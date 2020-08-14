Партия «Новые люди» совместно с краснодарцами готовит программу по развитию города

Партнерский Краснодарский край

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В августе партия «Новые люди» решила собрать пожелания краснодарцев по развитию города и разработать на основе этого программу

Акция, в которой предлагается принять участие всем желающим, называется «Я желаю Краснодару…».

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«Каждый житель Краснодара может рассказать, чего, по его мнению, не хватает городу. Мы выслушаем все предложения, в том числе даже совершенно фантастические, например, строительство рядом с аэропортом Краснодара космодрома. Но право на жизнь получат реальные пожелания и предложения, которые действительно нацелены на развитие и модернизацию города», — рассказал активист краснодарских «Новых людей» Никита Сиразетдинов.

Все пожелания краснодарцев включат в городскую программу* по развитию города #ЛюдиВажнее. Следить за исполнением программы будет депутатский корпус «Новых людей», прошедший по итогам голосования 13 сентября в городскую думу Краснодара.

Как принять участие в акции?

  • Рассказать о своих пожеланиях волонтерам партии, которые будут работать в течение месяца в популярных местах Краснодара (узнать волонтеров можно по футболкам бирюзового цвета);
  • оставить заявку на странице партии во «ВКонтакте»;
  • отсканировать QR-код, перейти по ссылке и заполнить форму.

Как писали Юга.ру, 3 августа партия «Новые люди» провела круглый стол о проблемах образования.

*Реализация этой программы будет осуществляться на основании принимаемых решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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