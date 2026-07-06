Отпуск по топливным картам: что происходит с бензином на курортах Краснодарского края 6 июля?
В Новороссийске и Геленджике 6 июля закрыты десятки заправок, а в Анапе полностью исчез АИ-100
В курортных городах и районах Краснодарского края сохраняется напряженная ситуация с топливом. В разгар высокого сезона на большинстве работающих АЗС действуют ограничения, а часть заправок стала обслуживать только спецтранспорт и владельцев топливных карт.
Геленджик
Пресс-служба мэрии курорта сообщила, что по состоянию на 6 июля в городе функционируют только 8 АЗС, еще 3 заправки временно закрыты, а 2 находятся на ремонте. Действует лимит на отпуск горючего — от 20 до 50 литров на машину.
- АИ-95 и АИ-92: есть в наличии всего на 2 АЗС;
- ДТ: доступно на 6 станциях (одна из них торгует исключительно дизелем).
Анапа
Из 26 заправочных станций на 9 АЗС топливо физлицам не продают. Бензин отпускают спецтранспорту и владельцам топливных карт. На остальных 17 станциях действуют лимиты в бак: по 30 литров (на 7 АЗС), по 40 литров (на 1 АЗС) и от 50 до 100 литров на дизель.
- АИ-92: есть на 19 АЗС;
- АИ-95: в наличии на 14 АЗС;
- ДТ: доступно на 23 АЗС;
- АИ-100: полностью отсутствует.
Новороссийск
В городе работают только 15 АЗС. Еще 19 станций временно не отпускают топливо, а заправка «Лукойл» на Сухумском шоссе работает только по спецкартам. Действуют лимиты не более 20/30/60 литров на авто.
- АИ-95: остался на 8 АЗС;
- АИ-92: есть на 9 АЗС;
- ДТ: в наличии на 13 станциях;
- АИ-100: нет в наличии.
48 АЗС работают:
Ейск
Из 12 городских АЗС заправить автомобили можно только на двух станциях, еще две отпускают отдельные виды горючего, а три АЗС — только спецтехнике по топливным картам.
- АИ-92: есть на 3 АЗС;
- АИ-95: остался всего на 2 АЗС;
- ДТ: есть на трех точках.
Туапсинский район
Работают 15 АЗС (две закрыты). На пяти станциях лимиты: на трех — до 90 литров, еще на двух — до 20 и 30 литров в одни руки. Еще одна АЗС полностью перешла на обслуживание по топливным картам.
- АИ-95: есть на 6 точках;
- АИ-92 — на 7;
- ДТ — на 10;
- АИ-100: остался всего на одной АЗС.
Темрюкский район
Функционируют 22 АЗС, 4 закрыты. На ряде станций обслуживают только спецмашины и владельцев топливных карт.
- АИ-95: есть на 14 АЗС;
- АИ-92 — на 12;
- ДТ — на 18;
- АИ-100 — на 2.
Сочи
На курорте работают 50 АЗС из 58 (4 на ремонте, на 4 нет топлива). На 8 заправках сети «Лукойл» бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100 перевели на отпуск исключительно по топливным картам.
- АИ-92 и АИ-95: есть на 30 АЗС;
- ДТ: есть на 38 АЗС;
- АИ-100: доступен на 23 станциях.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске хотят запустить электронную запись на АЗС.
Все материалы по теме: