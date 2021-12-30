Как будут работать торговые центры и магазины Краснодара 31 декабря и в начале января 2022 года

Традиционно перед Новым годом собрали расписание крупных ТЦ и торговых сетей на 31 декабря и первые дни января 2022 года. Листайте, чтобы посмотреть график работы, и сохраняйте картинки. А еще вы можете посмотреть, как украсили к празднику самые крупные торговые центры, в каких из них дарят подарки и разыгрывают ценные призы, где бесплатно упакуют покупки и куда можно попасть без QR-кода.

График работы мегацентра «Красная Площадь» в новогодние праздники

31.12 — с 10:00 до 20:00 1.01 — с 15:00 до 22:00; «Магнит Семейный» — с 8:30 до 22:00 С 2.01 — в обычном режиме

График работы мегацентра «Красная Площадь» в новогодние праздники © Графика Юга.ру

График работы ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» в новогодние праздники

31.12 — МЕГА, ИКЕА и «Леруа Мерлен» — до 18:00; «Ашан» — до 20:00; Metro Cash and Carry — с 5:00 до 19:00 1.01 — работают только МЕГА и ИКЕА — с 14:00 до 22:00; Metro Cash and Carry — с 13:00 до 23:00; С 2.01 — в обычном режиме

График работы ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» в новогодние праздники © Графика Юга.ру

График работы ТРЦ «Галерея Краснодар» в новогодние праздники

31.12 — с 10:00 до 20:00 1.01 — с 12:00 до 22:00 С 2.01 — в обычном режиме

График работы ТРЦ «Галерея Краснодар» в новогодние праздники © Графика Юга.ру

График работы ТРК «СБС Мегамолл» в новогодние праздники

31.12 — торговая галерея, мебельные магазины и фудкорт — с 10:00 до 18:00; «Ашан» — с 8:00 до 20:00 1.01 — торговая галерея и фудкорт — с 12:00 до 22:00; «Ашан», «Леруа Мерлен» и мебельные — выходной С 2.01 — в обычном режиме

График работы ТРК «СБС Мегамолл» в новогодние праздники © Графика Юга.ру

График работы ТРК «СИТИ ЦЕНТР» в новогодние праздники

31.12 — с 10:00 до 17:00 1.01 — кинотеатр и рестораны — с 14:00 С 2.01 — в обычном режиме

График работы ТРК «СИТИ ЦЕНТР» в новогодние праздники © Графика Юга.ру

График работы ТРЦ «OZ МОЛЛ» в новогодние праздники

31.12 — с 10:00 до 19:00; Metro Cash and Carry — с 7:00 до 19:00; «О`КЕЙ» — до 21:00 1.01 — с 15:00 до 22:00; Metro Cash and Carry — с 13:00 до 23:00; «О`КЕЙ» — с 13:00 до 21:00 С 2.01 — в обычном режиме

График работы ТРЦ «OZ МОЛЛ» в новогодние праздники © Графика Юга.ру

График работы ТЦ «Карнавал» в новогодние праздники

31.12 — торговая галерея — на усмотрение арендаторов; «Магнит» — с 8:00 до 22:00 1.01 — торговая галерея — на усмотрение арендаторов; «Магнит» — с 10:00 до 23:00 С 2.01 — в обычном режиме

График работы ТЦ «Карнавал» в новогодние праздники © Графика Юга.ру

График работы ТРК «Галактика» в новогодние праздники

31.12 — торговая галерея с 10:00 до 18:00; «О`КЕЙ» — с 9:00 до 21:00 1.01 — 1-й и 2-й порталы — с 15:00 до 22:00; «О`КЕЙ» — с 13:00 до 22:00; океанариум — с 13:00 до 22:00 С 2.01 — в обычном режиме

График работы ТРК «Галактика» в новогодние праздники © Графика Юга.ру

График работы гипермаркетов «O`КЕЙ» в новогодние праздники

31.12 — до 21:00 1.01 — с 13:00 до 22:00 С 2.01 — в обычном режиме

График работы гипермаркетов «O`КЕЙ» в новогодние праздники © Графика Юга.ру

График работы центра оптовой торговли Metro Cash and Carry в новогодние праздники

31.12 — с 5:00 до 19:00 1.01 — с 13:00 до 1:00 С 2.01 — с 5:00 до 1:00

График работы центра оптовой торговли Metro Cash and Carry в новогодние праздники © Графика Юга.ру