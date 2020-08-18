Отбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми. О чем говорили на партсъезде «Новых людей»

8 августа в Москве состоялся второй съезд партии «Новые люди». Корреспондент Юга.ру посетил его, чтобы воочию увидеть большие ожидания и лично услышать кандидатов от партии романтиков. «Новые люди» образованы 1 марта 2020 года, 1 июня Минюст допустил их к выборам. Глава исполкома Александр Даванков назвал это личной победой первого председателя партии Ирэны Лукияновой: «Вот вы знаете в России женщину, которая продавила недавно созданную партию в список Минюста? Я — нет». Аппаратные решения занимают часть любого партийного съезда, и на этом ключевым было избрание нового председателя — им стал сооснователь партии Алексей Нечаев.

Но не организационные решения интересовали 300 участников, приехавших из 55 регионов РФ на съезд в «Цифровом деловом пространстве» на пересечении Покровки и Садового кольца. Гвоздем программы стал даже не мастер-класс Тины Канделаки, на котором она громко рассказывала о тотальном успехе. Самым насыщенным часом съезда стали выступления кандидатов от партии из тех регионов, где в этом году проводятся выборы. Кандидаты показали проекты разной готовности. Некоторые из них уже активно работают в регионах. Другие — только на стадии планов. Но все инициативы встречают заинтересованность у жителей.

Региональные проекты на главной сцене Открыла выступление региональных участников краснодарская экоактивистка Елена Полосуева. Ее проект «Чистая среда» широко известен в Краснодаре. По ее словам, статистика загрязнения пластиком поражает: «Каждый год в РФ добавляется 70 тонн, а перерабатывается лишь 3-5%». Активистка рассказала, что проект стартовал с небольших масштабов семейного бизнеса. Но быстро достиг уровня, когда потребовалось взаимодействие с крупнейшим предприятием по сбору мусора в городе.

Полосуева рассказала о необходимости экологического просвещения и пропаганды культуры осознанного потребления. Она отметила, что проблему стихийных свалок решит сеть компактных мусороуборочных комплексов: «Не должно быть так, чтобы от райцентра до ближайшего мусорного полигона было более 100 км». Второй спикер представлял Рязань. Директор рязанской «Центральной школы» Александр Ширяев предложил создать хабы для старшеклассников с программами усиленной профподготовки и проектной работы. По мнению Ширяева, такие школы можно располагать на окраинах, где для их строительства есть место. Это освободит места в центральных школах для детей, еще не готовых много перемещаться по городу самостоятельно. Другой кандидат от Рязани Нелли Лукашова говорила об урбанистике и заявила, что «многие в РФ боятся смотреть по сторонам и поэтому живут в режиме работа-дом-работа». Она считает, что это изменится, если малоэтажную застройку предпочесть «человейникам».

Калужскую область представила Инна Евсина, в 2010 году основавшая Ассоциацию предпринимателей. Сейчас это самое крупное объединение малого и среднего бизнеса в регионе. Ее эмоциональное выступление запомнилось рассказом о сборе подписей. К слову, эту задачу Нечаев назвал одной из главных сложностей, с которыми столкнулась партия. «Общение с обычными людьми оказало на меня неизгладимое впечатление. Кого-то не переубедить, но их меньшинство, иначе я не собрала бы 1200 подписей. Недоверие к власти понятно. Но многое менялось, когда я говорила, что баллотируюсь именно я — то есть не собираю подписи для кого-то за зарплату. Люди сразу начинали говорить — и в подъезде, и во дворе, и даже на своей кухне», — рассказала Евсина.

Еще один кандидат от Калуги Сергей Карнаухов говорил о безбарьерной среде. Человек с инвалидностью поднялся на сцену с тростью и не смог сдержать слез, говоря о том, что в РФ 12 млн особенных людей: «Считаю эту цифру заниженной. Так как проблема инвалидности затрагивает все окружение этих людей». «Мы не просим много, мы хотим учиться и помогать обществу. Если мы хотим работать, мы можем просто потерять группу — ее или понижают, или снимают вовсе. Другая проблема в коррупции — инвалидность можно купить, и это обкрадывает тех, кто действительно нуждается. При этом вероятность реальной инвалидности не так низка, как кажется. Знаю девушку, которой надо было пройти еще всего 2 метра до такси, но она поскользнулась и теперь прикована к креслу», — рассказал Карнаухов.

