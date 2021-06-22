Память о войне. Как создавали военные монументы Краснодара: от соцреализма к абстракции

Начиная с середины 1960-х, в СССР начали регулярно и повсеместно строить памятники к очередной годовщине Великой Победы. И вскоре сформировался очень своеобразный и интересный жанр, развитие которого стабильно продолжается и поныне. Предлагаем вам на примере Краснодара проследить, как со временем менялся выразительный язык военных мемориалов. В качестве примера мы отобрали объекты с очевидно выраженным фигуративным элементом — где изображен либо человек, либо некое узнаваемое действие. Надеемся, наш материал поможет вам по-новому взглянуть на привычные памятники. А может — даже впервые узнать про некоторые из них. Воин-освободитель Полное наименование: «Памятник советским воинам — освободителям города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков».

Адрес: ул. Постовая, 32.

Открыт 9 мая 1965 г.

Это самый первый в Краснодаре монумент, посвященный Великой Отечественной войне. Место для него выбрано не случайно — операция по освобождению Краснодара в феврале 1943-го завершилась не то, чтобы точно здесь, но, можно сказать, в шаговой доступности. Чтобы гарантированно успеть достроить памятник к 20-летию Победы, работы начали с беспрецедентным запасом — за семь лет до назначенной даты (ни один другой мемориал в Краснодаре не строили дольше 2,5 лет). Архитектор Евгений Лащук разработал пространственное решение: в центре — статуя, с двух сторон от нее — стилизованные под знамена каменные пилоны с барельефами. А поскольку мемориальный комплекс — это не только сам памятник, но и грамотно организованное вокруг него пространство, то примыкающей школе пришлось немного поделиться своей территорией. Так напротив главного входа в парк имени Горького была обустроена площадь Победы. Автор центральной скульптуры и барельефов на пилонах — Иван Шмагун. Его имя встретится в этом тексте еще не раз. Дело в том, что в 1960-70-х Иван Петрович Шмагун был самым востребованным скульптором в Краснодаре. В городе насчитывается не менее 17 памятников его работы, и большинство из них так или иначе обыгрывает военную тематику, включая самое знаменитое творение автора — статую Авроры. Что же касается памятника Воину-освободителю, то его открыли точно в срок. И военный парад 1965 года прошел именно на площади Победы. Следующего майского парада пришлось ждать 20 лет — местом его проведения стал мемориал, о котором мы расскажем в следующем пункте. Вечный огонь и Родина-мать Полное наименование: «Мемориальный комплекс, посвященный героям Гражданской и Великой Отечественной войны».

Адрес: Северная ул., 273 А.

Открыт 7 ноября 1967 г.

Торжественное зажжение Вечного огня в Краснодаре приурочили к 50-й годовщине установления Советской власти. Над архитектурным ансамблем работали Валерий Головеров и Николай Шлыков. Они перестроили почти всю южную границу кладбища (любопытно, что даже в советские времена оно продолжало называться Всесвятским, хотя упоминания этого слова в документах старались избегать). На фоне масштабов этого мемориального комплекса Воин-освободитель кажется миниатюрным. Центром композиции стала площадь с чашей Вечного огня. Дальней стеной ей служит монументальная стена с высеченными на ней эпизодами Гражданской и Великой Отечественной войн. По бокам установлены мемориальные плиты в честь местных солдат-героев — эта секция была позднее дополнена именами погибших в Афганистане и Чечне. Стоит отметить, что места для новых плит тут еще достаточно. Фигуру Родины-матери и портретные барельефы изваял Иван Шмагун.

Соседство с автомагистралями не раз служило Вечному огню дурную службу: 6 ноября 2008 года мемориальную площадь пришлось более полугода приводить в порядок после того, как ее буквально прошил насквозь автомобиль, вылетевший с дороги на скорости около 130 км/ч. А 18 мая 2020-го в мемориал врезалась еще одна машина, самую малость не долетев до чаши с огнем. Раз в год, обычно в 20-х числах апреля, чашу Вечного огня можно увидеть погасшей — в этот момент происходит плановый техосмотр газового оборудования. При этом сам огонь продолжает гореть — на время работ пламя переносят на временный факел, а по окончании монтажа возвращают на место. Памятник жертвам фашистского террора Полное наименование: «Памятник 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора».

Адрес: Чистяковская роща, северная аллея.

Открыт 9 мая 1975 г.

