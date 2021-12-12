11 декабря на Всесвятском кладбище Краснодара при расчистке могил нашли пистолет

Об этом в своем инстаграме сообщил краевед Роман Жуков. Также он является председателем Кубанского исторического общества и членом попечительского совета Всесвятского кладбища, в который «входят историки, волонтеры, прихожане, представители национальных общин (греки, поляки, армяне) и просто люди, неравнодушные к истории города и края». Жуков рассказал редактору Юга.ру, что члены совета каждую первую субботу месяца проводят большие субботники на погосте, а в иные дни — малочисленные.

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«Во время уборок добровольцы расчищают от зарослей и мусора различные участки кладбища. В этот раз числили несколько разных участков, в том числе — № 1, что по главной аллее. Там, в куче мусора, и обнаружили пистолет. Гора мусора и земли там копилась десятилетиями. Двумя днями ранее в этой же куче нашли разбитый барельеф, предположительно из гипса. Пистолет — находка из ряда вон, таких прежде не было. Я в расчистке участвую с 2010 года. Самые ценные находки для нас — это заброшенные могилы известных кубанцев. Регулярно встречаются предметы быта, а ценностей финансового характера на этом кладбище нет, ибо оно было полностью разграблено в 1920-1930-х годах», — объяснил Жуков. Найдя пистолет, активисты вызвали участкового, который «пришел очень быстро, грамотно все осмотрел и оформил. На холоде нас ждать не заставил». Жуков добавил, что пистолет забрали на экспертизу, но больше из полиции ничего не сообщали. Около 10:00 12 декабря редактор Юга.ру связался с дежурным ГУ МВД по Краснодарскому краю, но новой информации у них по-прежнему не было.

Поясняя обстоятельства находки, Жуков рассказал об уборках. Поскольку Всесвятское кладбище — памятник культурного наследия, то волонтеры не могут восстанавливать надгробия, хотя считают, что там много объектов, ценных с культурной и исторической точки зрения. «Потому лишь чистим Всесвятское от зарослей и мусора, попутно описывая и пронумеровывая могилы», — заключил Жуков. «Но, так как лишь 10 лет назад на кладбище появилось освещение, и после того как построили храм, то с самого кладбища ушли любители выпить, наркоманы и прочие личности. Сейчас там абсолютно спокойно. Но находки из неспокойного прошлого еще встречаются», — добавил краевед.