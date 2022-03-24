В свет вышел первый том монографии «История Красной Поляны»
Курорт «Роза Хутор» поддержал публикацию монографии по истории Красной Поляны
Книга «История Красной Поляны» совсем недавно вышла из печати. Она стала первым изданием в отечественной исторической и краеведческой литературе, обобщающим историю местности в долине реки Мзымты от древних времен до современности. В книге в деталях показывается смена эпох в регионе, история возникновения и развития Красной Поляны. Проект был реализован при поддержке курорта «Роза Хутор».
«В стратегии устойчивого развития нашего курорта есть направление «Историческое наследие», в рамках которого мы работаем над изучением и популяризацией истории горного Причерноморья. Эти прекрасные места стали частью России всего полтора века назад, поэтому ценные знания об отдаленных исторических событиях нам приходится собирать по крупицам. В этой связи мы решили поддержать издание монографии, аккумулирующей достоверные данные о поселке Красная Поляна и его окрестностях. Весь имеющийся в распоряжении курорта тираж, около 300 экземпляров, мы планируем передать в муниципальные и школьные библиотеки Сочи», — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Автор книги — историк и краевед Дмитрий Андреев, известный своими работами, посвященными изучению топонимов и истории Западного Кавказа. Над новой книгой «История Красной Поляны» он трудился более пяти лет, используя обширные данные архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ставрополя и Тбилиси.
«Долгое время я занимаюсь туризмом, всегда интересовался историей горного Причерноморья. Но всеобъемлющего труда, посвященного этой теме, не нашел. За годы работы над книгой я изучил порядка 600 архивных дел», — заявил автор книги Дмитрий Андреев.
Сегодня читателям доступен первый том издания «История Красной Поляны». В книге приведены корректные данные о времени переселения греческих семей в долину реки Мзымты, рассмотрены в подробностях история возникновения Свято-Троицкого монастыря, заселение вновь образованного города Романовска и его социально-экономическая жизнь. В издании впервые опубликованы фрагменты дневника инженера Константинова об изысканиях при строительстве первой дороги в горы. В книге большое количество иллюстраций. Продолжит «Историю Красной Поляны» второй том, посвященный событиям, происходившим в поселке в ХХ веке. Его выпуск запланирован на май 2022 года.
Общий тираж книги «История Красной Поляны» — 500 экземпляров. Приобрести ее можно в магазинах поселка и через сайт издания.