В России предложили ввести стандарт уровня и качества жизни ребенка

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В России предлагают ввести «детский стандарт», который включит базовый набор товаров и услуг для качественной жизни детей в семьях

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С инициативой выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он направил соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину.

По мнению Крупнова, такие меры необходимы для поддержки многодетных семей. На обеспечение высокого уровня жизни детей в таких семьях может не хватать средств. Он отметил, что качество жизни многодетных семей зачастую в разы ниже, чем семей с одним ребенком.

Автор инициативы предлагает включить в стандарт минимальные наборы товаров и услуг, которые нужны для качественной жизни каждого ребенка. Например, туда должен войти базовый список продуктов питания и непродовольственных товаров, расходов на медицину, дополнительное образование, детский сад, школу, транспорт.

Он добавил, что положение о «детском стандарте» необходимо внести в разрабатываемый законопроект о статусе многодетных семей, сообщает RT.

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