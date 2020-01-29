7 тонн пластика: курорт «Роза Хутор» назвал объемы отходов, отправленных на переработку

С мая 2018 по январь 2020 года курорт «Роза Хутор» отправил на переработку 178 тонн раздельно собираемых отходов

Сбор вторсырья на курорте стал системным в 2016 году, а весной 2018 года «Роза Хутор» приступил к формированию собственной службы заготовки вторсырья. Сейчас раздельный сбор перерабатываемых отходов стал стандартным для всего курорта — как для отелей на его территории, так и для множества арендаторов — кафе, ресторанов и магазинов.

Горный курорт последовательно развивает практику раздельного сбора отходов. Первые шаги были предприняты еще при подготовке сочинской Олимпиады, когда проведение тестовых соревнований сопровождалось экспериментами по раздельному сбора пластиковых бутылок спонсорских безалкогольных напитков.

У курорта собственная служба заготовки вторсырья с короткими маршрутами и перевалочной базой. Это позволило реализовать бесперебойный и регулярный сбор накапливаемого за день мусора. В результате с мая 2018 года по январь 2020-го на переработку было отправлено 150 тонн картона и бумаги, 21 тонна стекла и 7 тонн пластика.

«Сокращение объемов мусора — важная цель, но сегодня нужно решить, как сдерживать рост расходов на вывоз мусора. Заготовка вторсырья — незаменимый инструмент экономии», — сказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.