В Краснодаре на Гидрострое запретят строительство, пока не составят план по развитию микрорайона

8 ноября исполняющий обязанности мэра Краснодара Андрей Алексеенко поручил составить план по развитию микрорайона Гидростроителей, чтобы там появились школы и детские сады

На еженедельной городской планерке Алексеенко сказал, что нужна программа по развитию микрорайона Гидростроителей. По его мнению, это позволит использовать комплексный подход для строительства социальных объектов и улучшить ситуацию с дорогами. На время разработки программы в ГМР запретят возводить многоэтажки. «Эта часть города исчерпала свои ресурсы еще лет пять назад, поэтому сейчас нам нужен понятный алгоритм по развитию социальной и дорожно-транспортной инфраструктур с конкретными сроками его реализации. Никто ни одного квадратного метра жилья здесь больше не построит, пока не будет понимания, как обеспечить жителей школами, детскими садами, поликлиниками и транспортом », — сказал Алексеенко.

Он также поручил подобрать земельные участки для строительства на них новых школ и детских садов, так как мест в существующих — не хватает, даже с учетом объектов, которые сейча возводятся в этой части города. По словам директора департамента строительства Краснодара Артема Аганова, в качестве таких участков рассматриваются территория на улице Автолюбителей, где хотят построить детсад на 120 мест, и территория на проспекте Писателя Знаменского — там может появиться детский сад на 240 мест.

Еще одно дошкольное учреждение планируют построить на улице Снесарева, 20. А на территории школ № 70 и 52 могут появиться еще два блока для начальных классов. Эти участки сейчас находятся в частной собственности, либо сдаются в аренду. Всего площадь участков в микрорайоне, где Генпланом предусмотрено строительство школ и детских садов, — около 15 га. Алексеенко поручил навести порядок на строительных площадках и вдоль них.