Партия «Новые люди» запустила в Краснодаре «Школу новой политики»

«Школа новой политики» ориентируется на аудиторию амбициозных молодых людей, у которых есть не только идеи по улучшению городской среды, но и желание реализовывать их. В новом образовательном пространстве люди могут получить базовые знания об органах власти, о том, как они функционируют, какая роль в этой системе отведена гражданину. Также проект планирует рассказывать, как гражданин может повлиять на текущую ситуацию в своем городе.

Проект призван доступно объяснять политическое устройство страны и убеждать в том, почему важно участвовать в общественной жизни.

«Все привыкли, что молодежь не интересуется политикой, потому что считает ее скучной. Но такой ее сделали старые партии. Мы показываем новый подход к политике, подход новых людей, время которых уже пришло. В школе мы объединили несколько сотен ребят из разных районов Краснодара, и это количество продолжает расти. Проект стал площадкой, где новые лидеры занимаются обучением и реализовывают свои инициативы. В период изоляции мы полностью перешли на онлайн формат. Мы не прекращали свою деятельность, проводя собрания и мероприятия удаленно», — сказал руководитель проекта «Школа новой политики» в Краснодаре Никита Сиразетдинов. Под руководством наставников участники проекта проводят соцопросы и исследования, общаются с краснодарцами, узнают об острых проблемах и ищут пути их решения. В период коронакризиса организаторы и добровольцы «Школы новой политики» раздали жителям города более двух тысяч санитайзеров.

«Меня привел в "Школу новой политики" мой друг. Политикой я интересовался давно, поэтому практически не раздумывал. У меня появился новый позитивный круг общения с инициативными ребятами. Я научился взаимодействовать с людьми и создавать проекты. В рамках одного из них мы сейчас занимаемся восстановлением детсада», — рассказал участник проекта Никита Шевцов.

Общероссийский проект «Школа новой политики» не первый в опыте образовательной программы основателя партии «Новые Люди» Алексея Нечаева. Восемь лет назад он соосновал благотворительный фонд «Капитаны», после чего одноименный факультет бизнеса появился на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова.