Инновационный центр для бизнеса. Для кого он и какие услуги предоставляет?

Инновационный центр для бизнеса предлагает рабочее пространство для развития предпринимателей, использующих и реализующих современные технологии. Портал Юга.ру выяснил, что из себя представляет центр и его услуги, и теперь готов ответить на основные вопросы.

Эти карточки входят в серию материалов для малого и среднего предпринимательства. Кампания приурочена к презентации в Краснодаре центра «Мой бизнес» и инновационного центра.



Читайте также интервью с амбассадорами проекта.

В Краснодаре открылся инновационный центр для бизнеса. Что это такое?



Инновационный центр для бизнеса — это единое окно поддержки предпринимателей Краснодарского края, реализующих на территории региона инновационные проекты. Он объединяет в одном месте актуальные услуги и сервисы всей региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также ведущих федеральных институтов инновационного развития (Фонда содействия инновациям, Фонда Сколково, Российской венчурной компании).

Какие услуги здесь можно получить?



В инновационном центре для бизнеса предпринимателю предложат:

— консультации по мерам государственной поддержки инновационной деятельности,

— помощь в оформлении заявок на участие в программах и конкурсах федеральных институтов развития инноваций,

— обучающие мероприятия в области инновационной деятельности,

— участие в акселерационной программе,

— услуги инжинирингового центра,

— услуги центра прототипирования.



При этом все услуги и сервисы предоставляются за счет государства.

Вы упомянули акселерационную программу. Можно подробнее?



Акселератор — это комплекс мероприятий, направленный на развитие инновационных бизнес-проектов. В рамках этой программы предусмотрены следующие виды поддержки:

— предоставление бесплатных рабочих мест в коворкинг-центре,

— бесплатная образовательная программа для команды проекта,

— наставничество со стороны опытного отраслевого эксперта.



Предприниматель участвует в программе в течение двух месяцев, и за это время он может:

— улучшить показатели своего бизнеса: начать продажи, привлечь первых клиентов, найти новые рыночные сегменты,

— доработать продукт под требования рынка, то есть «упаковать» его,

— прокачать навыки запуска компании: начать разбираться в маркетинге, продажах, экономике, инвестициях, планировании и т. д.,

— работать на результат с индивидуальным наставником (трекером),

— расширить деловой нетворкинг, общаясь с потенциальными клиентами, бизнес-партнерами и другими предпринимателями,

— прийти за консультациями по привлечению инвестиций и грантов от профильных фондов.

Какую инфраструктуру предлагает центр предпринимателю?



В 4-этажном здании с цоколем, расположенном в центре Краснодара, есть все основные элементы:

— 2 мультиформатных конференц-зала (на 240 и 60 мест) со стойкой регистрации, зоной для кофе-брейков и гардеробом,

— 2 лектория (на 50 и 40 мест),

— 1 коворкинг-центр (на 94 места),

— 7 переговорных комнат (на 2-14 мест),

— 17 смарт-офисов для резидентов (площадью 18-110 кв. м),

— терраса для мероприятий под открытым небом (сейчас на стадии проекта),

— кафетерий, кухня и душевая для резидентов.



Также в состав инновационного центра входит центр «Мой бизнес».

Инновационный центр для бизнеса

Адрес: Краснодар, ул. Северная, 405

Инстаграм: iquarium_krd