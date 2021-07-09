Мэр Краснодара рассказал о новых мостах в городе и скоростной трассе в микрорайоне Гидростроителей
Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля рассказал, что власти активно работают над проектом скоростной дороги в ГМР
На брифинге журналисты спросили главу Краснодара Евгения Первышова, будут ли в городе строить новые мосты, помимо Яблоновского. В частности, поинтересовались планами по строительству мостов на Елизаветинское направление и через аул Козет.
«Вы видели, насколько достаточно тяжело давался проект строительства нового Яблоновского моста. Дело не в самом проекте, а в высокой цене. Безусловно, при поддержке федерального центра объект реализуется, и мы видим, что он — в высокой степени готовности. Уверен, никаких сбоев не будет, и мы увидим его в скором времени построенным и введённым в ксплуатацию», — ответил Первышов.
Говоря о новых проектах, мэр объяснил, что те документы, которые администрация уже разработала и утвердила, подадут в вышестоящие органы, чтобы претендовать на получение господдержки. После чего Первышов застронул тему строительства Южного скоростного периметра в ГМР. По его словам, власти над ним активно работают.
«Помимо этого, еще один проект, который в большей степени, наверное, интересует краснодарцев — жителей микрорайона Гидростроителей. Это Южный скоростной периметр. Это также строительство моста через Большой остров с выходом через Гидрострой на ул. Воронежскую. Это еще одна возможность создания новой транспортной артерии. Мы этим вопросом активно занимаемся», — рассказал Первышов.
Напомним, автодорога Южный скоростной периметр должна соединить улицу Воронежскую с трассой М-4 «Дон». Ее протяженность — 9,6 км.
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Скоростная трасса пройдет по Бородинской через улицу Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе парка «Солнечный остров». Далее — по Воронежской с выходом на Адыгейскую Набережную и Шевченко. Четырехполосная автомагистраль в восточном направлении будет проходить вдоль поймы реки Кубани с выходом на улицу Горячеключевскую и трассу рядом с ТЦ OZ МОЛЛ. В западном направлении трасса пойдет севернее границы территории дачного товарищества «Нижний казачий хутор» через озеро Старая Кубань на улицу Воронежскую.