Как перестать бояться станций сотовой связи? Бытовая физика в 8 карточках

Что делать, если доводы вас не убедили?



Если вы считаете, что базовые станции поблизости установлены неверно и их излучение вредит здоровью, надо обращаться в Роспотребнадзор. В случае, если ведомство обнаружит превышение допустимого уровня излучения и/или нарушения в установке, от операторов в судебном порядке потребуют изменений вплоть до демонтажа станций.



Если проверка обнаружит, что все нормы соблюдены, а электромагнитное излучение все равно вселяет страх, на ум приходит вариант с переездом подальше от базовых станций, где покрытие сигналом крайне слабое или отсутствует вовсе. Впрочем, каждый оператор («Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2, Yota) показывает карты покрытий, которые говорят о том, что спрятаться от полей можно только в горах.



Но и это, скорее всего, не выход: практически весь земной шар покрывается сигналами гражданской спутниковой связи. От нее можно укрыться только в Антарктиде и в тех частях океанов, где наименее интенсивны судоходные маршруты (почитать об этом и посмотреть на карты можно здесь и здесь). К слову, речь только о коммерческой связи — о покрытии военных спутников можно только догадываться.



В совокупности источников излучения на планете так много, что скрыться от них вряд ли возможно, причем количество техники только растет. Ее влияние на здоровье изучается постоянно, но ученым недостаточно данных для статистики и вынесения каких-либо суждений. Дело в том, что многие технологии либо только появляются, либо прямо сейчас активно развиваются. Пока нет окончательных выводов, стороны могут трактовать данные в своих интересах: поставщики технологий будут уверять в их безопасности, тогда как зеленые не перестанут убеждать во вреде. Важно то, что доказательств нет ни у одной из сторон. Возможно, когда хотя бы два поколения проживет при развитой мобильной связи, о ее влиянии на здоровье появятся однозначные исследования.