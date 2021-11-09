В Краснодаре на Гидрострое запретят строительство, пока не составят план по развитию микрорайона

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

8 ноября исполняющий обязанности мэра Краснодара Андрей Алексеенко поручил составить план по развитию микрорайона Гидростроителей, чтобы там появились школы и детские сады

На еженедельной городской планерке Алексеенко сказал, что нужна программа по развитию микрорайона Гидростроителей. По его мнению, это позволит использовать комплексный подход для строительства социальных объектов и улучшить ситуацию с дорогами. На время разработки программы в ГМР запретят возводить многоэтажки.

«Эта часть города исчерпала свои ресурсы еще лет пять назад, поэтому сейчас нам нужен понятный алгоритм по развитию социальной и дорожно-транспортной инфраструктур с конкретными сроками его реализации. Никто ни одного квадратного метра жилья здесь больше не построит, пока не будет понимания, как обеспечить жителей школами, детскими садами, поликлиниками и транспортом», — сказал Алексеенко.

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Он также поручил подобрать земельные участки для строительства на них новых школ и детских садов, так как мест в существующих — не хватает, даже с учетом объектов, которые сейча возводятся в этой части города.

По словам директора департамента строительства Краснодара Артема Аганова, в качестве таких участков рассматриваются территория на улице Автолюбителей, где хотят построить детсад на 120 мест, и территория на проспекте Писателя Знаменского — там может появиться детский сад на 240 мест.

Еще одно дошкольное учреждение планируют построить на улице Снесарева, 20. А на территории школ № 70 и 52 могут появиться еще два блока для начальных классов. Эти участки сейчас находятся в частной собственности, либо сдаются в аренду.

Всего площадь участков в микрорайоне, где Генпланом предусмотрено строительство школ и детских садов, — около 15 га. Алексеенко поручил навести порядок на строительных площадках и вдоль них.

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Кроме того, чиновники напомнили о том, что в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры в ГМР построят новую трамвайную ветку. Ее хотят проложить по улице Мачуги — от Трамвайной и по улицам Автолюбителей, Невкипелого до Снесарева.

Также в планах строительство автомобильного Южного скоростного периметра — от Бородинской через улицу Валерия Гассия до улицы Старокубанской. Напомним, в рамках строительства этой скоростной трассы в районе парка «Солнечный Остров» будет два моста. Далее дорога пойдет по Воронежской с выходом на Адыгейскую Набережную и Шевченко.

Андрей Алексеенко Детские сады Краснодар Строительство Транспорт Школа

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