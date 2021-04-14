Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре. Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры

Соскучились по крупным культурным событиям? Тогда возрадуйтесь: уже послезавтра, 16 апреля, в Краснодаре стартует «Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка». Сейчас мы объясним, почему это действительно событие экстра-класса и на что следует идти в первую очередь — ведь в программе фестиваля есть поистине удивительные мероприятия.

Когда мы говорим «удивительные мероприятия», мы ничуть не преувеличиваем.

Ведь, хотя в рамках фестиваля будут и выставки... «Тренинг Фантазия»

Главная выставка фестиваля. Более трети работ будут показаны впервые. Одиннадцать авторов — Жозефин Арнелл, Полин Курнье Жардан, Катерина Верба, Сиприен Гайяр, Гиорги Гаго Гагошидзе, Джесси Дарлинг, Марина Напрушкина, Кирилл Савченков, София Скидан, Алексей Таруц, Валя Фетисов — по-своему осмысляют представление о странном и пугающем, исследуют так называемое ощущение «не по себе».

ЦСИ «Типография» (ул. Зиповская, 5/33).

С 16 апреля по 2 июля, ежедневно с 12:00 до 21:00.

Цена билета — 200 рублей; для школьников и студентов — 100 рублей; для пенсионеров, людей с инвалидностью, участников патронской программы Patreon — бесплатно. «Феминистские транслокальности»

Краснодар станет седьмой точкой на карте России, где побывает эта экспозиция, посвященная гендерным исследованиям и борьбе за свои права. В «Типографии» мы увидим расширенную версию — ее дополнят работы художниц из Краснодара, Сочи и Перми.

Библиотека ЦСИ «Типография».

С 20 апреля по 30 мая, ежедневно с 12:00 до 21:00.

Вход бесплатный.

Возрастное ограничение — 18+.

...и лекции... «Личный опыт для общих оснований: книга «Родина»

Доктор философских наук Оксана Тимофеева побеседует о том, способна ли литература выразить те аспекты человеческого опыта, которые под силу научным текстам.

17 апреля в 20:00.

Событие пройдет в онлайн-формате. Необходима регистрация.

«Женщины в художественном объединении «Синий всадник»

Рассказ о судьбе и творческом пути трех выдающихся художниц-импрессионисток — Габриэлы Мюнтер, Марианны Веревкиной и Эрмы Босси.

19 апреля в 19:00, ЦСИ «Типография». «О равенстве всех умов»

Бразилец Джей Пи Кэрон растолкует (тем, кто понимает английский, перевод не предусмотрен) концепцию, предложенную иранским философом Резой Негарестани и развитую французом Аленом Бадью.

20 апреля в 20:00, ЦСИ «Типография».

Вход бесплатный, необходима регистрация. «Свобода и провал»

Лондонская писательница Нина Пауэр Риск расскажет, как художники могут вывести общество из тупика, в котором самоопределение ограничивается личным обогащением.

22 апреля в 20:00, ЦСИ «Типография».

Вход бесплатный, необходима регистрация. «Невыразимое и Невозможное»

Философ и инженер Валентин Голев раскроет вопрос, как максимально эффективно переводить практические данные в теоретическую информацию.

24 апреля в 20:00, ЦСИ «Типография».

Вход бесплатный, необходима регистрация.

...а для тех, кто изучает немецкий язык, — и разговорный клуб... Aber bitte auf Deutsch

Обсуждение Года Германии в России с участием языковых ассистентов Гёте-Института.

18 апреля в 15:00, кофейня «Зацепи кофе» (ул. Ставропольская, 224).

Регистрация тут.

...но много в программе и такого, что вызывает неподдельное восхищение размахом фантазии современных художников. Поэтому мы решили подробно рассказать о событиях — или, как говорят художники, «о перформансах», — которые показались нам наиболее необычными. Сначала мы попросили авторов самих растолковать, что они для нас подготовили. И вскоре выяснилось, что авторы: а) привыкли изъясняться очень непростым языком; б) чрезвычайно трепетно относятся к описаниям своего искусства — как правило, просто запрещают менять текст, который они нам прислали.

Поэтому Юга.ру взяли на себя смелость к каждому из описаний добавить второй пункт — наши собственные соображения относительно того, что будет происходить. Подчеркиваем: все, что произойдет на фестивале, на самом деле заслуга авторов и организаторов; все ошибки в анонсах — на нашей совести. Но в любом случае на Pop-Up-фестивале немецкой культуры и немецкого языка будет очень интересно. До встречи в «Типографии», музее имени Коваленко и остальных заявленных локациях!

Реконструкция легендарного полуфинала Павел Миляков, Regenerating Spartak-98

16 апреля, 21:00, ЦСИ «Типография» (ул. Зиповская, 5/33).

Вход бесплатный, необходима регистрация.

Трансляция также будет вестись онлайн. Как это анонсируется: «Автор исследует восстановление памяти. Ярким примером можно считать футбольные матчи в период пандемии, когда трибуны были пустые. Чтобы восстановить привычную атмосферу, было решено включать предварительно записанные звуки, имитирующие реакции зрителей. Павел Миляков с помощью такой же техники и player detection-алгоритмов воссоздаст полуфинальный матч Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Интером», который состоялся 14 апреля 1998 года».

Как Юга.ру это поняли: по всей видимости, где-то в «Типографии» оборудуют что-то вроде футбольного поля — обозначат ворота «Спартака» и «Интера», расставят сенсоры, которые будут реагировать на людей. В зависимости от того, где народа скопится больше, алгоритм воспроизведет реакцию московских трибун на голы Роналдо-Зубастика или незабываемый дриблинг Горлуковича.

