Мэр Краснодара рассказал о новых мостах в городе и скоростной трассе в микрорайоне Гидростроителей

Краснодарский край

Распечатать

Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля рассказал, что власти активно работают над проектом скоростной дороги в ГМР

На брифинге журналисты спросили главу Краснодара Евгения Первышова, будут ли в городе строить новые мосты, помимо Яблоновского. В частности, поинтересовались планами по строительству мостов на Елизаветинское направление и через аул Козет.

«Вы видели, насколько достаточно тяжело давался проект строительства нового Яблоновского моста. Дело не в самом проекте, а в высокой цене. Безусловно, при поддержке федерального центра объект реализуется, и мы видим, что он — в высокой степени готовности. Уверен, никаких сбоев не будет, и мы увидим его в скором времени построенным и введённым в ксплуатацию», — ответил Первышов.

Читайте также:

Говоря о новых проектах, мэр объяснил, что те документы, которые администрация уже разработала и утвердила, подадут в вышестоящие органы, чтобы претендовать на получение господдержки. После чего Первышов застронул тему строительства Южного скоростного периметра в ГМР. По его словам, власти над ним активно работают.

«Помимо этого, еще один проект, который в большей степени, наверное, интересует краснодарцев — жителей микрорайона Гидростроителей. Это Южный скоростной периметр. Это также строительство моста через Большой остров с выходом через Гидрострой на ул. Воронежскую. Это еще одна возможность создания новой транспортной артерии. Мы этим вопросом активно занимаемся», — рассказал Первышов.

Напомним, автодорога Южный скоростной периметр должна соединить улицу Воронежскую с трассой М-4 «Дон». Ее протяженность — 9,6 км.

Читайте также:

Скоростная трасса пройдет по Бородинской через улицу Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе парка «Солнечный остров». Далее — по Воронежской с выходом на Адыгейскую Набережную и Шевченко. Четырехполосная автомагистраль в восточном направлении будет проходить вдоль поймы реки Кубани с выходом на улицу Горячеключевскую и трассу рядом с ТЦ OZ МОЛЛ. В западном направлении трасса пойдет севернее границы территории дачного товарищества «Нижний казачий хутор» через озеро Старая Кубань на улицу Воронежскую.

Благоустройство Город Евгений Первышов Краснодар Строительство Яблоновский мост

Новости

Мэр Краснодара рассказал о новых мостах в городе и скоростной трассе в микрорайоне Гидростроителей
Директора «Баскет-холла» уволили из-за концерта Zivert в Краснодаре
«Земельный банк в Краснодаре исчерпан от слова совсем». Первышов подтвердил, что многодетные не получат больше земельные участки в городе
На курорты Кубани разрешили приезжать с ПЦР-тестом. Но прививку сделать все равно придется
Почему в Краснодаре подорожало жилье? Объяснил мэр
На Кубани школьный автобус столкнулся с легковушкой и перевернулся

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?
6 июля, 11:59
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?

Реклама на портале