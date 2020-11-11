«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать». Почему россияне боятся вышек сотовой связи?

Правда ли, что новый стандарт сотовой связи 5G способствует распространению коронавируса, а вышки сотовой связи вызывают тяжелые заболевания? Что стоит за многочисленными слухами — страшилки или прямая угроза? С помощью специалистов Юга.ру разбирались в проблеме, которая волнует всех.

5G и COVID-19 — как это связано?

По мнению сторонников теории заговора, распространение короновирусной инфекции может быть непосредственно связано с вышками сотовой связи. При этом 5G-излучение якобы не просто разрушает ДНК и повреждает человеческие клетки. Люди считают, что нехватка кислорода у заболевших коронавирусом происходит из-за воздействия 5G. Именно 5G-частоты вызывают колебание молекул кислорода, вследствие чего они не могут связаться с гемоглобином в крови человека. Естественно, никаких научных подтверждений этим теориям до сих пор не предоставлено.

Спекуляции вокруг этой темы подогревали слухи о том, что за несколько недель до начала эпидемии в Китае в Ухане, ставшем первой жертвой коронавируса, запустили сеть 5G. Еще одним доказательством губительного воздействия излучений может стать тот факт, что именно Северная Италия — один из первых регионов Европы, где были внедрены 5G-технологии.

Тем не менее нет никаких доказательств, что мобильная связь влияет на иммунитет человека или способствует распространению инфекции. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не нашла подтверждений того, что даже обычные мобильные телефоны могут оказать серьезное воздействие на организм человека.

Все это не мешает людям продолжать делать псевдонаучные выводы. Так, некоторые считают, что во вспышке атипичной пневмонии SARS в 2003 году якобы виновато распространение сети 3G, а эпидемия свиного гриппа в 2009 году случилась именно из-за внедрения 4G. Кстати, в пандемии испанки (начало XX века) сторонники теории заговора винят повсеместное распространение радио. Эти же люди не могут объяснить, почему серьезная вспышка коронавируса произошла в Иране, где никаких 5G-сетей нет. Как до сих пор нет таких сетей и в России.

Что такое 5G?

Это стандарт сотовой связи. Вся территория поделена на участки, так называемые соты, между которыми расположены базовые станции, с чьей помощью сигнал и передается. 5G — это пятое поколение мобильной связи, которое только начинают внедрять в некоторых странах. В России его планируют запускать в 2022 году.



В чем отличие 5G от 4G?

Скорость подключения к 5G-сетям выше, иногда в десятки и сотни раз. Благодаря этой технологии вы не будете испытывать никаких проблем со связью, даже находясь на переполненном стадионе.

«Зараза», которая заполнит весь город

В этом году волна 5G-страхов докатилась и до России. В июле жители московского района Перово протестовали против стандартных вышек сотовой связи, которые, по их мнению, распространяют коронавирус. Люди не просто собирали подписи, обращались в Роспотребнадзор — самые горячие головы призывали эти вышки сносить самостоятельно. Требовали демонтировать базовые станции и жители подмосковного Серпухова.

26 октября на планерке в мэрии Краснодара тоже говорили о вышках сотовой связи. Впрочем, власти оказались взволнованы не возможным вредом для здоровья, а тем фактом, что эти сооружения в городе построены незаконно.

В этом году они почему-то начали появляться. Да, их немного, но это только начало. Завтра на всех углах будут стоять столбы, обвешанные этими коробками...

Глава города Евгений Первышов рассказал о том, что в Краснодаре стали появляться вышки сотовой связи, а разрешения «на эту деятельность не давали»: «Держали мы оборону семь лет. Наверное, в этом году они почему-то начали появляться. Да, их немного, но это только начало. Завтра на всех углах будут стоять столбы, обвешанные этими коробками».

Мэр предложил обратиться в Законодательное собрание Краснодарского края с инициативой изменить региональные и городские нормы. «Если мы сейчас не пресечем разрастание этой заразы, она заполнит весь город. Да, есть какие-то трудности у сотовых операторов, есть ямы какие-то, где пропадает интернет. Но давайте тогда сначала составим регламент предоставления этой услуги, потому что так нельзя: муниципальная земля — пришли, воткнули столб», — резюмировал глава города.

Пока власти Краснодара собираются демонтировать три десятка незаконно возведенных в городе вышек сотовой связи, в Северной Осетии за уничтожение вышек взялись сами жители. Весной этого года глава Северной Осетии Роберт Битаров рассказал, что один из населенных пунктов республики остался без связи из-за того, что люди сожгли антенну сотовой связи неподалеку. Чиновник сказал, что многие жители Северной Осетии считают, что коронавируса не существует. По мнению людей, инфекцию выдумали «какие-то мировые силы», которые хотят загнать всех в резервации, поставить антенны 5G, облучить людей до потери сознания, а потом чипировать. — Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи, — цитировало Битарова РИА «Новости».

