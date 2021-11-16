Чиновники решили создать план по развитию для каждого микрорайона Краснодара, чтобы исправить прежние ошибки

16 ноября в мэрии Краснодара рассказали, что придумают план по развитию не только Гидростроя, но и вообще всех микрорайонов города

Напомним, в микрорайоне Гидростроителей хотят запретить строительство домов, пока не будет составлен план по развитию этой территории. Об этом 8 ноября рассказал исполняющий обязанности мэра Краснодара Андрей Алексеенко. Такой план, по словам чиновников, позволит улучшить ситуацию с дорогами и строительством социальных объектов.

16 ноября в администрации Краснодара сообщили, что для всех микрорайонов города разработают программы для развития территорий. По словам Алексеенво, пилотным проектом станет именно Гидрострой, так как этот микрорайон является одним из отстающих в плане социальной и дорожной инфраструктуры. По прогнозам чиновников, через три года население Гидростроя составит 114 тыс. человек.

«Проблемы микрорайона Гидростроителей — типичные для всех территорий Краснодара. И, к сожалению, на сегодняшний день возможности городского бюджета для их оперативного решения очень ограничены. Конечно, большую поддержку в этой части оказывает губернатор региона Вениамин Кондратьев, но, чтобы участвовать в краевых и государственных программах, нужны готовые проекты. Для их разработки нам требуется помощь строительного комплекса. В свое время свободные территории были освоены, откровенно говоря, неудачно, поэтому сегодня нужно исправлять эти ошибки», — сказал Алексеенко.

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