Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что в городе стали появляться вышки сотовой связи, при этом разрешение на «эту деятельность не давали»:

«Держали мы оборону семь лет. Наверное, в этом году они почему-то начали появляться. Да, их немного, но это только начало. Завтра на всех углах будут стоять столбы, обвешанные этими коробками».

Мэр предположил, что в краевом законодательстве есть пробелы по части размещения таких опор, и предложил обратиться в Законодательное собрание Краснодарского края с инициативой изменить региональные и городские нормы.

«Если мы сейчас не пресечем разрастание этой «заразы», она заполнит весь город. Да, есть какие-то трудности у сотовых операторов, есть ямы какие-то, где пропадает интернет. Но давайте тогда сначала составим регламент предоставления этой услуги, потому что так нельзя: муниципальная земля — пришли, воткнули столб», — резюмировал он.