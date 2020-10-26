«Зараза», которая заполнит весь город. Мэр Краснодара заметил стихийно распространяющиеся вышки сотовой связи в Краснодаре
26 октября на планерке в мэрии Краснодара власти признали проблему незаконного распространения вышек сотовой связи
Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что в городе стали появляться вышки сотовой связи, при этом разрешение на «эту деятельность не давали»:
«Держали мы оборону семь лет. Наверное, в этом году они почему-то начали появляться. Да, их немного, но это только начало. Завтра на всех углах будут стоять столбы, обвешанные этими коробками».
Мэр предположил, что в краевом законодательстве есть пробелы по части размещения таких опор, и предложил обратиться в Законодательное собрание Краснодарского края с инициативой изменить региональные и городские нормы.
«Если мы сейчас не пресечем разрастание этой «заразы», она заполнит весь город. Да, есть какие-то трудности у сотовых операторов, есть ямы какие-то, где пропадает интернет. Но давайте тогда сначала составим регламент предоставления этой услуги, потому что так нельзя: муниципальная земля — пришли, воткнули столб», — резюмировал он.
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Начальник управления муниципального контроля Юрий Былино сообщил, что сейчас департамент городского хозяйства начал работу в этом направлении. При этом есть определенные сложности при перекидывании ЛЭП, отметил чиновник.
В этот же день власти краевого центра обсудили развитие пешеходного квартала и переполненную людьми улицу Красную, а также план по установке трех арт-объектов на Кубанской Набережной.
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