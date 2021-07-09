Мэр Краснодара рассказал о новых мостах в городе и скоростной трассе в микрорайоне Гидростроителей

На брифинге журналисты спросили главу Краснодара Евгения Первышова, будут ли в городе строить новые мосты, помимо Яблоновского. В частности, поинтересовались планами по строительству мостов на Елизаветинское направление и через аул Козет.

«Вы видели, насколько достаточно тяжело давался проект строительства нового Яблоновского моста. Дело не в самом проекте, а в высокой цене. Безусловно, при поддержке федерального центра объект реализуется, и мы видим, что он — в высокой степени готовности. Уверен, никаких сбоев не будет, и мы увидим его в скором времени построенным и введённым в ксплуатацию», — ответил Первышов.