Партия «Новые люди» совместно с краснодарцами готовит программу по развитию города
В августе партия «Новые люди» решила собрать пожелания краснодарцев по развитию города и разработать на основе этого программу
Акция, в которой предлагается принять участие всем желающим, называется «Я желаю Краснодару…».
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«Каждый житель Краснодара может рассказать, чего, по его мнению, не хватает городу. Мы выслушаем все предложения, в том числе даже совершенно фантастические, например, строительство рядом с аэропортом Краснодара космодрома. Но право на жизнь получат реальные пожелания и предложения, которые действительно нацелены на развитие и модернизацию города», — рассказал активист краснодарских «Новых людей» Никита Сиразетдинов.
Все пожелания краснодарцев включат в городскую программу* по развитию города #ЛюдиВажнее. Следить за исполнением программы будет депутатский корпус «Новых людей», прошедший по итогам голосования 13 сентября в городскую думу Краснодара.
Как принять участие в акции?
- Рассказать о своих пожеланиях волонтерам партии, которые будут работать в течение месяца в популярных местах Краснодара (узнать волонтеров можно по футболкам бирюзового цвета);
- оставить заявку на странице партии во «ВКонтакте»;
- отсканировать QR-код, перейти по ссылке и заполнить форму.
Как писали Юга.ру, 3 августа партия «Новые люди» провела круглый стол о проблемах образования.
*Реализация этой программы будет осуществляться на основании принимаемых решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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