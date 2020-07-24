Инновационный центр для бизнеса. Для кого он и какие услуги предоставляет?

Партнерский Краснодарский край

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Инновационный центр для бизнеса предлагает рабочее пространство для развития предпринимателей, использующих и реализующих современные технологии.

Портал Юга.ру выяснил, что из себя представляет центр и его услуги, и теперь готов ответить на основные вопросы.

Эти карточки входят в серию материалов для малого и среднего предпринимательства. Кампания приурочена к презентации в Краснодаре центра «Мой бизнес» и инновационного центра.

Читайте также интервью с амбассадорами проекта.

  1. В Краснодаре открылся инновационный центр для бизнеса. Что это такое?

    Инновационный центр для бизнеса — это единое окно поддержки предпринимателей Краснодарского края, реализующих на территории региона инновационные проекты. Он объединяет в одном месте актуальные услуги и сервисы всей региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также ведущих федеральных институтов инновационного развития (Фонда содействия инновациям, Фонда Сколково, Российской венчурной компании).
  1. Какие услуги здесь можно получить?

    В инновационном центре для бизнеса предпринимателю предложат:
    — консультации по мерам государственной поддержки инновационной деятельности,
    — помощь в оформлении заявок на участие в программах и конкурсах федеральных институтов развития инноваций,
    — обучающие мероприятия в области инновационной деятельности,
    — участие в акселерационной программе,
    — услуги инжинирингового центра,
    — услуги центра прототипирования.

    При этом все услуги и сервисы предоставляются за счет государства. 
  1. Вы упомянули акселерационную программу. Можно подробнее?

    Акселератор — это комплекс мероприятий, направленный на развитие инновационных бизнес-проектов. В рамках этой программы предусмотрены следующие виды поддержки:
    — предоставление бесплатных рабочих мест в коворкинг-центре,
    — бесплатная образовательная программа для команды проекта,
    — наставничество со стороны опытного отраслевого эксперта.

    Предприниматель участвует в программе в течение двух месяцев, и за это время он может:
    — улучшить показатели своего бизнеса: начать продажи, привлечь первых клиентов, найти новые рыночные сегменты,
    — доработать продукт под требования рынка, то есть «упаковать» его,
    — прокачать навыки запуска компании: начать разбираться в маркетинге, продажах, экономике, инвестициях, планировании и т. д.,
    — работать на результат с индивидуальным наставником (трекером),
    — расширить деловой нетворкинг, общаясь с потенциальными клиентами, бизнес-партнерами и другими предпринимателями,
    — прийти за консультациями по привлечению инвестиций и грантов от профильных фондов.

Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края:— Акселератор — это, в первую очередь, качественный трекинг, сопровождение и наставничество от опытного предпринимателя или эксперта, который уже сам на своем примере проходил путь создания и развития инновационного проекта, владеет необходимой методологией.

  1. Какую инфраструктуру предлагает центр предпринимателю?

    В 4-этажном здании с цоколем, расположенном в центре Краснодара, есть все основные элементы:
    — 2 мультиформатных конференц-зала (на 240 и 60 мест) со стойкой регистрации, зоной для кофе-брейков и гардеробом,
    — 2 лектория (на 50 и 40 мест),
    — 1 коворкинг-центр (на 94 места),
    — 7 переговорных комнат (на 2-14 мест),
    — 17 смарт-офисов для резидентов (площадью 18-110 кв. м),
    — терраса для мероприятий под открытым небом (сейчас на стадии проекта),
    — кафетерий, кухня и душевая для резидентов.

    Также в состав инновационного центра входит центр «Мой бизнес»

Инновационный центр для бизнеса
Адрес: Краснодар, ул. Северная, 405
Инстаграм: iquarium_krd

* О том, как стать резидентом инновационного центра, и что это даст молодому предпринимателю, портал Юга.ру расскажет в одном из следующих материалов серии.

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