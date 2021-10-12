Город буквы «Е». Может ли Краснодар снова стать Екатеринодаром?

Основанный в 1793 году Екатеринодар стал Краснодаром 7 декабря 1920 года — постановление № 24378 о переименовании принял Наркомат внутренних дел РСФСР. Прошло чуть более 70 лет — и начались попытки вернуть городу историческое имя, которые продолжаются по сей день. Юга.ру разузнали, как развивалась история с обратным переименованием кубанской столицы и может ли в нашу жизнь вернуться Екатеринодар — ведь такой вопрос возникает сам собой при виде множества вензелей «Е», которыми город буквально заполнен. «Е-шек» на городских улицах даже не сотни, а тысячи. Заодно мы узнали и их точное количество, и сколько все это стоило.

Неслучившееся переименование Самые масштабные кампании по поводу возвращения Краснодару исторического названия проходили в 1993 и 2014 годах, вспоминает бывший атаман Кубанского казачьего войска, а ныне депутат ЗСК Владимир Громов. В поддержку переименования Краснодара неоднократно выступал бывший губернатор Кубани Александр Ткачев. Правда, в 2011 году он уточнил, что вопрос о смене имени города предстоит решать «нашим детям и внукам». Бывший мэр Краснодара Владимир Евланов публично высказался в пользу возвращения исторического названия 14 мая 2014 года: «Как Крым вернулся в Россию, так и Краснодар должен вернуть свое историческое название, положенное с рождения. Убежден: большинство горожан, казачество меня поддержат». «При возвращении исторического названия нашего города его жителям не придется менять никаких документов, удостоверений, паспортов или свидетельств, — обещал тогдашний мэр в другом интервью. — Потому что совершенно очевидна преемственность между Краснодаром и Екатеринодаром». Но уже 30 мая на Совете директоров при главе города Евланов выступил с другой инициативой — создать в Краснодаре пятый внутригородской округ и назвать его Екатеринодаром. Видимо, потому что к тому моменту уже появились результаты соцопроса, согласно которым против переименования выступили 60,7% опрошенных горожан. Гипотетическому пятому округу предложили присвоить статус музея и сделать его центром притяжения туристов. Этого, как мы можем видеть, пока не произошло. Но что городские власти успели сделать — так это закупить несколько вагонов чугунных декоративных изделий с вензелем императрицы Екатерины II.

117 миллионов на вензеля Первые «екатерининские» элементы благоустройства появились в Краснодаре в 2010 году, на протяжении которого по городу установили 502 урны с вензелем и 72 скамьи (по документам — «садовых дивана»). В 2011-м закупили по меньшей мере 82 садовых дивана и 163 урны.

Их, как и все последующие партии, изготовило ООО «КЗАХЛ» — уральский чугунолитейный завод, ныне входящий в группу «Мечел». После того как в декабре 2017 года в Вишняковском сквере установили очередные 53 скамьи и 65 урн, генеральный директор «КЗАХЛ» Владимир Киселев сказал следующее: «Наше сотрудничество с Кубанью продолжается около десяти лет. Край активно благоустраивается и охотно использует наше архитектурное литье, которое делает архитектурный облик города неповторимым».

На сайте городской администрации шла встречная похвала: «Создать особую атмосферу кубанской столицы помогают мастеровые уральского городка Касли, где на заводе архитектурно-художественного литья изготавливают парковую мебель городского ансамбля «Екатерина», [которую] отличает сочетание геометрически правильных, уравновешенных форм со спокойной торжественностью». Порталу Юга.ру сообщили в краснодарской мэрии, что всего за последние годы на закупку предметов с вензелем Екатерины потратили более 117 млн рублей. «В период с 2014 по 2020 гг. на магистральных улицах, а также на общественных территориях, благоустроенных в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», установлено 3 тыс. 868 единиц малых архитектурных форм с вензелем «Е». А именно — 2 тыс. 581 урна и 1 тыс. 287 лавочек (садово-парковых диванов)», — уточнили в городской администрации. И добавили, что в ближайшем будущем «приобретение элементов благоустройства с вензелем «Е» не планируется». «Основное население края не интересует наша история»

Владимир Громов казачий генерал, атаман Кубанского казачьего войска (1990–2008), депутат ЗСК

О том, как зарождалась тема переименования и к чему все свелось на сегодняшний день, рассказал казачий атаман Владимир Громов: — Первую попытку официально вернуть городу прежнее название предприняли к 200-летию Краснодара [отмечалось в 1993 году — Юга.ру]. Тогда это еще можно было сделать. Не хватило политической воли. А в 2014 году воля была, но уже население отвергло идею. Я был свидетелем. Ведь казаки тоже поддерживали возвращение исторического названия. Но во время встреч с горожанами мне доставалось много упреков. Все были против. Потому что коренных краснодарцев практически не осталось. Кубанцев — тоже. Основное население края — приезжие. Их не интересует наша история. Совсем недавно, в середине сентября, было совещание, на котором один из представителей нашего казачества снова высказался о возвращении городу названия Екатеринодар. Тут уже спорить с ним пришлось мне. Ну какой Екатеринодар? Мы живем в другом мире. Казаков не так много, как пишут на бумаге. Кубанцев не так много. Зато кукарекать — все мастера.

