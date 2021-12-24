Как в Краснодаре украсили ТРЦ к Новому году и где дарят адвент-календари. Краткий обзор и яркие фотографии

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Мегацентра «Красная Площадь»
    © Фото пресс-службы Мегацентра «Красная Площадь»

Как украсили торговые центры Краснодара в преддверии Нового года? Где можно бесплатно упаковать подарки? Где есть программа для детей и куда пустят без QR-кода?

Юга.ру узнали все для вас. Бонус: рассказываем про розыгрыши и подарки (их можно получить еще в этом году, не дожидаясь боя курантов).

Мегацентр «Красная Площадь»

Полное погружение в атмосферу сказочного бала Крысиного Короля: гигантская елка, золотые люстры, будто бокалы с пузырьками шампанского, и любимые герои истории В. Гофмана — «Щелкунчик». 

Кстати, за фотографии в новогодних декорациях в instagram-аккаунте ТРЦ дарят подарки. 

ТРЦ «МЕГА Адыгея»

Весь торговый центр опутан светящимися ветвями, они ведут к центру сказочного леса на фудкорте. Волшебство еще и в том, что это единственный ТРЦ, где краснодарца не попросят предъявить QR-код, ведь в Адыгее действует другая система ограничений. По крайней мере, на момент публикации этого материала.

До 31 декабря по ссылке подаркиотмеги.рф можно выиграть свечи, пледы, сертификаты и другие призы. А с 2 по 9 января в ТРЦ пройдут ежедневные детские утренники.

ТРЦ «Галерея Краснодар»

Здесь можно найти «Деревню Деда Мороза» и золотистых оленей, которые парят над эскалаторами. А еще — сделать снимки в стилизованной фотозоне «Последний Богатырь» или поиграть в игру. По всему ТРЦ есть метки, на них нужно навести камеру телефона, чтобы познакомься с удивительными новогодними персонажами.

На инфостойке покупателей ждет адвент-календарь с подарками (при предъявлении чека от 3 тыс. рублей) и бесплатная упаковка при покупке от 2 тыс. рублей.

ТРЦ «СБС Мегамолл»

Весь торговый центр в этом году — волшебный дом краснокнижного амурского тигра. По легенде, Бим вместе с друзьями прилетел на самолете с Дальнего Востока, чтобы отпраздновать Новый год в теплых краях.

В ТРЦ можно написать письмо Деду Морозу (авторам десяти самых добрых и искренних писем 1 января подарят призы). До Нового года гостям бесплатно упаковывают подарки, а еще разыгрывают 3 iPhone за покупки от 1 тыс. рублей.

  • © Фото пресс-службы ТРЦ «СБС Мегамолл»
    © Фото пресс-службы ТРЦ «СБС Мегамолл»

ТРК «СИТИ ЦЕНТР»

Здесь гостей ждут классические Новый год и Рождество с елкой, километрами гирлянд и сотнями шаров. До 31 декабря в торговом центре проходят розыгрыши и развлекательная программа, подарки вручают Дедушка Мороз и Эльф.

QR-коды Новый год Праздники Торговля

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