Съезд в «Цифровом деловом пространстве» посетило более 300 делегатов и гостей из 55 регионов РФ. Председателем партии был избран ее основатель Алексей Нечаев. Это решение было принято по итогам голосования.

Помимо других решений по организации партийной работы, важной частью программы стали выступления кандидатов от отделений партии из тех регионов, где в 2020 году поводятся выборы в городское или региональное управление. Каждый из кандидатов представил те проекты, которые он планирует реализовать в регионе.

На главной площадке Краснодар представила основатель общественной организации «Чистая среда» Елена Полосуева. Она открыла смотр региональных проектов докладом, начатым статистикой по загрязнениям пластиком: «В РФ накоплено 30 млрд тонн мусора, каждый год добавляется 70 тонн. При этом перерабатывается лишь 3-5%».