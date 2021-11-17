В краснодарском микрорайоне Гидростроителей планируют построить новые дороги

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил к 2022 году разработать план решения дорожного вопроса в микрорайоне Гидростроителей

Напомним, мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил составить план по развитию микрорайона Гидростроителей. Он считает, что это позволит использовать комплексный подход для строительства социальных объектов и улучшить ситуацию с дорогами. Затем чиновники решили, что подобные планы появятся для всех микрорайонов города. 17 ноября Алексеенко заявил, что темпы застройки в ГМР серьезно опережают развитие инфраструктуры, и поручил начать строительство дорог.

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«Серьезно стоит вопрос с транспортными заторами — выезда из микрорайона всего два, а их должно быть как минимум пять. Еще одна проблема — всего один проезд в районы новой жилой застройки. А если ЧП? Нужно обеспечить альтернативный проезд», — сказал Андрей Алексеенко. Также мэр подчеркнул, что времени совсем мало и в следующем году необходимо иметь четкий план решения дорожного вопроса в микрорайоне с конкретными сроками реализации.

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Алексеенко добавил, что в районе новостроек необходимо создавать альтернативные въезды и выезды, чтобы обеспечить проезд спецтехники, так как на сегодня у многих новостроек всего один заезд. Кроме того, городские власти обсудили строительство альтернативных выездов из микрорайона — по улицам Парусной и Трудовой Славы. Также стало известно, что в рамках строительства трамвайной линии планируется реконструкция и расширение существующего выезда из микрорайона по улице Автолюбителей. Мэр Краснодара поручил подготовить документы для реализации проекта «Южный скоростной периметр» (от улицы Бородинской через Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе парка «Солнечный остров», далее по улице Воронежской с выходом на Адыгейскую Набережную и Шевченко). За финансовой поддержкой для этого проекта обратятся к федеральным властям. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что в микрорайоне разработали проект строительства тротуара по нечетной стороне проспекта имени Писателя Знаменского — от улицы Невкипелого до Валерия Гассия (нечетная сторона). В январе 2022 года обещали объявить тендер на ремонт.

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Также Алексеенко поручил определить границы береговой линии на всём протяжении микрорайона и проработать варианты финансирования разработки проекта берегоукрепления реки Кубани в районе многоквартирных домов и нового детского сада на улице Валерия Гассия. Вот так выглядит карта развития дорожной инфраструктуры микрорайона Гидростроителей: