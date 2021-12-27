Как научиться кататься на лыжах или сноуборде? 4 важных совета для новичков от «Роза Хутор»
Если друзья уже давно катаются и вы поскорее хотите узнать, что же такое все эти «вельветы», «плуги» и «канты», ваше время пришло — пора учиться!
Специально для тех, кто хочет встать на борд или лыжи быстро и безопасно, Юга.ру подготовили четыре простых, но важных совета от руководителя службы инструкторов курорта «Роза Хутор» Анны Тигушкиной.
Совет 1: попробуйте оба снаряда
Что же выбрать — лыжи или сноуборд? Одних вдохновляет скоростной спуск, а у других захватывает дух от зрелища фрирайда на доске. Сердцу не прикажешь — прислушайтесь к себе, чтобы обучение вызывало у вас здоровый азарт.
По статистике горнолыжной школы курорта «Роза Хутор», 83% учеников — лыжники, 17% — сноубордисты.
Если вы катаетесь на беговых лыжах, то, скорее всего, вам понравятся и горные. Если любите вейк или скейт — вам больше подойдет сноуборд. А если с вами не случалось такого опыта, сотрудники горнолыжной школы «Роза Хутор» советуют начинать с лыж.
Зачастую первые шаги на них и вправду даются легче. Механика движений здесь вполне естественна — корпус смотрит вперед, а ноги работают независимо друг от друга. Падать и вставать интуитивно тоже проще, чем на сноуборде. На первых занятиях вы научитесь тормозить «плугом» и делать повороты. Но запаситесь терпением — несмотря на быстрый старт, лыжи достаточно сложны в прогрессировании.
Из-за особенностей развития опорно-двигательного аппарата и мышечного корсета детей рекомендуют обучать катанию на лыжах с трех лет, а на сноуборде — с семи. Это необходимо, чтобы избежать асимметрии и искривления позвоночника.
Если вы выбрали сноуборд, будьте готовы к тому, что начинать движение и падать будет очень непривычно — ваш корпус развернут боком, а обе ноги «прикованы» к доске. Новички часто отмечают, что даже надеть ботинки — задача не из легких. Поэтому первое, чему вас будет учить инструктор, — как правильно пользоваться снаряжением (как носить, застегивать/расстегивать крепления).
Многие подводящие упражнения вы начнете выполнять с одной пристегнутой ногой — ходить, чертить «восьмерки» и приседать. Колени сноубордиста всегда немного согнуты, а спина — прямая и расслабленная. Звучит довольно просто? Как бы не так!
Совет 2: начинайте заниматься с инструктором
Даже если вы посмотрели 20 обучающих роликов на «Ютубе», а ваш друг уверенно катается и может вас научить. Инструктор — залог вашего будущего прогресса.
Во-первых, это безопасно. Он расскажет вам о правилах поведения на склоне, проведет разминку, чтобы подготовить мышцы и связки к катанию, и с помощью подводящих упражнений научит правильно и с удовольствием кататься.
Во-вторых, это сэкономит время — на курорте «Роза Хутор» с инструктором вы пройдете на канатную дорогу без очереди, а значит, у вас будет больше попыток скатиться со склона.
Здесь работают порядка 140 инструкторов, все они имеют удостоверение Национальной лиги. Можно выбрать занятия в группе, чтобы «подсматривать» за другими и не чувствовать себя одиноко, или индивидуальные — чтобы не ждать, пока все выучат упражнение. Занятия длятся по два часа.
Стоимость групповых занятий — от 1500 рублей за два часа, индивидуальных — от 5500 рублей. В пакет «Начинаем кататься» входит прокат оборудования, занятие в группе и учебный ски-пасс. Стоимость — 3990 рублей.
Больше половины гостей горнолыжной школы — дети. Для них на курорте работает горнолыжный клуб «Егорка». Инструкторы курорта «Роза Хутор» первыми в России прошли обучение в Национальной лиге и получили удостоверения детского инструктора.
Для самых маленьких на курорте есть горнолыжные ясли «Снежинки», где дети от трех до пяти лет занимаются в игровой форме на специально оборудованном склоне. Продолжительность тренировки — 45 минут. В стоимость входят лыжи, ботинки и шлем.
Инструкторы в костюмах медведей и зайцев с помощью игрушек (рулей, обручей, кисточек) обучают детей катанию на лыжах. Например, чтобы научиться переносить вес тела с одной стороны на другую, малыши играют в «самолетики».
Совет 3: подготовьтесь заранее и воспользуйтесь подсказками курорта
Курорт «Роза Хутор» рекомендует:
- приезжать к самому открытию подъемников, а не ждать, когда проснутся все остальные;
- пользоваться непопулярными подъемниками, чтобы избежать очередей.
Пиковые часы на канатной дороге «Олимпия» — с 10:00 до 12:00 (на подъем) и с 16:00 до 17:00 (на спуск). В это время лучше прокатиться на подъемнике «Стрела», которая находится неподалеку и работает только для лыжников и сноубордистов. На нем вы сразу подниметесь на высоту 1600 метров, откуда можно попасть на трассы любой сложности.
Часы пик на канатной дороге «Заповедный лес» — с 10:00 до 12:00. Используйте трассу «Турин», чтобы попасть на отметку «Роза Стадион», не задействуя подъемник «Заповедный лес».
Во время обучения с инструктором вы будете проходить на канатные дороги без очереди, а после сможете выбирать менее загруженные участки;
- занимать свободные места в кабинках и креслах;
- слушать звуковые оповещения инфоцентра, смотреть вебкамеры и прогноз погоды, чтобы быть в курсе состояния трасс и лавиноопасности;
- скачать приложение «Роза Хутор» (ссылка для IOS, ссылка для Android), чтобы следить за ситуацией на склонах и совершать покупки и бронирования онлайн;
- заранее приобрести ски-пасс — абонемент для проезда на подъемниках;
- забронировать снаряжение в одном из пунктов проката курорта. На месте вам помогут подобрать правильный размер ботинок и лыж или борда. А если после обучения вы решите обзавестись собственным комплектом, то уже будете знать нужные характеристики.
Совет 4: не торопите события
Порой после нескольких успешных занятий хочется скорее попробовать свои силы на более сложной трассе. Оценивайте свои силы адекватно и помните, что в ваших руках (и на ваших ногах) — настоящий спортивный снаряд. Если вы переоцените свои возможности, то, замешкавшись, можете помешать другим и создать опасную ситуацию.
Перед первым спуском изучите десять правил поведения на горнолыжном склоне. Это своеобразный «кодекс» катающихся.
На курорте «Роза Хутор» самая большая зона для катания в России — 105 км трасс. Новички, как правило, занимаются на пологом учебном склоне. На карте самые легкие трассы отмечены зеленым цветом. Как только вы освоите азы, именно на них вы совершите свой первый спуск.