Афиша новогодних культурных событий в Краснодаре — 2022. Куда пойти и что делать
Новый год совсем близко, и многие уже задумываются, как проводить длинные праздничные каникулы. Тем, кто планирует остаться в городе, непременно будет чем заняться. Юга.ру подготовили расписание культурных событий, которые можно посетить с 1 по 9 января.
Напомним, на входе в заведения общепита, театры и музеи потребуют предъявить QR-код о вакцинации, справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. В случае изменения правил в публикацию будут внесены корректировки.
1 января
20:00
The Rock Bar
Концерт группы Dark Secret Love с рок-хитами. 500 рублей
Экскурсии
3 января в 18:00, 4 января в 12:00, 6 января в 14:00, 7 января в 17:00, 8 января в 12:00 «Рождество в старом городе»
Праздничная экскурсия про зиму и волшебство, происходящее в Екатеринодаре в Новый год
4 января в 15:00 «Тени модерна: архитектурный маршрут»
Гид Владимир Бегунов покажет шикарные особняки, которые с трудом встраивались в типовую советскую застройку
5 января в 15:00 «Коммерсанты и капиталы старого города»
Гиды Владимир Бегунов и Виталий Штыбин расскажут, на чем богатели и прогорали коммерсанты, как складывались местные бизнес-династии
5 января в 11:00 и 9 января в 14:00 «Тайны и легенды Всесвятского кладбища»
С гидом Владимиром Бегуновым участники прогуляются по старинному некрополю в самом центре Краснодара
9 января в 11:00 «Будни старого Екатеринодара»
Гид Виталий Штыбин расскажет о повседневной жизни горожан конца XIX века
Стоимость экскурсий — 700 рублей для взрослых, 500 рублей для детей 7—14 лет
2 января
10:00, 13:00 и 16:00
Дворец искусств «Премьера»
Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей
*
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Филармония
Новогоднее представление «Гуси-лебеди». 300–700 рублей
*
11:00 и 14:00
Краснодарский театр драмы
Спектакль «Снежная королева». 300–700 рублей
*
11:00, 14:00 и 17:00
Молодежный театр
Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей
*
12:00
Муниципальный концертный зал
Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей
*
13:30
Новый театр кукол
Детский спектакль «По щучьему велению». 500 рублей
*
17:15
Sgt. Pepper`s Bar
Викторина Wow quiz про кино и музыку СССР. 400 рублей
*
18:30
Один театр
Спектакль без слов «Тебя 2». 600–2250 рублей
*
20:00
The Rock Bar
Трибьют-шоу Rammstein от Dark Secret Love. 500 рублей
3 января
10:00, 13:00 и 16:00
Дворец искусств «Премьера»
Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей
*
10:30, 13:30 и 16:00
Новый театр кукол
Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей
*
11:00 и 15:00
Краевой театр кукол
Спектакль «Заюшкина избушка». 450 рублей
*
11:00, 14:00 и 17:00
Молодежный театр
Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей
*
11:00, 14:00 и 16:30
Краснодарский театр драмы
Спектакль «Снежная королева». 300–700 рублей
*
12:00
Муниципальный концертный зал
Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей
*
13:00, 15:00, 17:00
Филармония
Детское шоу «Новогоднее путешествие Снеговика». 300–700 рублей
*
18:30
Один театр
Спектакль «Мне мое солнышко больше не светит». 700–2500 рублей
*
19:00
ЦСИ «Типография»
Показ фильма «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной. 200-250 рублей
*
20:00
The Rock Bar
Трибьют-шоу Slipknot от Dark Secret Love. 500 рублей
4 января
10:00, 13:00 и 16:00
Дворец искусств «Премьера»
Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей
*
10:00, 13:00 и 16:00
Музыкальный театр
Спектакль «Приключения Буратино». 500–900 рублей
*
10:30 и 13:30
Новый театр кукол
Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей
*
11:00
ДК ЖД
Спектакль «Три кота» по мотивам мультфильма. 800–2300 рублей
*
11:00, 14:00 и 16:30
Краснодарский театр драмы
Детский спектакль «Конек-Горбунок». 300–700 рублей
*
11:00 и 15:00
Краевой театр кукол
Спектакль «Заюшкина избушка». 450 рублей
*
11:00, 14:00 и 17:00
Молодежный театр
Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей
*
12:00
Муниципальный концертный зал
Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей
*
18:30
Один театр
Комедийный спектакль «Шоу-рум». 600–2250 рублей
*
17:15
Sgt. Pepper`s Bar
Викторина Wow quiz про мультфильмы. 400 рублей
*
19:00
Музыкальный театр
