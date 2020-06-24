Партия «Новые люди» запустила в Краснодаре «Школу новой политики»

Партнерский Краснодарский край

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Проект партии «Новые люди» работает в Краснодаре с марта 2020 года

Проект призван доступно объяснять политическое устройство страны и убеждать в том, почему важно участвовать в общественной жизни.

«Школа новой политики» ориентируется на аудиторию амбициозных молодых людей, у которых есть не только идеи по улучшению городской среды, но и желание реализовывать их. В новом образовательном пространстве люди могут получить базовые знания об органах власти, о том, как они функционируют, какая роль в этой системе отведена гражданину. Также проект планирует рассказывать, как гражданин может повлиять на текущую ситуацию в своем городе.

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«Все привыкли, что молодежь не интересуется политикой, потому что считает ее скучной. Но такой ее сделали старые партии. Мы показываем новый подход к политике, подход новых людей, время которых уже пришло. В школе мы объединили несколько сотен ребят из разных районов Краснодара, и это количество продолжает расти. Проект стал площадкой, где новые лидеры занимаются обучением и реализовывают свои инициативы. В период изоляции мы полностью перешли на онлайн формат. Мы не прекращали свою деятельность, проводя собрания и мероприятия удаленно», — сказал руководитель проекта «Школа новой политики» в Краснодаре Никита Сиразетдинов.

Под руководством наставников участники проекта проводят соцопросы и исследования, общаются с краснодарцами, узнают об острых проблемах и ищут пути их решения. В период коронакризиса организаторы и добровольцы «Школы новой политики» раздали жителям города более двух тысяч санитайзеров.

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«Меня привел в "Школу новой политики" мой друг. Политикой я интересовался давно, поэтому практически не раздумывал. У меня появился новый позитивный круг общения с инициативными ребятами. Я научился взаимодействовать с людьми и создавать проекты. В рамках одного из них мы сейчас занимаемся восстановлением детсада», — рассказал участник проекта Никита Шевцов.

Общероссийский проект «Школа новой политики» не первый в опыте образовательной программы основателя партии «Новые Люди» Алексея Нечаева. Восемь лет назад он соосновал благотворительный фонд «Капитаны», после чего одноименный факультет бизнеса появился на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Образование Партийная деятельность политика

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