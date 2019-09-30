Как перестать бояться станций сотовой связи? Бытовая физика в 8 карточках
20 лет назад Дельфин благодарил радиоволну за то, что через стены и даль она доносит до слушателей его печаль. Сегодня некоторых слушателей печалят опасения, что мобильная связь, а точнее базовые станции связи могут вредить их здоровью.
Юга.ру разбираются, так ли велика опасность и стоит ли бежать от сотовых вышек. Спойлер: бежать не стоит, а значит, у вас есть пара минут, чтобы прочитать этот материал (кстати, примерно 70% аудитории прочтет его именно с мобильных).
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Как работает сотовая связь?
Мобильная связь работает благодаря тому, что телефоны непрерывно обмениваются сигналами с базовыми станциями. Радиус покрытия большинства базовых станций — около 1 км, эти участки называют сотами (отсюда и «сотовая» связь). Поскольку площади сот небольшие, в городах мощность базовых станций колеблется от 1 до 20 Вт.
Может, это прозвучит парадоксально, но чем больше базовых станций, тем меньше общий уровень излучения, ведь чем меньше расстояние до абонента, тем меньше нужно мощности сигнала, чтобы абонент и станция «услышали» друг друга (узнать об этом больше можно здесь, здесь и здесь).
Сигналы мобильной связи передаются благодаря электромагнитному излучению — это взаимодействие электрически заряженных частиц, распространяющееся в пространстве и создающее электромагнитное поле. Помимо природных источников (грозы, магнитное поле планеты), большинство окружающих нас электромагнитных полей созданы людьми. И если с рентген-лучами мы сталкиваемся только в травмпункте или у зубного, то поле низкой частоты есть вокруг каждой розетки.
Волны более высоких частот используют для передачи данных через ТВ- и радиоантенны или мобильные соты. При этом радио- и ТВ-антенны излучают мощности в сотни раз больше, чем вышки связи, так как обслуживают зоны радиусом десятки километров.
- Влияет ли электромагнитное излучение на здоровье человека?
Электромагнитное поле есть не только у вышек, но и у всех электрических приборов, и у самого мобильного телефона. Разговаривая по мобильному, мы держим его у головы. Но если не разговаривать часами и не спать с телефоном под подушкой, ученые не обнаруживают превышений допустимых значений. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Согласно имеющимся исследованиям, единственное реально пугающее следствие мобильной связи — риск ДТП. Если водитель пользуется мобильным телефоном (как трубкой, так и на громкой связи), риск аварии возрастает в 3-4 раза.
Некоторых беспокоят встречающиеся предположения о едва заметных эффектах, влияющих на развитие раковых опухолей. Также звучат гипотезы о том, как вызываемое излучением раздражение тканей может влиять на функции мозга и нервной системы. Но и здесь Всемирная организация здравоохранения сообщает, что доступные на сегодняшний день данные не подтверждают какой-либо вред от мобильных телефонов.
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Вышки везде вокруг — так ли это опасно?
Доктор физико-математических наук Анатолий Гладун находит беспочвенным особое беспокойство населения по поводу антенн на жилых или офисных зданиях. Физик объясняет это так: для качественной работы сотовой связи электромагнитное излучение всегда должно направляться поверх зданий или между ними. То есть сигнал любых станций в плотной застройке направляют мимо зданий.
Поскольку станции мобильной связи устанавливают на крышах зданий или башен (на высоте не менее 15 метров), а радиоволны распространяются параллельно земле, на территориях, доступных для населения, сила полей во много раз ниже опасной.
Чем больше людей одновременно пользуются одной антенной, тем сильнее ее излучение. В связи с этим эколог-консультант Вадим Рукавицын предлагает рассмотреть самые неблагоприятные обстоятельства. Прямо на человека направлена базовая станция, причем антенна загружена максимально. И даже в таком случае безопасное расстояние начинается уже с 70 метров от антенны. Расстояние в 100 метров безопасно абсолютно. При обычной загрузке антенн превышения перестают фиксироваться уже в радиусе 45 метров. К тому же окружающие предметы сильно скрадывают плотность излучений. Например, стекло снижает плотность почти в 3 раза, а бетонная стена — в 30 раз.
При этом кандидат технических наук Александр Суранов отмечает, что нормативы предусматривают так называемую зону отчуждения в 2-3 метра. Не стоит забывать, что находиться рядом с объектом под высоким напряжением небезопасно, и дело тут не в электромагнитных волнах, а в электричестве.
- Какие есть базовые станции и какие у них функции?
Антенны сотовой связи — самые заметные элементы базовых станций. Они передают радиосигнал между абонентами. Станции устанавливают на специальных мачтах и вышках, на крышах жилых и производственных зданий, на столбах освещения и даже на дымовых трубах. Иногда их маскируют под пальмы.
Базовые станции делятся на малые соты и макросоты. К малым относятся микро-, пико- и фемтосоты. Одной фемтосоты хватает на квартиру или офис, размером не больше домашнего роутера. Обычно ими владеют частные лица, не относящиеся к оператору.
