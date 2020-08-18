Отбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми. О чем говорили на партсъезде «Новых людей»
8 августа в Москве состоялся второй съезд партии «Новые люди». Корреспондент Юга.ру посетил его, чтобы воочию увидеть большие ожидания и лично услышать кандидатов от партии романтиков.
«Новые люди» образованы 1 марта 2020 года, 1 июня Минюст допустил их к выборам. Глава исполкома Александр Даванков назвал это личной победой первого председателя партии Ирэны Лукияновой: «Вот вы знаете в России женщину, которая продавила недавно созданную партию в список Минюста? Я — нет».
Аппаратные решения занимают часть любого партийного съезда, и на этом ключевым было избрание нового председателя — им стал сооснователь партии Алексей Нечаев.
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Но не организационные решения интересовали 300 участников, приехавших из 55 регионов РФ на съезд в «Цифровом деловом пространстве» на пересечении Покровки и Садового кольца. Гвоздем программы стал даже не мастер-класс Тины Канделаки, на котором она громко рассказывала о тотальном успехе.
Самым насыщенным часом съезда стали выступления кандидатов от партии из тех регионов, где в этом году проводятся выборы. Кандидаты показали проекты разной готовности. Некоторые из них уже активно работают в регионах. Другие — только на стадии планов. Но все инициативы встречают заинтересованность у жителей.
Региональные проекты на главной сцене
Открыла выступление региональных участников краснодарская экоактивистка Елена Полосуева. Ее проект «Чистая среда» широко известен в Краснодаре. По ее словам, статистика загрязнения пластиком поражает: «Каждый год в РФ добавляется 70 тонн, а перерабатывается лишь 3-5%». Активистка рассказала, что проект стартовал с небольших масштабов семейного бизнеса. Но быстро достиг уровня, когда потребовалось взаимодействие с крупнейшим предприятием по сбору мусора в городе.
Полосуева рассказала о необходимости экологического просвещения и пропаганды культуры осознанного потребления. Она отметила, что проблему стихийных свалок решит сеть компактных мусороуборочных комплексов: «Не должно быть так, чтобы от райцентра до ближайшего мусорного полигона было более 100 км».
Второй спикер представлял Рязань. Директор рязанской «Центральной школы» Александр Ширяев предложил создать хабы для старшеклассников с программами усиленной профподготовки и проектной работы. По мнению Ширяева, такие школы можно располагать на окраинах, где для их строительства есть место. Это освободит места в центральных школах для детей, еще не готовых много перемещаться по городу самостоятельно.
Другой кандидат от Рязани Нелли Лукашова говорила об урбанистике и заявила, что «многие в РФ боятся смотреть по сторонам и поэтому живут в режиме работа-дом-работа». Она считает, что это изменится, если малоэтажную застройку предпочесть «человейникам».
Калужскую область представила Инна Евсина, в 2010 году основавшая Ассоциацию предпринимателей. Сейчас это самое крупное объединение малого и среднего бизнеса в регионе. Ее эмоциональное выступление запомнилось рассказом о сборе подписей. К слову, эту задачу Нечаев назвал одной из главных сложностей, с которыми столкнулась партия.
«Общение с обычными людьми оказало на меня неизгладимое впечатление. Кого-то не переубедить, но их меньшинство, иначе я не собрала бы 1200 подписей. Недоверие к власти понятно. Но многое менялось, когда я говорила, что баллотируюсь именно я — то есть не собираю подписи для кого-то за зарплату. Люди сразу начинали говорить — и в подъезде, и во дворе, и даже на своей кухне», — рассказала Евсина.
Еще один кандидат от Калуги Сергей Карнаухов говорил о безбарьерной среде. Человек с инвалидностью поднялся на сцену с тростью и не смог сдержать слез, говоря о том, что в РФ 12 млн особенных людей: «Считаю эту цифру заниженной. Так как проблема инвалидности затрагивает все окружение этих людей».
«Мы не просим много, мы хотим учиться и помогать обществу. Если мы хотим работать, мы можем просто потерять группу — ее или понижают, или снимают вовсе. Другая проблема в коррупции — инвалидность можно купить, и это обкрадывает тех, кто действительно нуждается. При этом вероятность реальной инвалидности не так низка, как кажется. Знаю девушку, которой надо было пройти еще всего 2 метра до такси, но она поскользнулась и теперь прикована к креслу», — рассказал Карнаухов.
Выступления членов партии
Вместе с кандидатами от регионов на большой сцене выступили два члена новоизбранного Центрального совета партии.
