АЭМЗ купил кислородную камеру приюту «Краснодог»

Абинский ЭлектроМеталлургический завод помог приюту «Краснодог» в День всех влюбленных

В выходные 13-14 февраля Абинский ЭлектроМеталлургический завод оказал помощь «Краснодогу», одному из крупнейших приютов Краснодарского края. АЭМЗ подарил приюту кислородную камеру для восстановления тяжелобольных животных. К акции присоединился футбольный клуб «Металлург», основанный на базе завода в 2019 году. Игроки провели с подопечными приюта целый день и сделали несколько фотографий с котами и собаками. В пресс-службе завода отметили, что этой фотосессией команда старается привлечь внимание общественности к благотворительности и проблемам бездомных животных.

Развитие социальной ответственности среди сотрудников завода и во внешней среде — один из приоритетов АЭМЗ. Предприятие регулярно поддерживает благотворительные организации и участвует в мероприятиях, в том числе — связанных с экологией. Например, завод участвовал во всероссийской акции «Сдай бумагу — спаси дерево».