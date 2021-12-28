Как создать финансовую подушку за 4 шага + калькулятор
Финансовая подушка выручит, если случатся временные трудности. Ее смысл — обеспечить привычный уровень жизни на период, когда что-то идет не по плану.
Как создать антикризисный резерв, редакция Юга.ру разбиралась вместе со специалистами Росбанка.
Шаг 1: рассчитайте оптимальную сумму для накоплений
Оптимальный размер финансовой подушки — 3–6 ваших ежемесячных зарплат. Как правило, этой суммы достаточно, чтобы в непредвиденных обстоятельствах хотя бы первое время не беспокоиться о доходах. За это время можно подыскать работу в случае сокращения или, например, восстановиться после коронавируса.
Чтобы посчитать, сколько нужно откладывать в день или месяц для достижения заветной суммы, Юга.ру совместно с Росбанком разработал калькулятор накоплений. Узнайте необходимую сумму и переходите к следующему шагу.
Шаг 2: проанализируйте свой бюджет
Не балую себя крупными покупками, но как только получаю зарплату, она тут же куда-то испаряется — знакомая ситуация?
Чтобы понять, куда уходят деньги, надо оценить не только обязательные ежемесячные траты — оплату жилья и коммунальных услуг, походы в супермаркет, платежи по кредитам и транспортные расходы. Но и ежедневный утренний кофе перед работой, доставку еды, платные подписки в интернете и другие карманные расходы. Мелкие траты — заклятый враг накоплений. Постарайтесь просчитать все досконально. Так вы поймете, чем можно пожертвовать, чтобы отложить первые деньги.
Какие сервисы могут помочь проанализировать бюджет:
- Если в основном за покупки вы расплачиваетесь картой, проверьте приложение вашего банка — возможно, у него есть функция учета доходов и расходов. Траты могут быть уже распределены по категориям: еда, транспорт, связь, ЖКХ и т. д. Этот способ не очень удобен, если у вас несколько карт разных банков или вы часто расплачиваетесь наличными.
- Приложения для телефона. Они умеют: планировать и анализировать бюджет, разносить расходы по категориям, распознавать операции из мобильного банка, составлять списки покупок и сохранять чеки. В некоторых из них можно подключить к процессу всех членов семьи или даже узнать, сколько денег можно потратить в день с учетом обязательных ежемесячных платежей. Остерегайтесь мошенников и не указывайте персональные данные и реквизиты ваших счетов и карт при использовании приложений.
- Таблица в Excel. А как еще удивить других в цифровую эпоху? Разве что завести блокнот для записей! Можно создать простую формулу суммирования ячеек, чтобы подводить итоги месяца, или придумать формулы посложнее, чтобы следить за бюджетом в динамике.
Шаг 3: начните копить
Итак, чтобы накопить — надо начать откладывать деньги. Все до безобразия логично, но где же их взять? Вот несколько простых способов собрать небольшой стартовый капитал:
- Используйте схему-таблицу для накоплений или устройте челлендж. Выберите понравившийся вариант и адаптируйте его под себя.
Например, в методе «365» каждый день нужно откладывать сумму, равную порядковому номеру дня в календаре. В первый день нужно отложить 1 рубль, во второй — 2, а в последний — 365 рублей. Если будете следовать этому правилу, за год в вашей копилке окажется 66 795 рублей. Выбрать стартовую сумму и шаг можно на свое усмотрение, а можно и вовсе начать с самой крупной суммы и постепенно ее уменьшать. Для удобства можно распечатать таблицу из интернета.
- Округляйте чеки или остаток на карте и переводите «хвостики» в копилку в мобильном приложении вашего банка.
Например, остаток на вашей карте — 3125 рублей. 125 или 25 рублей вы можете перевести в копилку. Некоторые карты могут делать это за вас автоматически: при подключении функции покупка округляется до выбранной вами суммы и отправляется на сберегательный счет. Например, вы купили книгу за 560 рублей. Сервис округлит покупку до 600 рублей и переведет оставшиеся 40 рублей в копилку.
- Переводите кешбэк и бонусы рублями на сберегательный счет или копилку в онлайн-банке.
Изучите возможности вашей дебетовой или кредитной карты и подключите бонусные опции — при том же объеме расходов вы сможете «безболезненно» начать копить.
Например, по карте #МожноВСЁ от Росбанка повышенный кешбэк (до 3% от чека) доступен более чем в 20 категориях: автозаправки, кафе и рестораны, такси, товары для дома, аптеки и оптики, салоны красоты, книжные магазины, детские товары и многое другое. Каждый месяц в зависимости от предстоящих трат вы можете менять категории повышенного кешбэка. За все остальные покупки вам вернется 1% от чека.
Скажем, вы выбрали категорией повышенного кешбэка заправки. За месяц вы потратили 10 тыс. рублей на бензин и еще 15 тыс. рублей — на еду. За этот период вам на карту придет кешбэк 450 рублей: 300 рублей за заправки (3% от 10 тыс. рублей) и 150 рублей за продукты (1% от 15 тыс.). За год это уже 5400 рублей.
Шаг 4: выберите удобный вариант хранения накоплений
Вот какие моменты нужно учесть заранее:
- Перед тем как доверить банку свои сбережения, найдите его в списке на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
- 1,4 млн рублей — максимальная сумма, которую можно хранить на одном счете без риска потери денег — они будут застрахованы в случае, если у банка отзовут лицензию.
- Простота пополнения и снятия денег со счета или карты.
Финансовая подушка может понадобится экстренно, поэтому деньги лучше хранить так, чтобы их можно было снять в любой момент. Идеальный вариант — карта с процентом на остаток или вклад, который можно снять или пополнить без потери процентов.
Например, на сберегательном счете #Акционный от Росбанка проценты рассчитываются и начисляются ежемесячно. Пополнить или снять средства без потери процентов можно в любой момент.
- Удобный мобильный банк.
Посещать офис банка — последнее, чего хочется при непредвиденных жизненных обстоятельствах. Выбирайте банк с функциональным онлайн-сервисом, чтобы все операции были доступны вам дистанционно.
Например, счет #Акционный от Росбанка можно открыть в мобильном приложении. Для этого необходимо оставить заявку на доставку карты #МожноВСЁ, активировать ее в приложении, а после — подключить в разделе продуктов банка сберегательный счет «Акционный».
- Адекватная процентная ставка. Остерегайтесь мошенников, предлагающих баснословные 50, а то и 100% годовых.
Средние ставки по вкладам лицензированных банков вы всегда можете узнать на их официальных сайтах и сравнить на сервисе Banki.ru.
Например, по счету #Акционный от Росбанка гарантированная ставка — 7,5% годовых.
- Диверсификация.
Если сумма сбережений достаточно крупная, экономисты, как правило, советуют не хранить ее в одной валюте, а распределить в равной доле на рубли, доллары и евро. Это может сберечь накопления при значительных скачках курсов одной из валют.