В 2009 году на улицах старого центра Краснодара появились терракотовые таблички с двойными названиями улиц: действующими и дореволюционными. Депутат ЗСК Николай Петропавловский заверяет, что этот проект не был приурочен к предполагаемому переименованию и деньги на него выделили частные спонсоры. «Это была исключительно просветительская инициатива. Мы изготовили их, чтобы молодежь знала историю своего города, — говорит депутат. — Но люди подумали, что это сделано для переименования Краснодара. В итоге почти все таблички разбили». «Нас изнасиловали Екатериной»

Виталий Бондарь историк, член Союза архитекторов, бывший член топонимической комиссии города

Историк Виталий Бондарь поделился своим мнением о том, почему переименование сегодня как минимум неактуально, а вензеля — ненастоящие: — Впервые вопрос о возвращении исторического названия встал в 1992 году в городской топонимической комиссии. Тогда были более масштабные выборы, к ним приурочили и голосование по вопросу возвращения исторического названия. Большинство горожан проголосовали против. Сначала я поддерживал возвращение исторического названия, но позже изменил точку зрения. Потому что от старого города к началу нового века почти ничего не осталось. И уже в нулевых я не был сторонником усилий ткачевской администрации. У Евланова звучала рациональная мысль — назвать Екатеринодаром внутригородской округ, объединив центральную часть. Хотя, если смотреть в корень, идея создания такого округа принадлежала городской топонимической комиссии. Еще в 1990-х в топонимические комиссии города и края входили историки, лингвисты, географы и т.д. Но их постепенно сменили люди, далекие от гуманитарной отрасли. Да, неплохие архитекторы, но они работали на девелоперский бизнес. И вскоре идея об историческом округе утратила смысл: ландшафт Краснодара изменился до неузнаваемости. В начале 90-х еще можно было что-то сделать с историческим центром и назвать город Екатеринодаром. Но после того как стартовала бесконтрольная застройка города и в старые кварталы буквально напихали многоэтажных монстров, испортив силуэт города, его объемно-пространственную структуру, особого смысла в реализации этой идеи не стало.

Я помню, как появились урны с вензелем. Кастрированным, кстати. В оригинальном вензеле императрицы должна быть римская цифра II. А на урнах и скамьях — просто рукописная «Е». Тогда народ шутил, что это отзеркаленная «З», по фамилии Галины Золиной [экс- вице-губернатора Кубани — Юга.ру]. Эти изделия выглядят колхозно — в плохом смысле слова: смешно, куце. На мой взгляд, раньше людям у власти хватало такта и образования не поступать с символами подобным образом. А в двухтысячных нас всех изнасиловали изображением Екатерины: урны, скамейки, повсеместно — портреты, изображения памятника, на мероприятиях — какие-то тетки в императорских костюмах, все коронуются на фоне подсолнухов и казаков. И когда появились псевдовензеля, стало совсем смешно.

Так что после референдума 1992 года ничего официального не было. Время от времени проходили исследования общественного мнения, которые давали примерно такой срез: почти всем безразлично, еще часть горожан не понимает, зачем тратить деньги и менять документы. А кто-то идеологически против. В общем, на официальное голосование в 2014 году так и не решились. Но тему эту, сколько себя помню, периодически закидывают в прессу и в публичное обсуждение. Обычно для того, чтобы отвлечь социально активное население от политических просчетов или экономических проблем. Но чем дальше, тем смешнее выглядят попытки. Как можно назвать Екатеринодаром город, в котором историческое ядро составляет от силы десятую часть? Лицемерие. Особенно когда власти продолжают демонстрировать полную зависимость от строительного бизнеса. «Екатеринодар надо вернуть в качестве округа Краснодара»

Николай Петропавловский заместитель председателя ЗСК, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения

Зампредседателя ЗСК Николай Петропавловский считает, что Екатеринодар все же может вернуться, но не в качестве названия города: — Окно возможностей было упущено в то время, когда переименовывали Самару [с 1935 по 1991 год — Куйбышев — Юга.ру] и Екатеринбург [с 1924 по 1991 год — Свердловск — Юга.ру], в начале девяностых. А у нас переименовали несколько улиц, но на том все и закончилось. К 2014 году, когда была масштабная информационная кампания за переименование, Краснодар успел вырастить два поколения людей. Это я тогда проводил социологические исследования и знаю, что большинство высказывалось категорически против. Впрочем, яркой публичной инициативы не было. Тему обсуждали больше кулуарно. Поймите, есть высказывания, а есть юридические процессы. Переименование города — очень сложный процесс. Вовлекается население, депутаты, от разговоров до дел — большая дистанция. Инициатива Ткачева или Евланова, даже публичная, — просто точка зрения. А для переименования нужны документы. Может, и было какое-то письмо, но я не главный юрист, я его не видел. Так что, насколько я знаю, официального юридического старта этой процедуре в 2014-м никто не давал. Куда более реальной была идея о создании внутригородского округа. Считаю, к ней надо вернуться. Неправильно, что в одном только Прикубанском округе живет примерно половина населения города. Всё равно придется вводить новое территориальное деление Краснодара. Благодаря этому у нас, наконец, снова может появиться Екатеринодар — как новая территориальная единица.

Так появится на карте Екатеринодар или нет? В качестве названия для всего города — очень навряд ли. В 2017-м тогдашний мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что «переименовывать город сейчас лишено смысла». Крайне маловероятен и вариант с переименованием административных округов города, поскольку, к примеру, граница между Центральным и Западным округами проходит аккурат по улице Красной. Их оба придется существенно перекроить, чтобы выделить так называемое «историческое поселение» в отдельную административную единицу.