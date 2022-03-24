В свет вышел первый том монографии «История Красной Поляны»

Книга «История Красной Поляны» совсем недавно вышла из печати. Она стала первым изданием в отечественной исторической и краеведческой литературе, обобщающим историю местности в долине реки Мзымты от древних времен до современности. В книге в деталях показывается смена эпох в регионе, история возникновения и развития Красной Поляны. Проект был реализован при поддержке курорта «Роза Хутор».

«В стратегии устойчивого развития нашего курорта есть направление «Историческое наследие», в рамках которого мы работаем над изучением и популяризацией истории горного Причерноморья. Эти прекрасные места стали частью России всего полтора века назад, поэтому ценные знания об отдаленных исторических событиях нам приходится собирать по крупицам. В этой связи мы решили поддержать издание монографии, аккумулирующей достоверные данные о поселке Красная Поляна и его окрестностях. Весь имеющийся в распоряжении курорта тираж, около 300 экземпляров, мы планируем передать в муниципальные и школьные библиотеки Сочи», — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Автор книги — историк и краевед Дмитрий Андреев, известный своими работами, посвященными изучению топонимов и истории Западного Кавказа. Над новой книгой «История Красной Поляны» он трудился более пяти лет, используя обширные данные архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ставрополя и Тбилиси.

«Долгое время я занимаюсь туризмом, всегда интересовался историей горного Причерноморья. Но всеобъемлющего труда, посвященного этой теме, не нашел. За годы работы над книгой я изучил порядка 600 архивных дел», — заявил автор книги Дмитрий Андреев.

Сегодня читателям доступен первый том издания «История Красной Поляны». В книге приведены корректные данные о времени переселения греческих семей в долину реки Мзымты, рассмотрены в подробностях история возникновения Свято-Троицкого монастыря, заселение вновь образованного города Романовска и его социально-экономическая жизнь. В издании впервые опубликованы фрагменты дневника инженера Константинова об изысканиях при строительстве первой дороги в горы. В книге большое количество иллюстраций. Продолжит «Историю Красной Поляны» второй том, посвященный событиям, происходившим в поселке в ХХ веке. Его выпуск запланирован на май 2022 года.

Общий тираж книги «История Красной Поляны» — 500 экземпляров. Приобрести ее можно в магазинах поселка и через сайт издания.