен подтверждать четкую работу всей системы экологического менеджмента.

Экоответственность Поддержка мероприятий, связанных с защитой природы и развитием экологического мышления, — один из приоритетов руководства АЭМЗ. Сотрудники экослужбы участвуют во многих общероссийских экологических акциях и мероприятиях, в том числе и во Всероссийском субботнике, проводят тематические викторины для молодежи, организуют познавательные занятия для школьников и воспитанников детских садов.

— Доброй традицией стала акция по приему макулатуры от горожан: на вырученные от ее продажи деньги мы совместно с администрацией Абинского района покупаем деревья и высаживаем их в городских парках и скверах, — делится начальник экологической службы АЭМЗ.

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Экоосознанность Сознательный подход к заботе об окружающей среде не ограничивается системами очистки и защитными мерами. На заводе уверены, что главную роль в сохранении природы играют люди с их привычками, ценностями, мировоззрением.

На территории предприятия размещены специальные контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла, батареек, ртутных ламп и прочих других видов отходов. Экологическое просвещение коллектива приносит свои плоды: к примеру, сотрудники завода приносят для утилизации использованные батарейки — не только свои, но и собранные по соседям. Многие также поддерживают международную акцию «Час Земли» и Всемирный день без автомобиля, приезжая на работу на велосипедах.

Привычка сортировать отходы становится естественной и логичной частью жизни, которая успешно распространяется на окружение каждого работника АЭМЗ.

— АЭМЗ — часть города, в котором мы живем, поэтому тема экологичности производства крайне важна для нас. Потому что забота об окружающей среде — это прежде всего личная ответственность каждого перед нашими детьми и их будущим. И только потом — соответствие требованиям законодательства. Мы гордимся тем, что завод — одно из тех промышленных предприятий, что работают без ущерба природе, — отмечает Татьяна Жигаловская.

Абинский ЭлектроМеталлургический завод:

• 134 га территории,

• более 3,7 тыс. сотрудников,

• электросталеплавильный цех мощностью более 1,5 млн тонн в год,

• сортопрокатный цех мощностью более 1,2 млн тонн в год,

• метизный цех №1 мощностью 65 тыс. тонн в год,

• кислородный завод мощностью более 80 млн куб. метров в год.