Пикосота — станция малой мощности размером с ноутбук. Микросота — компактная сборка базовой станции, покрывает сигналом до 500 метров. Это самый распространенный вид сот у операторов. Пико- и микросоты нужны для локального или временного покрытия зоны с большим трафиком — это могут быть транспортные узлы, людные улицы, торговые центры или фестивали вне городов.
Макросота — стандартная станция, на них и строятся мобильные сети. Радиус покрытия достигает 100 км и зависит от высоты ее расположения и рельефа окружающей местности.
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Как электромагнитное излучение контролируют в России и в других странах?
Допустимые уровни плотности потока энергии в разных странах различаются. Так, например, в России и Украине оно не должно превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр. В США и странах Скандинавии допустимое значение больше — 100 микроватт на квадратный сантиметр.
Уровень электромагнитного излучения контролирует Роспотребнадзор, ориентируясь на «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03). С момента включения каждая базовая станция проверяется раз в три года.
- Хорошо, а что с другой бытовой техникой?
Магнитные поля существуют вокруг самых разных привычных бытовых приборов. Сила полей не связана с размером, сложностью, мощностью этих устройств или уровнем их шума или свечения. Сила магнитных полей может сильно различаться даже между разными конструкциями одного и того же прибора. Так, один фен для волос может быть окружен довольно сильным полем, тогда как поле другого очень слабо, причем эта разница зависит от дизайна изделий. Так или иначе, исследования говорят о незначительности электромагнитных полей тех уровней, которые фиксируются в населенных пунктах.
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Что делать, если доводы вас не убедили?
Если вы считаете, что базовые станции поблизости установлены неверно и их излучение вредит здоровью, надо обращаться в Роспотребнадзор. В случае, если ведомство обнаружит превышение допустимого уровня излучения и/или нарушения в установке, от операторов в судебном порядке потребуют изменений вплоть до демонтажа станций.
Если проверка обнаружит, что все нормы соблюдены, а электромагнитное излучение все равно вселяет страх, на ум приходит вариант с переездом подальше от базовых станций, где покрытие сигналом крайне слабое или отсутствует вовсе. Впрочем, каждый оператор («Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2, Yota) показывает карты покрытий, которые говорят о том, что спрятаться от полей можно только в горах.
Но и это, скорее всего, не выход: практически весь земной шар покрывается сигналами гражданской спутниковой связи. От нее можно укрыться только в Антарктиде и в тех частях океанов, где наименее интенсивны судоходные маршруты (почитать об этом и посмотреть на карты можно здесь и здесь). К слову, речь только о коммерческой связи — о покрытии военных спутников можно только догадываться.
В совокупности источников излучения на планете так много, что скрыться от них вряд ли возможно, причем количество техники только растет. Ее влияние на здоровье изучается постоянно, но ученым недостаточно данных для статистики и вынесения каких-либо суждений. Дело в том, что многие технологии либо только появляются, либо прямо сейчас активно развиваются. Пока нет окончательных выводов, стороны могут трактовать данные в своих интересах: поставщики технологий будут уверять в их безопасности, тогда как зеленые не перестанут убеждать во вреде. Важно то, что доказательств нет ни у одной из сторон. Возможно, когда хотя бы два поколения проживет при развитой мобильной связи, о ее влиянии на здоровье появятся однозначные исследования.
- Но ведь боюсь излучения не только я?
Часто страх перед электромагнитным излучением является симптомом радиофобии — психического расстройства, боязни всевозможных источников электромагнитных полей. Радиофобия — это частный случай ипохондрии, постоянного необоснованного страха заболеть чем-либо, который приводит к чрезмерной озабоченности физическим здоровьем и восприятию обычных ощущений как ненормальных или неприятных.
Поскольку радиофобия имеет психическое происхождение, она не имеет прямой связи с реальным воздействием излучения. Наиболее сильный страх вызывают аварии на атомных электростанциях или применение ядерного оружия (почитать о преувеличении этих страхов можно здесь и здесь). Но часто радиофобию порождает боязнь и повседневной техники: телефонов, микроволновок, холодильников и, конечно же, станций сотовой связи.
На момент публикации Роспотребнадзор по Краснодарскому краю не предоставил порталу Юга.ру информацию по жалобам граждан на базовые станции.
В 2017 году московский Роспотребнадзор получил 629 жалоб на расположение сотовых вышек (в 2016 году — 502 жалобы, в 2015-м — 1123). За эти годы ведомство провело 924 проверки, по которым завели всего 184 дела, в их результате эксплуатация станций была приостановлена лишь в 20 случаях (около 10% от всех судопроизводств).
В отчете Роспотребнадзора отмечается: «По результатам замеров <…> только в 1-2% случаев поступивших жалоб на базовые станции устанавливаются превышения электромагнитного поля». Это позволило ведомству диагностировать у населения так называемую радиофобию и среди ее причин назвать слабую информированность: отсутствие открытых данных о размещении станций в городе и противоречивые данные о воздействии излучения от станций на человека.
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