Размером меньше рюкзака

Слухи о вреде вышек сотовой связи пришли в нашу страну из-за границы. Жители нескольких городов, расположенных в разных странах мира — США, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, — выходили на акции протеста против вышек 5G еще в прошлом году. Они утверждали, что антенны, испускающие радиоволны, отрицательно влияют на здоровье не только людей, но и животных и даже на растения. Главный аргумент протестующих — недостаточная изученность и отсутствие свидетельств о безопасности 5G.

Несмотря на то что слухи об опасном излучении 5G-сетей стали распространяться еще до начала пандемии, когда число заболевших стало расти, многие обвинили в распространении коронавируса именно вышки. В Ливерпуле, Бирмингеме и Белфасте были зафиксированы как минимум два десятка случаев вандализма — местные жители ломали и сжигали оборудование, а угрозы в свой адрес получал даже мэр Ливерпуля, заявивший о том, что коронавирус не может быть связан с 5G.

В конце января несколько тысяч человек собрались на митинги против 5G в Берне, Женеве и Цюрихе. В итоге несколько кантонов Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения до того момента, как будут проведены необходимые исследования, которые точно докажут, что риска для здоровья людей нет.

Чего же боятся люди? По мнению зарубежных экспертов, недоверие к 5G-сетям связано с тем, что они очень сильно отличаются от прежних привычных всем вышек, размещенных на высоких зданиях в нескольких километрах друг от друга. Сейчас 5G-база может быть размером меньше рюкзака и находиться где угодно — даже на фонарном столбе.

Причин для беспокойства нет?

— Компании, занимающиеся беспроводной связью, собираются интегрировать эти устройства в повседневные строения, включая скамейки и автобусные остановки, чтобы они были ближе к земле и к людям, — говорит американский ученый и бизнесмен Род Уотерхаус, занимающийся исследованием антенн и электромагнитных волн. — По сравнению с существующим сегодня количеством вышек этих базовых станций будет больше из-за ограниченного радиуса их действия. Миллиметровая сеть 5G требует расположения сотовых антенн на расстоянии 100—200 м друг от друга.

При этом одним из важных преимуществ компактных базовых станций является то, что, раз им нужно покрыть своим излучением небольшое расстояние, его мощность тоже небольшая. Но многие это важное уточнение почему-то предпочитают не замечать.



— Если бы базовая станция 5G на автобусной остановке работала с той же мощностью, что и сегодняшняя сотовая станция, расположенная в 30 м над поверхностью земли, тогда нам было бы о чем волноваться, — объясняет Уотерхаус. — Но такого не будет.

Уотерхаус признает, что, хотя миллиметровые волны используются во многих областях, включая астрономию и военное дело, их влияние при использовании в телекоммуникациях не так хорошо изучено:



— Большая часть научного сообщества не видит в этом проблем, — говорит ученый. — Однако было бы ненаучно просто заявить, что никаких причин для беспокойства нет.

Проблемы переоблучения

— Как член научного комитета ВОЗ и участник работ с ВОЗ с 1996 года, я присутствовал на всех заседаниях мирового уровня: это предполагаемое изменение способа передачи сигнала вызывает серьезные опасения радиобиологов и гигиенистов во всем мире, — рассказал порталу Юга.ру член научной комиссии по неионизирующим излучениям Всемирной организации здравоохранения, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев.

Есть ли непосредственная угроза от 5G для здоровья людей? Григорьев, ссылаясь на исследования ученых из США, допускает, что 5G в сочетании с ультрафиолетовым излучением может увеличивать вероятность возникновения меланомы.

Может ли в принципе электромагнитное поле базовых станций быть причастно к мутациям вирусов, бактерий, к изменению их вирулентности? Да, может. Это известно более 50 лет...

— Может ли в принципе электромагнитное поле базовых станций быть причастно к мутациям вирусов, бактерий, к изменению их вирулентности? Да, может. Это известно более 50 лет. Достаточно ли в реальности этих условий для устойчивой мутации — неизвестно, — объясняет Григорьев, добавляя, что в России зафиксирован значительный уровень превышения предельно допустимого уровня излучения.

— В целом, популяционно, проблемы переоблучения за счет тотального повышения фона пока нет, но фон неуклонно растет в крупных городах, многими исследованиями доказано — источником роста электромагнитного фона является мобильная связь. К чему это приведет, будет ясно только лет через 25.

