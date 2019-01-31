В Краснодаре начали сносить забор на перекрестке Рашпилевской и Калинина
Власти Краснодара добились демонтажа части забора на улице Рашпилевской напротив цирка, который стоит там многие годы
Помощник мэра Владимир Вербицкий сообщил в своем фейсбуке, что муниципальная земля, на которой находился забор, «была захвачена» ООО «Единая Кубань». Эта компания занимается издательской и полиграфической деятельностью.
Администрация города в прошлом году обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к «Единой Кубани» с требованием освободить участок площадью 125 кв. метров, демонтировать забор, а также облагородить территорию. Суд удовлетворил эти требования, но собственник исполнил решение только после вмешательства приставов, которые пригрозили компании неустойкой в 20 тыс. рублей в день до момента исполнения судебного постановления.
Читайте также:
Теперь, по словам Вербицкого, на этом участке планируют восстановить тротуар.
Он также добавил, что угловой участок, где находится продолжение забора, находится в частной собственности, и судьба этого участка забора пока под вопросом.
Как писали Юга.ру, два года назад благодаря вмешательству мэрии был также сдвинут забор на ул. Красной, который стоял там около 20 лет. На этом месте высадили деревья. Позже стало известно, что московская компания «БЭЛ девелопмент» планирует построить на этом месте административно-деловой комплекс.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.