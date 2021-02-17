АЭМЗ купил кислородную камеру приюту «Краснодог»

Партнерский Краснодарский край

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Абинский ЭлектроМеталлургический завод помог приюту «Краснодог» в День всех влюбленных

В выходные 13-14 февраля Абинский ЭлектроМеталлургический завод оказал помощь «Краснодогу», одному из крупнейших приютов Краснодарского края. АЭМЗ подарил приюту кислородную камеру для восстановления тяжелобольных животных.

К акции присоединился футбольный клуб «Металлург», основанный на базе завода в 2019 году. Игроки провели с подопечными приюта целый день и сделали несколько фотографий с котами и собаками. В пресс-службе завода отметили, что этой фотосессией команда старается привлечь внимание общественности к благотворительности и проблемам бездомных животных.

Приют «Краснодог» пожаловался на травлю:

Развитие социальной ответственности среди сотрудников завода и во внешней среде — один из приоритетов АЭМЗ. Предприятие регулярно поддерживает благотворительные организации и участвует в мероприятиях, в том числе — связанных с экологией. Например, завод участвовал во всероссийской акции «Сдай бумагу — спаси дерево».

Как сообщали Юга.ру, в мае 2020 года краснодарские артисты PLC и «Модель Поведения» запустили сбор средств в поддержку «Краснодог».

Абинский район Благотворительность Животные Промышленность

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