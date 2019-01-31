В Краснодаре начали сносить забор на перекрестке Рашпилевской и Калинина

Власти Краснодара добились демонтажа части забора на улице Рашпилевской напротив цирка, который стоит там многие годы

Помощник мэра Владимир Вербицкий сообщил в своем фейсбуке, что муниципальная земля, на которой находился забор, «была захвачена» ООО «Единая Кубань». Эта компания занимается издательской и полиграфической деятельностью.

Администрация города в прошлом году обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к «Единой Кубани» с требованием освободить участок площадью 125 кв. метров, демонтировать забор, а также облагородить территорию. Суд удовлетворил эти требования, но собственник исполнил решение только после вмешательства приставов, которые пригрозили компании неустойкой в 20 тыс. рублей в день до момента исполнения судебного постановления.