Город буквы «Е». Может ли Краснодар снова стать Екатеринодаром?
Основанный в 1793 году Екатеринодар стал Краснодаром 7 декабря 1920 года — постановление № 24378 о переименовании принял Наркомат внутренних дел РСФСР. Прошло чуть более 70 лет — и начались попытки вернуть городу историческое имя, которые продолжаются по сей день.
Юга.ру разузнали, как развивалась история с обратным переименованием кубанской столицы и может ли в нашу жизнь вернуться Екатеринодар — ведь такой вопрос возникает сам собой при виде множества вензелей «Е», которыми город буквально заполнен. «Е-шек» на городских улицах даже не сотни, а тысячи. Заодно мы узнали и их точное количество, и сколько все это стоило.
Неслучившееся переименование
Самые масштабные кампании по поводу возвращения Краснодару исторического названия проходили в 1993 и 2014 годах, вспоминает бывший атаман Кубанского казачьего войска, а ныне депутат ЗСК Владимир Громов.
В поддержку переименования Краснодара неоднократно выступал бывший губернатор Кубани Александр Ткачев. Правда, в 2011 году он уточнил, что вопрос о смене имени города предстоит решать «нашим детям и внукам».
Бывший мэр Краснодара Владимир Евланов публично высказался в пользу возвращения исторического названия 14 мая 2014 года: «Как Крым вернулся в Россию, так и Краснодар должен вернуть свое историческое название, положенное с рождения. Убежден: большинство горожан, казачество меня поддержат».
«При возвращении исторического названия нашего города его жителям не придется менять никаких документов, удостоверений, паспортов или свидетельств, — обещал тогдашний мэр в другом интервью. — Потому что совершенно очевидна преемственность между Краснодаром и Екатеринодаром».
Но уже 30 мая на Совете директоров при главе города Евланов выступил с другой инициативой — создать в Краснодаре пятый внутригородской округ и назвать его Екатеринодаром. Видимо, потому что к тому моменту уже появились результаты соцопроса, согласно которым против переименования выступили 60,7% опрошенных горожан.
Гипотетическому пятому округу предложили присвоить статус музея и сделать его центром притяжения туристов. Этого, как мы можем видеть, пока не произошло. Но что городские власти успели сделать — так это закупить несколько вагонов чугунных декоративных изделий с вензелем императрицы Екатерины II.
117 миллионов на вензеля
Первые «екатерининские» элементы благоустройства появились в Краснодаре в 2010 году, на протяжении которого по городу установили 502 урны с вензелем и 72 скамьи (по документам — «садовых дивана»). В 2011-м закупили по меньшей мере 82 садовых дивана и 163 урны.
Их, как и все последующие партии, изготовило ООО «КЗАХЛ» — уральский чугунолитейный завод, ныне входящий в группу «Мечел». После того как в декабре 2017 года в Вишняковском сквере установили очередные 53 скамьи и 65 урн, генеральный директор «КЗАХЛ» Владимир Киселев сказал следующее: «Наше сотрудничество с Кубанью продолжается около десяти лет. Край активно благоустраивается и охотно использует наше архитектурное литье, которое делает архитектурный облик города неповторимым».
На сайте городской администрации шла встречная похвала: «Создать особую атмосферу кубанской столицы помогают мастеровые уральского городка Касли, где на заводе архитектурно-художественного литья изготавливают парковую мебель городского ансамбля «Екатерина», [которую] отличает сочетание геометрически правильных, уравновешенных форм со спокойной торжественностью».
Порталу Юга.ру сообщили в краснодарской мэрии, что всего за последние годы на закупку предметов с вензелем Екатерины потратили более 117 млн рублей. «В период с 2014 по 2020 гг. на магистральных улицах, а также на общественных территориях, благоустроенных в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», установлено 3 тыс. 868 единиц малых архитектурных форм с вензелем «Е». А именно — 2 тыс. 581 урна и 1 тыс. 287 лавочек (садово-парковых диванов)», — уточнили в городской администрации. И добавили, что в ближайшем будущем «приобретение элементов благоустройства с вензелем «Е» не планируется».
«Основное население края не интересует наша история»
Владимир Громов
казачий генерал, атаман Кубанского казачьего войска (1990–2008), депутат ЗСК
О том, как зарождалась тема переименования и к чему все свелось на сегодняшний день, рассказал казачий атаман Владимир Громов:
— Первую попытку официально вернуть городу прежнее название предприняли к 200-летию Краснодара [отмечалось в 1993 году — Юга.ру]. Тогда это еще можно было сделать. Не хватило политической воли.
А в 2014 году воля была, но уже население отвергло идею. Я был свидетелем. Ведь казаки тоже поддерживали возвращение исторического названия. Но во время встреч с горожанами мне доставалось много упреков. Все были против.
Потому что коренных краснодарцев практически не осталось. Кубанцев — тоже. Основное население края — приезжие. Их не интересует наша история.
Совсем недавно, в середине сентября, было совещание, на котором один из представителей нашего казачества снова высказался о возвращении городу названия Екатеринодар. Тут уже спорить с ним пришлось мне. Ну какой Екатеринодар? Мы живем в другом мире. Казаков не так много, как пишут на бумаге. Кубанцев не так много. Зато кукарекать — все мастера.
В 2009 году на улицах старого центра Краснодара появились терракотовые таблички с двойными названиями улиц: действующими и дореволюционными. Депутат ЗСК Николай Петропавловский заверяет, что этот проект не был приурочен к предполагаемому переименованию и деньги на него выделили частные спонсоры. «Это была исключительно просветительская инициатива. Мы изготовили их, чтобы молодежь знала историю своего города, — говорит депутат. — Но люди подумали, что это сделано для переименования Краснодара. В итоге почти все таблички разбили».
