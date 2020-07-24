Инновационный центр для бизнеса. Для кого он и какие услуги предоставляет?
Инновационный центр для бизнеса предлагает рабочее пространство для развития предпринимателей, использующих и реализующих современные технологии.
Портал Юга.ру выяснил, что из себя представляет центр и его услуги, и теперь готов ответить на основные вопросы.
Эти карточки входят в серию материалов для малого и среднего предпринимательства. Кампания приурочена к презентации в Краснодаре центра «Мой бизнес» и инновационного центра.
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- В Краснодаре открылся инновационный центр для бизнеса. Что это такое?
Инновационный центр для бизнеса — это единое окно поддержки предпринимателей Краснодарского края, реализующих на территории региона инновационные проекты. Он объединяет в одном месте актуальные услуги и сервисы всей региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также ведущих федеральных институтов инновационного развития (Фонда содействия инновациям, Фонда Сколково, Российской венчурной компании).
- Какие услуги здесь можно получить?
В инновационном центре для бизнеса предпринимателю предложат:
— консультации по мерам государственной поддержки инновационной деятельности,
— помощь в оформлении заявок на участие в программах и конкурсах федеральных институтов развития инноваций,
— обучающие мероприятия в области инновационной деятельности,
— участие в акселерационной программе,
— услуги инжинирингового центра,
— услуги центра прототипирования.
При этом все услуги и сервисы предоставляются за счет государства.
- Вы упомянули акселерационную программу. Можно подробнее?
Акселератор — это комплекс мероприятий, направленный на развитие инновационных бизнес-проектов. В рамках этой программы предусмотрены следующие виды поддержки:
— предоставление бесплатных рабочих мест в коворкинг-центре,
— бесплатная образовательная программа для команды проекта,
— наставничество со стороны опытного отраслевого эксперта.
Предприниматель участвует в программе в течение двух месяцев, и за это время он может:
— улучшить показатели своего бизнеса: начать продажи, привлечь первых клиентов, найти новые рыночные сегменты,
— доработать продукт под требования рынка, то есть «упаковать» его,
— прокачать навыки запуска компании: начать разбираться в маркетинге, продажах, экономике, инвестициях, планировании и т. д.,
— работать на результат с индивидуальным наставником (трекером),
— расширить деловой нетворкинг, общаясь с потенциальными клиентами, бизнес-партнерами и другими предпринимателями,
— прийти за консультациями по привлечению инвестиций и грантов от профильных фондов.
Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края:— Акселератор — это, в первую очередь, качественный трекинг, сопровождение и наставничество от опытного предпринимателя или эксперта, который уже сам на своем примере проходил путь создания и развития инновационного проекта, владеет необходимой методологией.
- Какую инфраструктуру предлагает центр предпринимателю?
В 4-этажном здании с цоколем, расположенном в центре Краснодара, есть все основные элементы:
— 2 мультиформатных конференц-зала (на 240 и 60 мест) со стойкой регистрации, зоной для кофе-брейков и гардеробом,
— 2 лектория (на 50 и 40 мест),
— 1 коворкинг-центр (на 94 места),
— 7 переговорных комнат (на 2-14 мест),
— 17 смарт-офисов для резидентов (площадью 18-110 кв. м),
— терраса для мероприятий под открытым небом (сейчас на стадии проекта),
— кафетерий, кухня и душевая для резидентов.
Также в состав инновационного центра входит центр «Мой бизнес».
Инновационный центр для бизнеса
Адрес: Краснодар, ул. Северная, 405
Инстаграм: iquarium_krd
* О том, как стать резидентом инновационного центра, и что это даст молодому предпринимателю, портал Юга.ру расскажет в одном из следующих материалов серии.
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