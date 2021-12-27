Как научиться кататься на лыжах или сноуборде? 4 важных совета для новичков от «Роза Хутор»

Если друзья уже давно катаются и вы поскорее хотите узнать, что же такое все эти «вельветы», «плуги» и «канты», ваше время пришло — пора учиться! Специально для тех, кто хочет встать на борд или лыжи быстро и безопасно, Юга.ру подготовили четыре простых, но важных совета от руководителя службы инструкторов курорта «Роза Хутор» Анны Тигушкиной.

Совет 1: попробуйте оба снаряда Что же выбрать — лыжи или сноуборд? Одних вдохновляет скоростной спуск, а у других захватывает дух от зрелища фрирайда на доске. Сердцу не прикажешь — прислушайтесь к себе, чтобы обучение вызывало у вас здоровый азарт.

По статистике горнолыжной школы курорта «Роза Хутор», 83% учеников — лыжники, 17% — сноубордисты.

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Если вы катаетесь на беговых лыжах, то, скорее всего, вам понравятся и горные. Если любите вейк или скейт — вам больше подойдет сноуборд. А если с вами не случалось такого опыта, сотрудники горнолыжной школы «Роза Хутор» советуют начинать с лыж. Зачастую первые шаги на них и вправду даются легче. Механика движений здесь вполне естественна — корпус смотрит вперед, а ноги работают независимо друг от друга. Падать и вставать интуитивно тоже проще, чем на сноуборде. На первых занятиях вы научитесь тормозить «плугом» и делать повороты. Но запаситесь терпением — несмотря на быстрый старт, лыжи достаточно сложны в прогрессировании.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Из-за особенностей развития опорно-двигательного аппарата и мышечного корсета детей рекомендуют обучать катанию на лыжах с трех лет, а на сноуборде — с семи. Это необходимо, чтобы избежать асимметрии и искривления позвоночника.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Если вы выбрали сноуборд, будьте готовы к тому, что начинать движение и падать будет очень непривычно — ваш корпус развернут боком, а обе ноги «прикованы» к доске. Новички часто отмечают, что даже надеть ботинки — задача не из легких. Поэтому первое, чему вас будет учить инструктор, — как правильно пользоваться снаряжением (как носить, застегивать/расстегивать крепления). Многие подводящие упражнения вы начнете выполнять с одной пристегнутой ногой — ходить, чертить «восьмерки» и приседать. Колени сноубордиста всегда немного согнуты, а спина — прямая и расслабленная. Звучит довольно просто? Как бы не так!

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Совет 2: начинайте заниматься с инструктором Даже если вы посмотрели 20 обучающих роликов на «Ютубе», а ваш друг уверенно катается и может вас научить. Инструктор — залог вашего будущего прогресса.

Во-первых, это безопасно. Он расскажет вам о правилах поведения на склоне, проведет разминку, чтобы подготовить мышцы и связки к катанию, и с помощью подводящих упражнений научит правильно и с удовольствием кататься.

Анна Тигушкина © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Во-вторых, это сэкономит время — на курорте «Роза Хутор» с инструктором вы пройдете на канатную дорогу без очереди, а значит, у вас будет больше попыток скатиться со склона.

Здесь работают порядка 140 инструкторов, все они имеют удостоверение Национальной лиги. Можно выбрать занятия в группе, чтобы «подсматривать» за другими и не чувствовать себя одиноко, или индивидуальные — чтобы не ждать, пока все выучат упражнение. Занятия длятся по два часа.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Стоимость групповых занятий — от 1500 рублей за два часа, индивидуальных — от 5500 рублей. В пакет «Начинаем кататься» входит прокат оборудования, занятие в группе и учебный ски-пасс. Стоимость — 3990 рублей.

Больше половины гостей горнолыжной школы — дети. Для них на курорте работает горнолыжный клуб «Егорка». Инструкторы курорта «Роза Хутор» первыми в России прошли обучение в Национальной лиге и получили удостоверения детского инструктора.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Для самых маленьких на курорте есть горнолыжные ясли «Снежинки», где дети от трех до пяти лет занимаются в игровой форме на специально оборудованном склоне. Продолжительность тренировки — 45 минут. В стоимость входят лыжи, ботинки и шлем. Инструкторы в костюмах медведей и зайцев с помощью игрушек (рулей, обручей, кисточек) обучают детей катанию на лыжах. Например, чтобы научиться переносить вес тела с одной стороны на другую, малыши играют в «самолетики».

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Совет 3: подготовьтесь заранее и воспользуйтесь подсказками курорта Курорт «Роза Хутор» рекомендует: приезжать к самому открытию подъемников, а не ждать, когда проснутся все остальные;

пользоваться непопулярными подъемниками, чтобы избежать очередей.



Пиковые часы на канатной дороге «Олимпия» — с 10:00 до 12:00 (на подъем) и с 16:00 до 17:00 (на спуск). В это время лучше прокатиться на подъемнике «Стрела», которая находится неподалеку и работает только для лыжников и сноубордистов. На нем вы сразу подниметесь на высоту 1600 метров, откуда можно попасть на трассы любой сложности.



Часы пик на канатной дороге «Заповедный лес» — с 10:00 до 12:00. Используйте трассу «Турин», чтобы попасть на отметку «Роза Стадион», не задействуя подъемник «Заповедный лес».



Во время обучения с инструктором вы будете проходить на канатные дороги без очереди, а после сможете выбирать менее загруженные участки; занимать свободные места в кабинках и креслах;

слушать звуковые оповещения инфоцентра, смотреть вебкамеры и прогноз погоды, чтобы быть в курсе состояния трасс и лавиноопасности;

скачать приложение «Роза Хутор» (ссылка для IOS, ссылка для Android), чтобы следить за ситуацией на склонах и совершать покупки и бронирования онлайн;

заранее приобрести ски-пасс — абонемент для проезда на подъемниках;

забронировать снаряжение в одном из пунктов проката курорта. На месте вам помогут подобрать правильный размер ботинок и лыж или борда. А если после обучения вы решите обзавестись собственным комплектом, то уже будете знать нужные характеристики.

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Совет 4: не торопите события Порой после нескольких успешных занятий хочется скорее попробовать свои силы на более сложной трассе. Оценивайте свои силы адекватно и помните, что в ваших руках (и на ваших ногах) — настоящий спортивный снаряд. Если вы переоцените свои возможности, то, замешкавшись, можете помешать другим и создать опасную ситуацию.

Перед первым спуском изучите десять правил поведения на горнолыжном склоне. Это своеобразный «кодекс» катающихся.

© Фото пресс-службы «Роза Хутор»