По мнению ученого, нельзя однозначно полагать, что можно выделить влияние существующего увеличения электромагнитного фона на иммунную систему человека. Скорее, это может повлиять на поведение, поскольку первичная мишень нетепловых электромагнитных полей, к которым относится 5G, — это центральная нервная система.

— Позиция некоторых сотрудников ВОЗ, к сожалению, аморфная, — отмечает ученый. — Как специалист радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений, я настраиваю своих коллег на перспективную работу, это направление будет загружено исследованием последствий облучения для здоровья на много лет.

Отвечая на вопрос о том, как можно защититься от влияния электромагнитного излучения, ученый говорит, что для начала нужно нормально контролировать развитие самих сетей. При этом, по словам Григорьева, перспективы нового поколения сотовой связи пока что весьма туманны — ряд экспертов считает, что технология 5G не только нереализуема в массовом масштабе, но и экономически невыгодна.

Стенания ипохондрика

В прошлом году в ответ на запрос Юга.ру Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил, что за 2018 год «поступило 193 обращения на неудовлетворительные условия проживания из-за негативного воздействия электромагнитного излучения <...> из них 21 обращение было обосновано».

В 2015—2017 гг. московский Роспотребнадзор провел 924 проверки, в результате эксплуатацию базовых станций приостановили лишь в 20 случаях. В отчете Роспотребнадзора отмечалось: «По результатам замеров <…> только в 1—2% случаев поступивших жалоб на базовые станции устанавливаются превышения электромагнитного поля». По мнению чиновников, причиной этих жалоб является радиофобия.

Радиофобия — психическое расстройство, боязнь всевозможных источников электромагнитных полей. Радиофобия — это частный случай ипохондрии, постоянного необоснованного страха заболеть чем-либо, который приводит к чрезмерной озабоченности физическим здоровьем и восприятию обычных ощущений как ненормальных или неприятных. Часто радиофобию порождает боязнь домашней бытовой техники, мобильных телефонов и, конечно, станций сотовой связи.

По словам психолога Ивана Веселова, радиофобия существует столько, сколько существует знание человечества о том, что излучение может причинять вред здоровью или даже убивать. Однако страх этот по своей сути — иррациональный, не связанный с реальной угрозой для жизни и здоровья.

— И здесь очень важно разделить две вещи: одни люди понимают, что радиоизлучение на самом деле не так опасно, но все равно испытывают тревогу, головокружение, тахикардию, панические атаки, зуд и проявляют другие симптомы в определенных ситуациях. То, что с ними происходит, именуется навязчивым состоянием, которое нуждается в коррекции, так как страдает качество жизни человека. Сам человек это обычно понимает и обращается за помощью.

Другие же люди не столько испытывают специфические фобийные симптомы, сколько выражают свое резко негативное отношение к какому-то объекту или явлению. Симптомы у них обычно проявляются слабо и больше похожи на обычные стенания ипохондрика, — объясняет Веселов.

«Псевдодебильность»

Почему же так много людей продолжает верить в ненаучные теории заговора и в то, что невидимые излучения могут разрушить их здоровье? Специалисты объясняют это несколькими причинами.

Человек, не обладающий навыками критического мышления, не будет тратить силы на то, чтобы проверять получаемую информацию, если она изначально уже кажется ему логичной, обоснованной, а главное — находит у него эмоциональный отклик. Именно так работает пропаганда...

— Во-первых, неинформированность, или, проще говоря, невежество. Человек просто не обладает достаточными знаниями, чтобы сделать правильные выводы относительно какого-то явления, и судит по отрывочной информации, — считает Иван Веселов. — Второе — отсутствие критического мышления. Психика человека устроена так, чтобы помогать ему организовывать свою жизнь, тратя минимальное количество энергии. Человек, не обладающий навыками критического мышления, не будет тратить силы на то, чтобы проверять получаемую информацию, если она изначально уже кажется ему логичной, обоснованной, а главное — находит у него эмоциональный отклик. Именно так работает пропаганда.

Третьим, не менее важным, фактором становится избирательность внимания.



— Если у человека есть определенное отношение к какому-то явлению, то в дальнейшем он будет более склонен запоминать и включать в свою картину мира те факты, которые ее подтверждают, и игнорировать либо обесценивать любую опровергающую информацию, — поясняет психолог.

Известный врач-психотерапевт Андрей Курпатов идет еще дальше — предположив, что одной из основных причин роста невротических нарушений современного россиянина является атака на мозг большого количества информации, он ввел термин «информационная псевдодебильность». Это состояние человека, при котором проявляются признаки слабоумия из-за повышенного потребления информации.