Выступления членов партии Вместе с кандидатами от регионов на большой сцене выступили два члена новоизбранного Центрального совета партии. Блогер Рамис Япаров говорил о безопасности дорожного движения. Сравнив статистику ДТП на Кутузовском проспекте и Звенигородском шоссе в Москве, он заключил, что наличие отбойников сокращает число погибших в пять раз, пострадавших — в 25. Также блогер поддержал устранение нештрафуемого порога в 20 км/ч, отменять который отказывается руководство МВД.

Другой член Центрального совета партии — главред издательского дома «Первое сентября» и основатель проекта «Школа цифрового века» Артем Соловейчик. Он рассказал о своем решении вступить в «Новые люди»: «Всю жизнь я считал, что образование и политика идут по разные стороны реки, потому что надо воспитывать детей так, чтобы они могли осуществить свою жизнь в любых условиях. Но со временем стал замечать, что мне не все равно, в какой мир выходят наши дети. Образовательное крыло нашей партии — это по смыслу точное название "Новые люди". Новые люди в каждом из нас, это и вырастающие дети, и те, кто встретит их в мире. С "Конвейером социальных проектов" я посетил шесть регионов и еще раз удивился, сколько энергии есть в каждом из нас».

Слова об энергичности созвучны выступлению Нечаева: «"Новые люди" — это прагматичные романтики, мы верим в лучшее, но знаем, если будущее не создавать, оно само не наступит. Перемены — это то, чего хотят люди в нашей стране». Отвечая на вопросы о внешней политике, он уточнил, что его партию беспокоит исключительно внутренняя повестка. «Четыре нынешние партии в Госдуме — это и так четыре партии войны. Может, пришло время, чтобы в парламенте появилась партия мира? Геополитика — это прекрасно. Но, может, нам пора заняться Воронежем, Краснодаром или Костромой?» — заявил Нечаев.

Проекты на краснодарском стенде съезда Внушительная часть проектов, помимо выступлений на главной сцене съезда, была представлена на региональных стендах. Представители 12 регионов показывали презентации в формате слайдов и видеороликов.

Один из представителей краснодарского стенда Сергей Кусмаков запускает интеллектуальное шоу «Мысли по-Новому!». Образовательный медиапродукт нацелен показать интеллектуальный потенциал общества и привлечь аудиторию ярким форматом. Действуя под эгидой «Новых людей», Кусмаков рассчитывает сделать свой проект площадкой диалога между жителями и потенциальными кандидатами. Другой краснодарец — основатель благотворительной программы «Мастерская» Виктор Семыкин. Он представлял проект «Гильдия Мастеров», который должен стать первым общегородским межведомственным профсоюзом в сфере строительства. Семыкин подчеркнул, что он планирует вести работу на основах самоуправления. Среди делегатов проект неофициально называли «ревизорро для застройщиков».

На стенде выступал и руководитель регионального отделения партии Никита Сиразетдинов. В Краснодаре он развивает программу «Капитаны» от РЭУ им. Плеханова, которую когда-то окончил сам. Сейчас в его филиале учатся 60 студентов и 350 школьников. Вместе с компаньоном Виталием Ганеевым Сиразетдинов готовит запуск нескольких общественных коворкингов. Они считают идею актуальной, поскольку в Краснодаре не хватает мест для работы молодых предпринимателей. При этом известно, что в середине 2010-х годов в Краснодаре открылось несколько десятков коворкингов разного формата, но только единицы работают до сих пор, причем многим пришлось существенно изменить формат. Сиразетдинов убежден, что им удастся учесть этот опыт.