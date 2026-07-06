Отпуск по топливным картам: что происходит с бензином на курортах Краснодарского края 6 июля?

В Новороссийске и Геленджике 6 июля закрыты десятки заправок, а в Анапе полностью исчез АИ-100

В курортных городах и районах Краснодарского края сохраняется напряженная ситуация с топливом. В разгар высокого сезона на большинстве работающих АЗС действуют ограничения, а часть заправок стала обслуживать только спецтранспорт и владельцев топливных карт.

Геленджик

Пресс-служба мэрии курорта сообщила, что по состоянию на 6 июля в городе функционируют только 8 АЗС, еще 3 заправки временно закрыты, а 2 находятся на ремонте. Действует лимит на отпуск горючего — от 20 до 50 литров на машину.

АИ-95 и АИ-92: есть в наличии всего на 2 АЗС;

ДТ: доступно на 6 станциях (одна из них торгует исключительно дизелем).

Анапа

Из 26 заправочных станций на 9 АЗС топливо физлицам не продают. Бензин отпускают спецтранспорту и владельцам топливных карт. На остальных 17 станциях действуют лимиты в бак: по 30 литров (на 7 АЗС), по 40 литров (на 1 АЗС) и от 50 до 100 литров на дизель.

АИ-92: есть на 19 АЗС;

АИ-95: в наличии на 14 АЗС;

ДТ: доступно на 23 АЗС;

АИ-100: полностью отсутствует.

Новороссийск

В городе работают только 15 АЗС. Еще 19 станций временно не отпускают топливо, а заправка «Лукойл» на Сухумском шоссе работает только по спецкартам. Действуют лимиты не более 20/30/60 литров на авто.