Блогер Рамис Япаров говорил о безопасности дорожного движения. Сравнив статистику ДТП на Кутузовском проспекте и Звенигородском шоссе в Москве, он заключил, что наличие отбойников сокращает число погибших в пять раз, пострадавших — в 25. Также блогер поддержал устранение нештрафуемого порога в 20 км/ч, отменять который отказывается руководство МВД.
Другой член Центрального совета партии — главред издательского дома «Первое сентября» и основатель проекта «Школа цифрового века» Артем Соловейчик. Он рассказал о своем решении вступить в «Новые люди»: «Всю жизнь я считал, что образование и политика идут по разные стороны реки, потому что надо воспитывать детей так, чтобы они могли осуществить свою жизнь в любых условиях. Но со временем стал замечать, что мне не все равно, в какой мир выходят наши дети. Образовательное крыло нашей партии — это по смыслу точное название "Новые люди". Новые люди в каждом из нас, это и вырастающие дети, и те, кто встретит их в мире. С "Конвейером социальных проектов" я посетил шесть регионов и еще раз удивился, сколько энергии есть в каждом из нас».
Слова об энергичности созвучны выступлению Нечаева: «"Новые люди" — это прагматичные романтики, мы верим в лучшее, но знаем, если будущее не создавать, оно само не наступит. Перемены — это то, чего хотят люди в нашей стране». Отвечая на вопросы о внешней политике, он уточнил, что его партию беспокоит исключительно внутренняя повестка.
«Четыре нынешние партии в Госдуме — это и так четыре партии войны. Может, пришло время, чтобы в парламенте появилась партия мира? Геополитика — это прекрасно. Но, может, нам пора заняться Воронежем, Краснодаром или Костромой?» — заявил Нечаев.
Проекты на краснодарском стенде съезда
Внушительная часть проектов, помимо выступлений на главной сцене съезда, была представлена на региональных стендах. Представители 12 регионов показывали презентации в формате слайдов и видеороликов.
Один из представителей краснодарского стенда Сергей Кусмаков запускает интеллектуальное шоу «Мысли по-Новому!». Образовательный медиапродукт нацелен показать интеллектуальный потенциал общества и привлечь аудиторию ярким форматом. Действуя под эгидой «Новых людей», Кусмаков рассчитывает сделать свой проект площадкой диалога между жителями и потенциальными кандидатами.
Другой краснодарец — основатель благотворительной программы «Мастерская» Виктор Семыкин. Он представлял проект «Гильдия Мастеров», который должен стать первым общегородским межведомственным профсоюзом в сфере строительства. Семыкин подчеркнул, что он планирует вести работу на основах самоуправления. Среди делегатов проект неофициально называли «ревизорро для застройщиков».
На стенде выступал и руководитель регионального отделения партии Никита Сиразетдинов. В Краснодаре он развивает программу «Капитаны» от РЭУ им. Плеханова, которую когда-то окончил сам. Сейчас в его филиале учатся 60 студентов и 350 школьников.
Вместе с компаньоном Виталием Ганеевым Сиразетдинов готовит запуск нескольких общественных коворкингов. Они считают идею актуальной, поскольку в Краснодаре не хватает мест для работы молодых предпринимателей. При этом известно, что в середине 2010-х годов в Краснодаре открылось несколько десятков коворкингов разного формата, но только единицы работают до сих пор, причем многим пришлось существенно изменить формат. Сиразетдинов убежден, что им удастся учесть этот опыт.
«Мы надеемся на поддержку партии, но главное — придумать жизнеспособную модель для самоокупаемости. Часть мероприятий будем проводить бесплатно, часть — платно или сдавать в аренду места развивающимся стартаперам. Мой партнер имеет хороший опыт, как дешево и круто делать проекты с частно-государственным финансированием», — сказал Сиразетдинов.
Чтобы подытожить общее впечатление от съезда, уместно вспомнить слова Нечаева из вступительной речи: «Возможно, наша партия стала настоящей командой, потому что мы создавали региональную сеть в условиях карантина. "Новые люди" строятся от земли — только так можно конкурировать с парламентскими. Эпоха партий, существующих только в интернете и на ТВ, закончилась. Во власти дефицит творческих энергий, кадровые лифты не работают, элита несменяема. Такие времена создают спрос на перемены. Это понимает каждый предприниматель, который создавал свой бизнес с нуля».
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О чем говорили на партсъезде «Новых людей»