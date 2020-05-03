Неверящие в коронавирус сожгли вышку связи в Северной Осетии

Северная Осетия

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Глава Северной Осетии 2 мая рассказал, что один из населенных пунктов остался без связи из-за того, что неподалеку люди уничтожили антенну сотовой связи

Напомним, 20 апреля во Владикавказе состоялся несанкционированный митинг против режима самоизоляции. В акции приняли участие около 2 тыс. человек. После этого в республике начался резкий рост числа зараженных COVID-19: по данным на сайте стопкоронавирус.рф, 20 апреля в регионе было 145 инфицированных, а к 3 мая достигло 990 человек.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров во время пресс-конференции, которая прошла 2 мая в онлайн-режиме, сообщил, что люди, которые не верят в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи МТС, в результате селение Ногир осталось без связи.

Как мошенники обманывают людей во время пандемии:

Битаров рассказал, что многие жители республики, в том числе участники протестной акции во Владикавказе, с которыми он встречался, считают, что коронавируса не существует. По мнению некоторых граждан, инфекцию выдумали «какие-то мировые силы», чтобы загнать людей в резервации, где их облучат сетями 5G, отчего они потеряют сознание, после чего их чипируют.

«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи», — цитирует Битарова РИА «Новости».

Глава республики добавил, что в его приемную ежедневно поступают звонки с просьбами наладить связь, написал RT.

Всего в России к 3 мая зафиксирвоали 134 тыс. 687 человек с COVID-19. За весь период умерли 1 тыс. 280 пациентов, выздоровели 16 тыс. 639 больных.

Вячеслав Битаров Коронавирус Митинги Мобильная связь Связь

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