Афиша новогодних культурных событий в Краснодаре — 2022. Куда пойти и что делать

Новый год совсем близко, и многие уже задумываются, как проводить длинные праздничные каникулы. Тем, кто планирует остаться в городе, непременно будет чем заняться. Юга.ру подготовили расписание культурных событий, которые можно посетить с 1 по 9 января. Напомним, на входе в заведения общепита, театры и музеи потребуют предъявить QR-код о вакцинации, справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. В случае изменения правил в публикацию будут внесены корректировки. 1 января



20:00

The Rock Bar

Концерт группы Dark Secret Love с рок-хитами. 500 рублей





© Фото PV Productions, freepik.com

Экскурсии 3 января в 18:00, 4 января в 12:00, 6 января в 14:00, 7 января в 17:00, 8 января в 12:00 «Рождество в старом городе»

Праздничная экскурсия про зиму и волшебство, происходящее в Екатеринодаре в Новый год 4 января в 15:00 «Тени модерна: архитектурный маршрут»

Гид Владимир Бегунов покажет шикарные особняки, которые с трудом встраивались в типовую советскую застройку 5 января в 15:00 «Коммерсанты и капиталы старого города»

Гиды Владимир Бегунов и Виталий Штыбин расскажут, на чем богатели и прогорали коммерсанты, как складывались местные бизнес-династии 5 января в 11:00 и 9 января в 14:00 «Тайны и легенды Всесвятского кладбища»

С гидом Владимиром Бегуновым участники прогуляются по старинному некрополю в самом центре Краснодара 9 января в 11:00 «Будни старого Екатеринодара»

Гид Виталий Штыбин расскажет о повседневной жизни горожан конца XIX века Стоимость экскурсий — 700 рублей для взрослых, 500 рублей для детей 7—14 лет

2 января



10:00, 13:00 и 16:00

Дворец искусств «Премьера»

Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей

*

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Филармония

Новогоднее представление «Гуси-лебеди». 300–700 рублей

*

11:00 и 14:00

Краснодарский театр драмы

Спектакль «Снежная королева». 300–700 рублей

*

11:00, 14:00 и 17:00

Молодежный театр

Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей

*

12:00

Муниципальный концертный зал

Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей

*

13:30

Новый театр кукол

Детский спектакль «По щучьему велению». 500 рублей

*

17:15

Sgt. Pepper`s Bar

Викторина Wow quiz про кино и музыку СССР. 400 рублей

*

18:30

Один театр

Спектакль без слов «Тебя 2». 600–2250 рублей

*

20:00

The Rock Bar

Трибьют-шоу Rammstein от Dark Secret Love. 500 рублей





Спектакль «Тебя 2» © Фото Татьяны Зубковой

3 января



10:00, 13:00 и 16:00

Дворец искусств «Премьера»

Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей

*

10:30, 13:30 и 16:00

Новый театр кукол

Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей

*

11:00 и 15:00

Краевой театр кукол

Спектакль «Заюшкина избушка». 450 рублей

*

11:00, 14:00 и 17:00

Молодежный театр

Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей

*

11:00, 14:00 и 16:30

Краснодарский театр драмы

Спектакль «Снежная королева». 300–700 рублей

*

12:00

Муниципальный концертный зал

Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей

*

13:00, 15:00, 17:00

Филармония

Детское шоу «Новогоднее путешествие Снеговика». 300–700 рублей

*

18:30

Один театр

Спектакль «Мне мое солнышко больше не светит». 700–2500 рублей

*

19:00

ЦСИ «Типография»

Показ фильма «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной. 200-250 рублей

*

20:00

The Rock Bar

Трибьют-шоу Slipknot от Dark Secret Love. 500 рублей

Кадр из спектакля «Ночь перед Рождеством» © Фотография предоставлена пресс-службой КМТО «Премьера»

4 января



10:00, 13:00 и 16:00

Дворец искусств «Премьера»

Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей

*

10:00, 13:00 и 16:00

Музыкальный театр

Спектакль «Приключения Буратино». 500–900 рублей

*

10:30 и 13:30

Новый театр кукол

Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей

*

11:00

ДК ЖД

Спектакль «Три кота» по мотивам мультфильма. 800–2300 рублей

*

11:00, 14:00 и 16:30

Краснодарский театр драмы

Детский спектакль «Конек-Горбунок». 300–700 рублей

*

11:00 и 15:00

Краевой театр кукол

Спектакль «Заюшкина избушка». 450 рублей

*

11:00, 14:00 и 17:00

Молодежный театр

Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей

*

12:00

Муниципальный концертный зал

Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей

*

18:30

Один театр

Комедийный спектакль «Шоу-рум». 600–2250 рублей

*

17:15

Sgt. Pepper`s Bar

Викторина Wow quiz про мультфильмы. 400 рублей

*

19:00

Музыкальный театр

Праздничный концерт Кубанского духового оркестра. 600–800 рублей

*

19:00

ЦСИ «Типография»

Показ фильма «На близком расстоянии» Григория Добрынина. 200-250 рублей

*

19:30

Филармония

Гала-концерт солистов и коллективов. 300–1000 рублей

5 января



10:00, 13:00 и 16:00

Дворец искусств «Премьера»

Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей

*

10:00, 13:00 и 16:00

Музыкальный театр

Спектакль «Приключения Буратино». 500–900 рублей

*

10:30 и 13:30

Новый театр кукол

Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей

*

11:00, 14:00

Краснодарский театр драмы

Спектакль для детей «Конек-Горбунок». 300–700 рублей

*

11:00, 14:00 и 17:00

Молодежный театр

Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей

*

11:00, 13:00, 15:00

Филармония

Новогоднее представление «Гуси-лебеди». 300–700 рублей

*

12:00

Муниципальный концертный зал

Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей

*

18:00

Краснодарский театр драмы

Спектакль «Забавы» после полуночи». 700–1300 рублей

*

18:30

Один театр

Комедийный спектакль «Сережа очень тупой». 600–2250 рублей

*

18:30

Филармония

Концерт «Хиты Поля Мориа и Эннио Морриконе». 500–1500 рублей

Спектакль «Забавы» после полуночи» © Фото Юрия Кочагина

6 января



10:00, 13:00

Дворец искусств «Премьера»

Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей

*

10:30 и 13:30

Новый театр кукол

Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей

*

11:00 и 14:00

Краснодарский театр драмы

Детский спектакль «Золушка». 300–700 рублей

*

11:00, 14:00 и 17:00

Молодежный театр

Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей

*

12:00

Муниципальный концертный зал

Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей

*

13:00 и 17:00

Музыкальный театр

Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500–1500 рублей

*

15:00

Филармония

Детское шоу «Новогоднее путешествие Снеговика». 300–700 рублей

*

17:00

Краевой театр кукол

Детский спектакль «Ночь перед Рождеством». 450 рублей

*

17:15

Sgt. Pepper`s Bar

Викторина Wow quiz про музыку 90-х. 400 рублей

*

18:00

Краснодарский театр драмы

Комедийный спектакль «Женитьба». 700–1300 рублей

*

18:30

Один театр

Спектакль «Я умер от варенья». 800–2750 рублей

*

19:00

ЦСИ «Типография»

Показ фильма «Рождество, опять» Чарльза Покела. 200-250 рублей

*

19:00

Музыкальный театр

Праздничный концерт «Джаз коктейль-холл». 600–800 рублей

*

20:00

«Кроп-Арена»

Концерт группы RockCellos с мировыми рок-хитами. 1600–3000 рублей

*

20:00

Центральный концертный зал

Выступление группы Михаила Турецкого «Сопрано». 2000–3200 рублей

Спектакль «Я умер от варенья» © Фото Дарьи Задорожной, Юга.ру

7 января



10:30 и 13:30

Новый театр кукол

Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей

*

11:00

Краснодарский театр драмы

Детский спектакль «Золушка». 300–700 рублей

*

11:00, 14:00 и 17:00

Молодежный театр

Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей

*

11:00, 13:30

ДК ЖД

Мюзикл «Холодное сердце. Замороженные». 1000–3500 рублей

*

11:00 и 15:00

Краевой театр кукол

Детский спектакль «Снежный цветок». 450 рублей

*

12:00

Муниципальный концертный зал

Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей

*

12:00

Один театр

Детский спектакль «Витамин роста». 600–2250 рублей

*

13:00

Дворец искусств «Премьера»

Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей

*

13:00 и 17:00

Музыкальный театр

Мистический спектакль «Ночь перед Рождеством». 500–1500 рублей

*

16:00

Центральный концертный зал

«Рождественские святки» Кубанского казачьего хора. 700–1400 рублей

*

18:00

Краснодарский театр драмы

Комедийный спектакль «Женитьба». 700–1300 рублей

*

18:30

Один театр

Пластический спектакль «Proгон». 700–2500 рублей

Кадр из спектакля «Proгон» © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

8 января



11:00

Новый театр кукол

Детский спектакль «Щелкунчик». 280 рублей

*

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Филармония

Новогоднее представление «Гуси-лебеди». 300–700 рублей

*

11:00 и 14:00

Краснодарский театр драмы

Детский спектакль «Золушка». 300–700 рублей

*

11:00 и 15:00

Краевой театр кукол

Детский спектакль «Снежный цветок». 450 рублей

*

12:00

Муниципальный концертный зал

Концерт Кубанского симфонического оркестра. 250 рублей

*

16:00

Центральный концертный зал

«Рождественские святки» Кубанского казачьего хора. 700–1400 рублей

*

18:00

Краснодарский театр драмы

Психологический детектив «Метод Гронхольма». От 1100 рублей

*

18:30

Один театр

Спектакль по Бунину «Небесные беглецы». 600–2250 рублей

*

19:00

ЦСИ «Типография»

Показ фильма «Новый Баухаус» Алисы Намиас. 200-250 рублей

*

20:00

The Rock Bar

Вечер русского рока от группы Dark Secret Love. 400 рублей

«Рождественские Святки» в Кубанском казачьем хоре © Фото Влада Александрова, Юга.ру

9 января



11:00 и 14:00

Краснодарский театр драмы

Детский спектакль «Золушка». 300–700 рублей

*

14:00

Новый театр кукол

Детский спектакль «Мери Поппинс вернется!» 280 рублей

*

15:00

Филармония

Детское шоу «Новогоднее путешествие Снеговика». 300–700 рублей

*

16:00

Центральный концертный зал

«Рождественские святки» Кубанского казачьего хора. 700–1400 рублей

*

18:00

Краснодарский театр драмы

Спектакль «Забавы» после полуночи». 700–1300 рублей

*

18:30

Один театр

Спектакль по Пелевину «Затворник и Шестипалый». 800–2750 рублей

Кадр из спектакля «Затворник и Шестипалый» © Фото Елены Синеок, Юга.ру