Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре. Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
Соскучились по крупным культурным событиям? Тогда возрадуйтесь: уже послезавтра, 16 апреля, в Краснодаре стартует «Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка». Сейчас мы объясним, почему это действительно событие экстра-класса и на что следует идти в первую очередь — ведь в программе фестиваля есть поистине удивительные мероприятия.
Когда мы говорим «удивительные мероприятия», мы ничуть не преувеличиваем.
«Тренинг Фантазия»
Главная выставка фестиваля. Более трети работ будут показаны впервые. Одиннадцать авторов — Жозефин Арнелл, Полин Курнье Жардан, Катерина Верба, Сиприен Гайяр, Гиорги Гаго Гагошидзе, Джесси Дарлинг, Марина Напрушкина, Кирилл Савченков, София Скидан, Алексей Таруц, Валя Фетисов — по-своему осмысляют представление о странном и пугающем, исследуют так называемое ощущение «не по себе».
ЦСИ «Типография» (ул. Зиповская, 5/33).
С 16 апреля по 2 июля, ежедневно с 12:00 до 21:00.
Цена билета — 200 рублей; для школьников и студентов — 100 рублей; для пенсионеров, людей с инвалидностью, участников патронской программы Patreon — бесплатно.
«Феминистские транслокальности»
Краснодар станет седьмой точкой на карте России, где побывает эта экспозиция, посвященная гендерным исследованиям и борьбе за свои права. В «Типографии» мы увидим расширенную версию — ее дополнят работы художниц из Краснодара, Сочи и Перми.
Библиотека ЦСИ «Типография».
С 20 апреля по 30 мая, ежедневно с 12:00 до 21:00.
Вход бесплатный.
Возрастное ограничение — 18+.
«Личный опыт для общих оснований: книга «Родина»
Доктор философских наук Оксана Тимофеева побеседует о том, способна ли литература выразить те аспекты человеческого опыта, которые под силу научным текстам.
17 апреля в 20:00.
Событие пройдет в онлайн-формате. Необходима регистрация.
«Женщины в художественном объединении «Синий всадник»
Рассказ о судьбе и творческом пути трех выдающихся художниц-импрессионисток — Габриэлы Мюнтер, Марианны Веревкиной и Эрмы Босси.
19 апреля в 19:00, ЦСИ «Типография».
«О равенстве всех умов»
Бразилец Джей Пи Кэрон растолкует (тем, кто понимает английский, перевод не предусмотрен) концепцию, предложенную иранским философом Резой Негарестани и развитую французом Аленом Бадью.
20 апреля в 20:00, ЦСИ «Типография».
Вход бесплатный, необходима регистрация.
«Свобода и провал»
Лондонская писательница Нина Пауэр Риск расскажет, как художники могут вывести общество из тупика, в котором самоопределение ограничивается личным обогащением.
22 апреля в 20:00, ЦСИ «Типография».
Вход бесплатный, необходима регистрация.
«Невыразимое и Невозможное»
Философ и инженер Валентин Голев раскроет вопрос, как максимально эффективно переводить практические данные в теоретическую информацию.
24 апреля в 20:00, ЦСИ «Типография».
Вход бесплатный, необходима регистрация.
Aber bitte auf Deutsch
Обсуждение Года Германии в России с участием языковых ассистентов Гёте-Института.
18 апреля в 15:00, кофейня «Зацепи кофе» (ул. Ставропольская, 224).
Регистрация тут.
...но много в программе и такого, что вызывает неподдельное восхищение размахом фантазии современных художников.
Поэтому мы решили подробно рассказать о событиях — или, как говорят художники, «о перформансах», — которые показались нам наиболее необычными.
Сначала мы попросили авторов самих растолковать, что они для нас подготовили. И вскоре выяснилось, что авторы: а) привыкли изъясняться очень непростым языком; б) чрезвычайно трепетно относятся к описаниям своего искусства — как правило, просто запрещают менять текст, который они нам прислали.
Поэтому Юга.ру взяли на себя смелость к каждому из описаний добавить второй пункт — наши собственные соображения относительно того, что будет происходить. Подчеркиваем: все, что произойдет на фестивале, на самом деле заслуга авторов и организаторов; все ошибки в анонсах — на нашей совести. Но в любом случае на Pop-Up-фестивале немецкой культуры и немецкого языка будет очень интересно. До встречи в «Типографии», музее имени Коваленко и остальных заявленных локациях!
Реконструкция легендарного полуфинала
Павел Миляков, Regenerating Spartak-98
16 апреля, 21:00, ЦСИ «Типография» (ул. Зиповская, 5/33).
Вход бесплатный, необходима регистрация.
Трансляция также будет вестись онлайн.
Как это анонсируется: «Автор исследует восстановление памяти. Ярким примером можно считать футбольные матчи в период пандемии, когда трибуны были пустые. Чтобы восстановить привычную атмосферу, было решено включать предварительно записанные звуки, имитирующие реакции зрителей. Павел Миляков с помощью такой же техники и player detection-алгоритмов воссоздаст полуфинальный матч Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Интером», который состоялся 14 апреля 1998 года».
Как Юга.ру это поняли: по всей видимости, где-то в «Типографии» оборудуют что-то вроде футбольного поля — обозначат ворота «Спартака» и «Интера», расставят сенсоры, которые будут реагировать на людей. В зависимости от того, где народа скопится больше, алгоритм воспроизведет реакцию московских трибун на голы Роналдо-Зубастика или незабываемый дриблинг Горлуковича.
