Как создать финансовую подушку за 4 шага + калькулятор

Переводите кешбэк и бонусы рублями на сберегательный счет или копилку в онлайн-банке.



Например, по карте #МожноВСЁ от Росбанка повышенный кешбэк (до 3% от чека) доступен более чем в 20 категориях: автозаправки, кафе и рестораны, такси, товары для дома, аптеки и оптики, салоны красоты, книжные магазины, детские товары и многое другое. Каждый месяц в зависимости от предстоящих трат вы можете менять категории повышенного кешбэка. За все остальные покупки вам вернется 1% от чека.



Скажем, вы выбрали категорией повышенного кешбэка заправки. За месяц вы потратили 10 тыс. рублей на бензин и еще 15 тыс. рублей — на еду. За этот период вам на карту придет кешбэк 450 рублей: 300 рублей за заправки (3% от 10 тыс. рублей) и 150 рублей за продукты (1% от 15 тыс.). За год это уже 5400 рублей.