«Нас изнасиловали Екатериной»
Виталий Бондарь
историк, член Союза архитекторов, бывший член топонимической комиссии города
Историк Виталий Бондарь поделился своим мнением о том, почему переименование сегодня как минимум неактуально, а вензеля — ненастоящие:
— Впервые вопрос о возвращении исторического названия встал в 1992 году в городской топонимической комиссии. Тогда были более масштабные выборы, к ним приурочили и голосование по вопросу возвращения исторического названия. Большинство горожан проголосовали против.
Сначала я поддерживал возвращение исторического названия, но позже изменил точку зрения. Потому что от старого города к началу нового века почти ничего не осталось. И уже в нулевых я не был сторонником усилий ткачевской администрации.
У Евланова звучала рациональная мысль — назвать Екатеринодаром внутригородской округ, объединив центральную часть. Хотя, если смотреть в корень, идея создания такого округа принадлежала городской топонимической комиссии. Еще в 1990-х в топонимические комиссии города и края входили историки, лингвисты, географы и т.д. Но их постепенно сменили люди, далекие от гуманитарной отрасли. Да, неплохие архитекторы, но они работали на девелоперский бизнес.
И вскоре идея об историческом округе утратила смысл: ландшафт Краснодара изменился до неузнаваемости. В начале 90-х еще можно было что-то сделать с историческим центром и назвать город Екатеринодаром. Но после того как стартовала бесконтрольная застройка города и в старые кварталы буквально напихали многоэтажных монстров, испортив силуэт города, его объемно-пространственную структуру, особого смысла в реализации этой идеи не стало.
Я помню, как появились урны с вензелем. Кастрированным, кстати. В оригинальном вензеле императрицы должна быть римская цифра II. А на урнах и скамьях — просто рукописная «Е». Тогда народ шутил, что это отзеркаленная «З», по фамилии Галины Золиной [экс- вице-губернатора Кубани — Юга.ру]. Эти изделия выглядят колхозно — в плохом смысле слова: смешно, куце.
На мой взгляд, раньше людям у власти хватало такта и образования не поступать с символами подобным образом. А в двухтысячных нас всех изнасиловали изображением Екатерины: урны, скамейки, повсеместно — портреты, изображения памятника, на мероприятиях — какие-то тетки в императорских костюмах, все коронуются на фоне подсолнухов и казаков. И когда появились псевдовензеля, стало совсем смешно.
Так что после референдума 1992 года ничего официального не было. Время от времени проходили исследования общественного мнения, которые давали примерно такой срез: почти всем безразлично, еще часть горожан не понимает, зачем тратить деньги и менять документы. А кто-то идеологически против. В общем, на официальное голосование в 2014 году так и не решились.
Но тему эту, сколько себя помню, периодически закидывают в прессу и в публичное обсуждение. Обычно для того, чтобы отвлечь социально активное население от политических просчетов или экономических проблем.
Но чем дальше, тем смешнее выглядят попытки. Как можно назвать Екатеринодаром город, в котором историческое ядро составляет от силы десятую часть? Лицемерие. Особенно когда власти продолжают демонстрировать полную зависимость от строительного бизнеса.
«Екатеринодар надо вернуть в качестве округа Краснодара»
Николай Петропавловский
заместитель председателя ЗСК, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения
Зампредседателя ЗСК Николай Петропавловский считает, что Екатеринодар все же может вернуться, но не в качестве названия города:
— Окно возможностей было упущено в то время, когда переименовывали Самару [с 1935 по 1991 год — Куйбышев — Юга.ру] и Екатеринбург [с 1924 по 1991 год — Свердловск — Юга.ру], в начале девяностых. А у нас переименовали несколько улиц, но на том все и закончилось.
К 2014 году, когда была масштабная информационная кампания за переименование, Краснодар успел вырастить два поколения людей. Это я тогда проводил социологические исследования и знаю, что большинство высказывалось категорически против.
Впрочем, яркой публичной инициативы не было. Тему обсуждали больше кулуарно. Поймите, есть высказывания, а есть юридические процессы. Переименование города — очень сложный процесс. Вовлекается население, депутаты, от разговоров до дел — большая дистанция. Инициатива Ткачева или Евланова, даже публичная, — просто точка зрения. А для переименования нужны документы. Может, и было какое-то письмо, но я не главный юрист, я его не видел. Так что, насколько я знаю, официального юридического старта этой процедуре в 2014-м никто не давал.
Куда более реальной была идея о создании внутригородского округа. Считаю, к ней надо вернуться. Неправильно, что в одном только Прикубанском округе живет примерно половина населения города. Всё равно придется вводить новое территориальное деление Краснодара. Благодаря этому у нас, наконец, снова может появиться Екатеринодар — как новая территориальная единица.
Так появится на карте Екатеринодар или нет?
В качестве названия для всего города — очень навряд ли. В 2017-м тогдашний мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что «переименовывать город сейчас лишено смысла».
Крайне маловероятен и вариант с переименованием административных округов города, поскольку, к примеру, граница между Центральным и Западным округами проходит аккурат по улице Красной. Их оба придется существенно перекроить, чтобы выделить так называемое «историческое поселение» в отдельную административную единицу.
Да, мэрия четко озвучивает планы разделить на две части Прикубанский округ. Но видеть некий «Екатеринодар» на месте нынешнего Калининского сельского округа (а это поселки Плодородный, Индустриальный, Российский, Дружелюбный и далее на северо-восток) было бы очень странно.
Так что есть вероятность, что обсуждать судьбу округа под названием «Екатеринодар» решать будут так же, как ранее обсуждали возвращение Краснодару исторического имени, — десятилетиями.
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