Квартет для автомагнитол под мостом
Стас Шарифуллин, «HMOT. Гиперспецифическое»
17 апреля, 18:30, под Тургеневским мостом со стороны Краснодара.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Как это анонсируется: «Пространственная композиция для четырехканальной звуковой инсталляции из автомобилей с тюнингованными акустическими системами, способными воспроизводить расширенный диапазон частот на экстремальных уровнях звукового давления. Базовые элементы композиции будут трансформироваться и объединяться в псевдослучайные ритмические и гармонические узоры».
Как Юга.ру это поняли: под мостом в этот вечер откроется временный филиал то ли филармонии, то ли подпольного танцевального клуба. Согласно нашим предположениям, автор подгонит туда четыре машины с прокачанным звуком, поставит на каждом свою музыку, после чего будет наслаждаться происходящим — и от публики скромно ожидать того же.
24-часовой киномарафон
Кинопрограмма «Тренинг Фантазия»
Начало 17 апреля в 21:00, амфитеатр ЦСИ «Типография».
Вход бесплатный.
Как это анонсируется: «Зрителям, которые год не могли попасть в кинозалы, мы предлагаем аттракцион продолжительностью в 24 часа разных по жанру фильмов: так называемые экспериментальные и зрительские, фестивальные хиты и забытые ленты. Специальным гостем первых часов марафона станет KP Transmission (Карина Казарян) — она представит музыкальный перформанс, который дополнит немые немецкие фильмы «Серпантин» (1895 год) и «Не такой, как все» (1919)».
Как Юга.ру это поняли: тут все предельно очевидно — приходи, когда хочешь, смотри, сколько вытерпишь. Наверняка очень интересно будет послушать наводящую на плавные раздумья электронику от KP Transmission. Не исключено, что и на финальные часы марафона заготовлен какой-нибудь приятный сюрприз.
Настольные игры в полный рост
Кирилл Савченков, «Фейерверк и порох: бурлящая мгла»
18 апреля в 18:00, 21 и 22 апреля в 19:00, 25 апреля в 16:00, ЦСИ «Типография».
Вход по билету на выставку «Тренинг Фантазия».
Как это анонсируется: «Настольная игра «Фейерверк и порох», созданная Кириллом Савченковым для 12-й биеннале в Кванджу, на выставке «Тренинг Фантазия» будет показана в расширенной форме — средствами ролевой игры живого действия. «Фейерверк и порох» воссоздает совместное действие против информационной автократии в турбулентном мире, опустившемся в туман гибридной войны. Сотрудничая друг с другом, игроки (Океан, Активист, Искусственный Интеллект, Рыжий Лис, Плазма) должны разрешать кризис в разных средах — конфиденциальность, криптография, война с террором».
Как Юга.ру это поняли: слыхали про шахматы с людьми в роли фигур? Здесь будет то же самое, только играть будут в кооперативный квест, где все игроки заодно (как в «Пандемии» или «Ужасе Аркхэма»). «Фейерверк и порох» — игра с многообразной динамикой, так что каждая из четырех шоу-партий должна обернуться захватывающей драмой с непредсказуемым итогом.
Поиски призрака в замке на Затоне
Алексей Таруц, Golden Hits
18 апреля в 12:00, парк 30-летия Победы, возле замка-долгостроя.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Как это анонсируется: «Автор размышляет о навязчивой коммуникации и одержимости призраками. Аудиовизуальный перформанс основан на реальном событии записи голоса в сомнамбулическом состоянии на диктофон смартфона. Golden Hits предъявляет присутствие как изначально лишенное собственного места, масштабируемое от аудиодокумента к колебаниям динамиков сабвуфера и затем отраженных от гипсовых советских барельефов к барабанным перепонкам экспонатов выставки кошек. На роль призрака приглашена руина замка в парке».
Как Юга.ру это поняли: для тех, кто давно хотел побывать в недостроенном «диснейленде» на Затоне, это легальный шанс. Да еще и в фестивальной обстановке: под аккомпанемент шаманских видеопроекций и речитативов.
Разрушительный звонок из Берлина
Уго Эскинка, ACCIÓN [VOIP > 99DB SPL]
18 апреля в 21:00, ангар Завода измерительных приборов (ЗИП), ул. Зиповская, 5 литер Г37.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Как это анонсируется: «Уго Эскинка — мексиканский художник и исследователь звука. В своих работах он занимается изучением различных видов пространственно-временных отношений, которые возникают в результате взаимодействия технологий со звуком. Данный перформанс будет состоять из звонка в мессенджере WhatsApp из Берлина в реальном времени на линейном массиве KUDO L-Acoustics с последующим полным разрушением устройства».
Как Юга.ру это поняли: публика соберется в заброшенном цеху. Потом на проектор выведут видеозвонок из Германии, и мы сможем увидеть и послушать, как Эскинка играет свою музыку. В процессе концерта будет постепенно повреждаться и выходить из строя аппаратура с нашей стороны. С его стороны, вероятно, тоже.
Спектакль-игра посреди музея
Лена Клабукова, «Недвижимость»
22 апреля в 12:00, Художественный музей им. Ф. А. Коваленко (ул. Красная, 13).
Вход свободный, необходима регистрация.
Как это анонсируется: «Лена Клабукова интересуется влиянием медиа на человека и экспериментирует с взаимодействиями ментального и физического. В рамках этого перформанса художница проведет индивидуально-хоровую сессию внутренней виртуальной реальности. Участники рассмотрят традиционную экспозицию в смысле усиленной потери метастабильности относительно актуальных общественных и медиатенденций».
Как Юга.ру это поняли: многие предыдущие перформансы Лены Клабуковой представляли собой игру, активно вовлекающую зрителя в процесс. Вероятно, на сей раз нас ждет чрезвычайно занимательная экскурсия по постоянной экспозиции музея им. Коваленко — и удивятся даже те, кто, казалось бы, знает эту экспозицию наизусть.