Многие жители города искренне убеждены, что именно в Краснодаре нацисты впервые опробовали массовое истребление людей при помощи автомобилей-душегубок — «газвагенов». Это убеждение идет вразрез с документами Нюрнбергского процесса, согласно которым в ноябре 1941-го мобильные газовые камеры использовались для уничтожения неугодного оккупантам населения в Полтаве, а в декабре 1941-го — в Риге (тогда как Краснодар был захвачен в августе 1942-го). Это, конечно, не делает зверства захватчиков в Краснодаре менее жуткими: за полгода оккупации были убиты более 13 тысяч мирных жителей. И «газваген», даже с учетом того, что агония в нем могла длиться до 20 минут, был далеко не самым изуверским методом казни неугодных. А от трупов нацисты избавлялись без особых церемоний — выкапывали где-нибудь на окраине города траншею-могильник, по мере заполнения слегка присыпали землей и начинали рыть новую. На месте одного из массовых захоронений и было решено воздвигнуть мемориал к 30-й годовщине Победы. Над скульптурной группой работал всё тот же Иван Шмагун, а архитектурные работы легли на плечи Валерия и Ирины Головеровых. Чувствуется, что авторы получили ощутимо больше свободы для экспериментов с выразительностью. И в данном случае выбранное решение с течением времени получило непредвиденное применение: идеально вымощенную площадку перед памятником в наши дни облюбовали любители трюкового катания на скейтах и велосипедах — их регулярно выгоняют, но они всегда возвращаются. И если у авторов мемориала была цель возвести нечто, что без лишних пояснений, одним своим видом повергало бы публику в мрачный трепет, то это не тот случай — в отличие от объекта из следующего параграфа. Мемориал «Жертвам фашизма» Полное наименование: «Памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками».

Адрес: Воронежская ул., 55/3.

Открыт 9 мая 1975 г.

Если бы кто-то решил устроить в Краснодаре конкурс под названием «Самый впечатляющий памятник, о котором почти никто не знает», то быстро бы понял, что интриги не получится — слишком уж очевиден фаворит. Попробуйте поспрашивать у близких и знакомых, доводилось ли им видеть «перевернутую пирамиду» на спуске к авторынку и лесопарку Красный Кут. Утвердительный ответ обычно дает от силы каждый четвертый. А меж тем памятник масштабный — размерами он вполне сопоставим с Авророй — и по-настоящему мрачный. Если бы он стоял не в тупиковой окраине, а на популярных прогулочных маршрутах, то вполне бы мог давно уже считаться одним из символов Краснодара. Но так уж велит историческая правда — ведь именно на этом месте развернулся один из самых жутких эпизодов нацистской оккупации. Историю эту раскопали в преддверии 30-летия Победы следопыты из школы №4. Они выяснили, что на задворках мясокомбината нацисты устроили концлагерь для пленных красноармейцев. А когда поняли, что отступление и сдача города неизбежны — наспех расстреляли всех пленных, сгребли тела (многие еще не успели умереть от полученных ран) в яму для мясных отходов и кое-как присыпали землей. До недавнего времени в открытых источниках было невозможно найти информацию о создателях этого монумента. Портал Юга.ру благодарит сотрудников экскурсионного отдела Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына — благодаря их помощи в работе с архивами удалось установить, что архитектором проекта была Ирина Головерова, а скульптором — Иван Шмагун. Братская могила защитников Краснодара Полное наименование: «Военно-братский мемориальный комплекс».

Адрес: Всесвятское кладбище, у входа с ул. Аэродромной.

Открыта в нынешнем виде 9 мая 1985 г.

Архивы свидетельствуют, что братская могила была организована у западного края Всесвятского кладбища (точнее, согласно советским документам — просто «кладбища») не позднее 1949 года. В первую очередь здесь захоронили тела тех, кто погиб при освобождении Краснодара или вскоре скончался от ранений. По мере того, как в разных местах города обнаруживались новые останки красноармейцев (павших в бою вдали от основных мест сражений или замученных в плену), их тоже везли сюда. В общей сложности здесь похоронено 6419 солдат. Согласно хронологическому порядку, в котором мы рассказываем о памятниках, этот параграф вполне можно было бы передвинуть на две позиции вверх, поскольку в 1972 году над братской могилой воздвигли монумент: гранитную стеллу с бронзовой фигурой красноармейца (Иван Шмагун на сей раз работал совместно с коллегой и тезкой Иваном Александровым). Открытие приурочили к 55-летию Октября. А ко Дню Победы 1985 года мемориальный комплекс обрел свой нынешний вид — с той поры бронзовый солдат взирает на коротко стриженный газон, ровно расчерченный рядами плит с теми именами захороненных бойцов, которые удалось установить. О том, как тут всё выглядело до 1985-го, можно примерно судить, взглянув на ландшафт, который начинается сразу за пределами мемориальной полянки — она, к слову, официально называется Площадью Павших героев. Мемориал защитникам Пашковской переправы Полное наименование: «Мемориальный комплекс, посвященный защитникам Пашковской переправы».

Адрес: Заводская ул., 8/26.

Открыт 9 мая 2020 г.