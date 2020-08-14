Партия «Новые люди» совместно с краснодарцами готовит программу по развитию города

В августе партия «Новые люди» решила собрать пожелания краснодарцев по развитию города и разработать на основе этого программу

«Каждый житель Краснодара может рассказать, чего, по его мнению, не хватает городу. Мы выслушаем все предложения, в том числе даже совершенно фантастические, например, строительство рядом с аэропортом Краснодара космодрома. Но право на жизнь получат реальные пожелания и предложения, которые действительно нацелены на развитие и модернизацию города», — рассказал активист краснодарских «Новых людей» Никита Сиразетдинов.

Все пожелания краснодарцев включат в городскую программу* по развитию города #ЛюдиВажнее. Следить за исполнением программы будет депутатский корпус «Новых людей», прошедший по итогам голосования 13 сентября в городскую думу Краснодара.