Праздничный концерт Кубанского духового оркестра. 600–800 рублей
*
19:00
ЦСИ «Типография»
Показ фильма «На близком расстоянии» Григория Добрынина. 200-250 рублей
*
19:30
Филармония
Гала-концерт солистов и коллективов. 300–1000 рублей
5 января
10:00, 13:00 и 16:00
Дворец искусств «Премьера»
Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей
*
10:00, 13:00 и 16:00
Музыкальный театр
Спектакль «Приключения Буратино». 500–900 рублей
*
10:30 и 13:30
Новый театр кукол
Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей
*
11:00, 14:00
Краснодарский театр драмы
Спектакль для детей «Конек-Горбунок». 300–700 рублей
*
11:00, 14:00 и 17:00
Молодежный театр
Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей
*
11:00, 13:00, 15:00
Филармония
Новогоднее представление «Гуси-лебеди». 300–700 рублей
*
12:00
Муниципальный концертный зал
Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей
*
18:00
Краснодарский театр драмы
Спектакль «Забавы» после полуночи». 700–1300 рублей
*
18:30
Один театр
Комедийный спектакль «Сережа очень тупой». 600–2250 рублей
*
18:30
Филармония
Концерт «Хиты Поля Мориа и Эннио Морриконе». 500–1500 рублей
6 января
10:00, 13:00
Дворец искусств «Премьера»
Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей
*
10:30 и 13:30
Новый театр кукол
Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей
*
11:00 и 14:00
Краснодарский театр драмы
Детский спектакль «Золушка». 300–700 рублей
*
11:00, 14:00 и 17:00
Молодежный театр
Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей
*
12:00
Муниципальный концертный зал
Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей
*
13:00 и 17:00
Музыкальный театр
Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500–1500 рублей
*
15:00
Филармония
Детское шоу «Новогоднее путешествие Снеговика». 300–700 рублей
*
17:00
Краевой театр кукол
Детский спектакль «Ночь перед Рождеством». 450 рублей
*
17:15
Sgt. Pepper`s Bar
Викторина Wow quiz про музыку 90-х. 400 рублей
*
18:00
Краснодарский театр драмы
Комедийный спектакль «Женитьба». 700–1300 рублей
*
18:30
Один театр
Спектакль «Я умер от варенья». 800–2750 рублей
*
19:00
ЦСИ «Типография»
Показ фильма «Рождество, опять» Чарльза Покела. 200-250 рублей
*
19:00
Музыкальный театр
Праздничный концерт «Джаз коктейль-холл». 600–800 рублей
*
20:00
«Кроп-Арена»
Концерт группы RockCellos с мировыми рок-хитами. 1600–3000 рублей
*
20:00
Центральный концертный зал
Выступление группы Михаила Турецкого «Сопрано». 2000–3200 рублей
7 января
10:30 и 13:30
Новый театр кукол
Спектакль «Ночь перед Рождеством». 500 рублей
*
11:00
Краснодарский театр драмы
Детский спектакль «Золушка». 300–700 рублей
*
11:00, 14:00 и 17:00
Молодежный театр
Семейная елка «Как букашечки Новый год спасли». 700 рублей
*
11:00, 13:30
ДК ЖД
Мюзикл «Холодное сердце. Замороженные». 1000–3500 рублей
*
11:00 и 15:00
Краевой театр кукол
Детский спектакль «Снежный цветок». 450 рублей
*
12:00
Муниципальный концертный зал
Выступление камерного струнного «Премьер-оркестра». 800 рублей
*
12:00
Один театр
Детский спектакль «Витамин роста». 600–2250 рублей
*
13:00
Дворец искусств «Премьера»
Шоу «Приключения Ивана и Конька-Горбунка». 300–400 рублей
*
13:00 и 17:00
Музыкальный театр
Мистический спектакль «Ночь перед Рождеством». 500–1500 рублей
*
16:00
Центральный концертный зал
«Рождественские святки» Кубанского казачьего хора. 700–1400 рублей
*
18:00
Краснодарский театр драмы
Комедийный спектакль «Женитьба». 700–1300 рублей
*
18:30
Один театр
Пластический спектакль «Proгон». 700–2500 рублей
8 января
11:00
Новый театр кукол
Детский спектакль «Щелкунчик». 280 рублей
*
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Филармония
Новогоднее представление «Гуси-лебеди». 300–700 рублей
*
11:00 и 14:00
Краснодарский театр драмы
Детский спектакль «Золушка». 300–700 рублей
*
11:00 и 15:00
Краевой театр кукол
Детский спектакль «Снежный цветок». 450 рублей
*
12:00
Муниципальный концертный зал
Концерт Кубанского симфонического оркестра. 250 рублей
*
16:00
Центральный концертный зал
«Рождественские святки» Кубанского казачьего хора. 700–1400 рублей
*
18:00
Краснодарский театр драмы
Психологический детектив «Метод Гронхольма». От 1100 рублей
*
18:30
Один театр
Спектакль по Бунину «Небесные беглецы». 600–2250 рублей