Квартет для автомагнитол под мостом Стас Шарифуллин, «HMOT. Гиперспецифическое»

17 апреля, 18:30, под Тургеневским мостом со стороны Краснодара.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Как это анонсируется: «Пространственная композиция для четырехканальной звуковой инсталляции из автомобилей с тюнингованными акустическими системами, способными воспроизводить расширенный диапазон частот на экстремальных уровнях звукового давления. Базовые элементы композиции будут трансформироваться и объединяться в псевдослучайные ритмические и гармонические узоры».

Как Юга.ру это поняли: под мостом в этот вечер откроется временный филиал то ли филармонии, то ли подпольного танцевального клуба. Согласно нашим предположениям, автор подгонит туда четыре машины с прокачанным звуком, поставит на каждом свою музыку, после чего будет наслаждаться происходящим — и от публики скромно ожидать того же.

24-часовой киномарафон Кинопрограмма «Тренинг Фантазия»

Начало 17 апреля в 21:00, амфитеатр ЦСИ «Типография».

Вход бесплатный. Как это анонсируется: «Зрителям, которые год не могли попасть в кинозалы, мы предлагаем аттракцион продолжительностью в 24 часа разных по жанру фильмов: так называемые экспериментальные и зрительские, фестивальные хиты и забытые ленты. Специальным гостем первых часов марафона станет KP Transmission (Карина Казарян) — она представит музыкальный перформанс, который дополнит немые немецкие фильмы «Серпантин» (1895 год) и «Не такой, как все» (1919)».

Как Юга.ру это поняли: тут все предельно очевидно — приходи, когда хочешь, смотри, сколько вытерпишь. Наверняка очень интересно будет послушать наводящую на плавные раздумья электронику от KP Transmission. Не исключено, что и на финальные часы марафона заготовлен какой-нибудь приятный сюрприз.

Настольные игры в полный рост Кирилл Савченков, «Фейерверк и порох: бурлящая мгла»

18 апреля в 18:00, 21 и 22 апреля в 19:00, 25 апреля в 16:00, ЦСИ «Типография».

Вход по билету на выставку «Тренинг Фантазия». Как это анонсируется: «Настольная игра «Фейерверк и порох», созданная Кириллом Савченковым для 12-й биеннале в Кванджу, на выставке «Тренинг Фантазия» будет показана в расширенной форме — средствами ролевой игры живого действия. «Фейерверк и порох» воссоздает совместное действие против информационной автократии в турбулентном мире, опустившемся в туман гибридной войны. Сотрудничая друг с другом, игроки (Океан, Активист, Искусственный Интеллект, Рыжий Лис, Плазма) должны разрешать кризис в разных средах — конфиденциальность, криптография, война с террором».

Как Юга.ру это поняли: слыхали про шахматы с людьми в роли фигур? Здесь будет то же самое, только играть будут в кооперативный квест, где все игроки заодно (как в «Пандемии» или «Ужасе Аркхэма»). «Фейерверк и порох» — игра с многообразной динамикой, так что каждая из четырех шоу-партий должна обернуться захватывающей драмой с непредсказуемым итогом.

Поиски призрака в замке на Затоне Алексей Таруц, Golden Hits

18 апреля в 12:00, парк 30-летия Победы, возле замка-долгостроя.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Как это анонсируется: «Автор размышляет о навязчивой коммуникации и одержимости призраками. Аудиовизуальный перформанс основан на реальном событии записи голоса в сомнамбулическом состоянии на диктофон смартфона. Golden Hits предъявляет присутствие как изначально лишенное собственного места, масштабируемое от аудиодокумента к колебаниям динамиков сабвуфера и затем отраженных от гипсовых советских барельефов к барабанным перепонкам экспонатов выставки кошек. На роль призрака приглашена руина замка в парке».

Как Юга.ру это поняли: для тех, кто давно хотел побывать в недостроенном «диснейленде» на Затоне, это легальный шанс. Да еще и в фестивальной обстановке: под аккомпанемент шаманских видеопроекций и речитативов.

Разрушительный звонок из Берлина Уго Эскинка, ACCIÓN [VOIP > 99DB SPL]

18 апреля в 21:00, ангар Завода измерительных приборов (ЗИП), ул. Зиповская, 5 литер Г37.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Как это анонсируется: «Уго Эскинка — мексиканский художник и исследователь звука. В своих работах он занимается изучением различных видов пространственно-временных отношений, которые возникают в результате взаимодействия технологий со звуком. Данный перформанс будет состоять из звонка в мессенджере WhatsApp из Берлина в реальном времени на линейном массиве KUDO L-Acoustics с последующим полным разрушением устройства».

Как Юга.ру это поняли: публика соберется в заброшенном цеху. Потом на проектор выведут видеозвонок из Германии, и мы сможем увидеть и послушать, как Эскинка играет свою музыку. В процессе концерта будет постепенно повреждаться и выходить из строя аппаратура с нашей стороны. С его стороны, вероятно, тоже.

Спектакль-игра посреди музея Лена Клабукова, «Недвижимость»

22 апреля в 12:00, Художественный музей им. Ф. А. Коваленко (ул. Красная, 13).

Вход свободный, необходима регистрация. Как это анонсируется: «Лена Клабукова интересуется влиянием медиа на человека и экспериментирует с взаимодействиями ментального и физического. В рамках этого перформанса художница проведет индивидуально-хоровую сессию внутренней виртуальной реальности. Участники рассмотрят традиционную экспозицию в смысле усиленной потери метастабильности относительно актуальных общественных и медиатенденций».