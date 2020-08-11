На московском съезде «Новых людей» Краснодар представила основатель «Чистой среды»
8 августа в Москве состоялся второй съезд партии «Новые люди»
Съезд в «Цифровом деловом пространстве» посетило более 300 делегатов и гостей из 55 регионов РФ. Председателем партии был избран ее основатель Алексей Нечаев. Это решение было принято по итогам голосования.
Помимо других решений по организации партийной работы, важной частью программы стали выступления кандидатов от отделений партии из тех регионов, где в 2020 году поводятся выборы в городское или региональное управление. Каждый из кандидатов представил те проекты, которые он планирует реализовать в регионе.
На главной площадке Краснодар представила основатель общественной организации «Чистая среда» Елена Полосуева. Она открыла смотр региональных проектов докладом, начатым статистикой по загрязнениям пластиком: «В РФ накоплено 30 млрд тонн мусора, каждый год добавляется 70 тонн. При этом перерабатывается лишь 3-5%».
Июль без пластика:
Эко-активистка рассказала о том, как общественное движение начиналось с инициативы ее семьи и друзей. Вскоре уборки мусора потребовали взаимодействия с «Мусороуборочней компанией» — крупнейшим предприятием по сбору мусора в Краснодаре. По мнению Полосуевой, проблему стихийных свалок решит строительство в каждом районе компактных предприятий с комплексным подходом к мусору: «Не должно быть так, чтобы от райцентра до ближайшего мусорного полигона было более 100 км».
Ключевыми тезисами выступления представительницы Краснодара стали необходимость экологического просвещения.
При этом Полосуева понимает долгосрочность планируемой работы. В этом она была созвучна словам Нечаева, который отметил в своем выступлении в начале съезда: «Мы за поступательные, но неуклонные перемены. Мы не обещаем избирателям золотые горы и быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям».
Помимо Полосуевой краснодарский стенд на съезде представляли учредитель общественного движения «ПОСТ №1» Сергей Кусмаков и руководитель регионального отделения партии Никита Сиразетдинов. Он развивает в Краснодаре программу «Капитаны» от РЭУ им. Плеханова, где учится 60 студентов и 350 школьников. Сейчас Сиразетдинов с компаньоном Виталием Ганеевым разрабатывает проект по запуску общественных коворкингов. Молодые люди убеждены, что проект жизнеспособен потому, что в Краснодаре недостаточно мест, где могут работать молодые предприниматели.
Розетки, коворкинг и интернет:
Специальными гостями съезда стали тележурналист и ведущая Елена Летучая, продюсер и телеведущая Тина Канделаки, писатель и телеведущий Сергей Минаев, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и экономист и публицист Никита Кричевский.
Как жить без мусора:
Созданная 1 марта 2020 года партия «Новые люди» уже выдвинула около 600 кандидатов на выборы в законодательные собрания в 13 регионах страны в сентябре этого года.
Партия участвует в выборах в заксобрания Калужской, Воронежской, Новосибирской, Рязанской, Костромской и Белгородской областей. Также ее кандидаты баллотируются в городские парламенты Краснодара, Воронежа, Ессентуков, Калуги, Костромы, Липецка, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова, Самары и Томска.
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