*
19:00
ЦСИ «Типография»
Показ фильма «Новый Баухаус» Алисы Намиас. 200-250 рублей
*
20:00
The Rock Bar
Вечер русского рока от группы Dark Secret Love. 400 рублей
9 января
11:00 и 14:00
Краснодарский театр драмы
Детский спектакль «Золушка». 300–700 рублей
*
14:00
Новый театр кукол
Детский спектакль «Мери Поппинс вернется!» 280 рублей
*
15:00
Филармония
Детское шоу «Новогоднее путешествие Снеговика». 300–700 рублей
*
16:00
Центральный концертный зал
«Рождественские святки» Кубанского казачьего хора. 700–1400 рублей
*
18:00
Краснодарский театр драмы
Спектакль «Забавы» после полуночи». 700–1300 рублей
*
18:30
Один театр
Спектакль по Пелевину «Затворник и Шестипалый». 800–2750 рублей
Выставки
Музей имени Коваленко, улица Красная, 13 и 15
Живописная выставка «Формула света Константина Коровина» посвящена 160‑летию со дня рождения этого первого русского импрессиониста. В экспозиции, условно разделенной на три части, посетители увидят работы самого мастера, а также его учителей и учеников.
На выставке «Рождественские истории» представлены антикварные куклы и игрушки эпохи Николая II из собрания коллекционера и мецената Светланы Пчельниковой.
Выставка «Волшебная кисть Елизаветы Бём» включает 90 экспонатов: винтажные открытки, иллюстрации к азбуке и к книгам, выпущенным в конце XIX — начале XX века в Париже, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке. Также представлено раритетное издание книги-альбома «Типы из записок охотника И. С. Тургенева в силуэтах Е. Бём» 1883 года. Бём — художница рубежа XIX–XX веков.
Фондовая выставка русского авангарда «Беспредметное» включает десять произведений. Это живописные работы Марии Эндер, Ольги Розановой, Александры Экстер, Алексея Моргунова, графика Василия Кандинского, Аристарха Лентулова и Виктора Барта, супрематическая акварель Давида Штеренберга, листы в стиле конструктивизма Александра Родченко и Владимира Кринского.
Персональная выставка «Седмица. Единомножие» краснодарского художника Павла Мартыненко. Экспозиция включает более 80 работ — графику, скульптуру, арт-объекты и книги.
Краевой выставочный зал, улица Рашпилевская, 32
В персональную экспозицию Александра Саидова «Призраки эпохи изобилия» вошли более 40 произведений, созданных им за последние пять лет. Автор работает в жанре реализма и фантастического реализма, изображая натюрморты со статуэтками, книгами, фруктами и изысканной посудой. Также можно будет увидеть фотографии работ, находящихся в частных собраниях.
Экспозиция «От Босха до Мунка. Самые загадочные картины мира» включает более 70 репродукций работ 33 художников, среди которых Иероним Босх, Питер Брейгель, Билл Стоунхэм, Фрида Кало, Эдвард Мунк, Франсиско Гойя и другие. Произведения выполнены в технике жикле, с помощью которой можно полностью воссоздать художественные шедевры на натуральном холсте. Работает с 2 января.
Персональная экспозиция живописных и графических работ члена Союза художников России и ЮНЭСКО Людмилы Адмакиной «Путешествие». Представлено более 60 работ, созданных в разные периоды творчества.
Археологический музей-заповедник имени Фелицына, улица Гимназическая, 67
На выставке «Страшно красивые» представлены более 30 видов живых экзотических пауков-птицеедов. Представлены особи, которые не встречаются на территории России.
Выставка «Обитатели внеземных цивилизаций» включает более 20 различных тематических фигур, в том числе персонажей из голливудских фильмов «Бамблби», «Трансформеры», «Люди в черном», «Чужой», «Инопланетянин». Дополнена фотогалереей со спецэффектами.
В экспозицию «Когда зажигаются елки» вошли стеклянные игрушки на прищепках, хлопушки, фонарики, новогодние маски, мишура, бенгальские огни и праздничные наряды из собрания историка моды Гоар Галстян. Все экспонаты датированы 1945–1991 годами.
На выставке «Путь к реальности» представлены полотна члена Союза художников России Алексея Паршкова. Картины представляют собой композиции реалистического плана и абстрактно-формального характера.
Галерея «Арт-Союз», улица Октябрьская, 51
Работает выставка художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Путешествие в Рождество». Представлены авторские новогодние игрушки, сувениры, украшения ручной работы, уникальные открытки и многое другое.