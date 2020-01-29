7 тонн пластика: курорт «Роза Хутор» назвал объемы отходов, отправленных на переработку
С мая 2018 по январь 2020 года курорт «Роза Хутор» отправил на переработку 178 тонн раздельно собираемых отходов
Горный курорт последовательно развивает практику раздельного сбора отходов. Первые шаги были предприняты еще при подготовке сочинской Олимпиады, когда проведение тестовых соревнований сопровождалось экспериментами по раздельному сбора пластиковых бутылок спонсорских безалкогольных напитков.
Сбор вторсырья на курорте стал системным в 2016 году, а весной 2018 года «Роза Хутор» приступил к формированию собственной службы заготовки вторсырья. Сейчас раздельный сбор перерабатываемых отходов стал стандартным для всего курорта — как для отелей на его территории, так и для множества арендаторов — кафе, ресторанов и магазинов.
У курорта собственная служба заготовки вторсырья с короткими маршрутами и перевалочной базой. Это позволило реализовать бесперебойный и регулярный сбор накапливаемого за день мусора. В результате с мая 2018 года по январь 2020-го на переработку было отправлено 150 тонн картона и бумаги, 21 тонна стекла и 7 тонн пластика.
«Сокращение объемов мусора — важная цель, но сегодня нужно решить, как сдерживать рост расходов на вывоз мусора. Заготовка вторсырья — незаменимый инструмент экономии», — сказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
По его словам с августа 2019 по январь 2020 года общая экономия на связанных с удалением мусора расходах составила около 6,8 млн рублей. В предстоящий годовой цикл общая экономия работающих на «Роза Хутор» бизнесов может составить 17,1 млн рублей.
«Наладив раздельный сбор отходов в хозяйственной сфере, мы вовлекаем в эту работу наших гостей», — говорит Колосов. В номерах ряда отелей курорта организован сбор пластиковых бутылок при уборке номеров — весь собранный пластик отправляется на утилизацию.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.