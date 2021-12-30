Искусство в металле. Скульптуры кубанских металлургов установили на улицах Абинска
Этим летом Абинский ЭлектроМеталлургический завод провел конкурс на лучшую архитектурную композицию, выполненную из отходов производства.
Идея конкурса родилась после создания стальной фигуры жеребца мастерами сортопрокатного цеха — она украсила территорию предприятия и привлекла внимание не только его сотрудников, но и гостей. О том, что получается, когда встречаются металл и вдохновение, рассказывают Юга.ру.
Жеребец с характером
«СПЦ всегда на коне!» — так любят говорить сотрудники сортопрокатного цеха, поэтому перед созданием фигуры выбор даже не обсуждался. Набросав эскиз будущего жеребца, мастера приступили к кропотливой работе. Из обрезков арматуры сделали каркас и обмотали его обрезками проволоки-катанки. Чтобы точнее передать пропорции, несколько раз переделали некоторые детали.
Спустя четыре недели трудов в свободное от работы время жеребец высотой более 2 метров был готов. Коллективу завода его представили в канун профессионального праздника — Дня металлурга. Создатели скульптуры — электрогазосварщики энергослужбы Алексей Бескоровайный и Владимир Иванов, а также слесарь-ремонтник Дмитрий Коробчук — признались, что жеребец стал для них первым и очень интересным опытом работы над малыми архитектурными формами.
Скульптура с норовом произвела большое впечатление на сотрудников завода — так и появилась идея провести творческий конкурс по созданию фигур-талисманов. К нему присоединились еще четыре цеха.
Гордый орел
В метизном цеху талисманом решили сделать орла. Над его созданием трудился электрогазосварщик механослужбы Антон Ганич — специалист увлекается ковкой, поэтому предложение стало вызовом. Гордую птицу с размахом крыльев в 2,5 метра и весом около 200 кг Антон выполнил из отходов — вязки катанки и заправочных концов арматуры. Все детали он создавал исключительно вручную: каждое «перышко» подгонял под размер и форму по отдельности, придавая проволоке необходимые изгибы.
«Идею сделать орла талисманом нашего цеха единогласно принял весь коллектив. Эта птица ассоциируется с мощью, силой, бесстрашием: во все времена орел был и остается символом величия, успеха, гордости, отваги», — рассказали сотрудники метизного цеха АЭМЗ.
Новый сталевар
Талисманом электросталеплавильного цеха стал впечатляющей комплекции сталевар. Собрал двухметровую фигуру весом под 300 кг машинист экскаватора со сменным оборудованием Дмитрий Городничий. Он работает на АЭМЗ с 2014 года, а созданием скульптур из металлических отходов увлекся, когда открыл для себя красоту в деталях тяжелой погрузочной техники. Дома у Дмитрия обустроена мастерская, где он работает над произведениями искусства для своего быта — столами, стульями, люстрами и прочим.
Дмитрий создал сталевара из всего того, что нашел среди лома. Каждую часть тела «работника» горячего цеха — коленвалы, шестерни, болты, цепи, тросы, карданы, шатуны и прочее — мастер подбирал самым тщательным образом.
Печь как символ
Работники известкового цеха для участия в конкурсе решили обратиться к символу металлургии и по архивным фотографиям воссоздали печь, которую использовали для обжига известняка в XVIII веке. В работе над проектом участвовали слесари-ремонтники Сергей Музычка и Александр Корчашкин.
«Время идет, и технологии совершенствуются: сейчас современное оборудование газифицировано и автоматизировано, но, как и столетия назад, управляет всей техникой человек. Мы хотели показать, как выглядели такие печи всего два века назад, и для этого нам понадобился кирпич, пиломатериалы, железо, 1,5 месяца и немало усердия», — рассказали создатели печи.
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Мировой транспорт
Транспортный цех специально для конкурса и заодно в канун Дня автомобилиста собрал скульптуру грузовика — символ транспорта, который перевозит не только заготовки для производства, но и готовую продукцию во все уголки планеты. Кстати, именно поэтому слоган предприятия «Для всего мира» занял почетное место в композиции.
В создании талисмана цеха участвовали электрогазосварщики Эдуард Засухин и Владимир Пустоветов, маляры Владимир Старожук, Александр Дерявко и Иван Оторвин, а также слесарь Дмитрий Золотарев.
Пока в местных соцсетях шло голосование за лучший проект, руководство предприятия решило поделиться искусством с городом и передало три стальные скульптуры для размещения в разных точках. Теперь орел встречает проезжающих по автомобильному мосту улицы Советов, конь расположился у на улице Мира, 1, а сталевар нашел свое место в центральном парке. Печь и грузовик остались на территории завода.
Итоги голосования подвели в конце ноября: с незначительным отрывом победил орел — талисман, созданный мастерами метизного цеха.
Андрей Гринь, первый заместитель генерального директора — главный инженер АЭМЗ:
«На Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе трудится много талантливых, увлеченных и энергичных людей — они не только выполняют на высоком уровне свои производственные задачи, но и находят время для реализации творческих идей. Благодаря их таланту и вдохновению на территории предприятия, а затем и в городе появились новые интересные объекты».
Абинский ЭлектроМеталлургический завод
Адрес: г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4
Сайт: abinmetall.ru
Инстаграм: @aemz_official