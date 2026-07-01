Горючее из-за океана. Индия стала новым поставщиком бензина для России — СМИ

1 июля Reuters сообщил, что Россия приступила к морским поставкам бензина из Индии. По данным трех источников в отрасли, причиной стали атаки беспилотников на НПЗ, которые существенно снизили объемы собственного производства.

Один из собеседников агентства сообщил, что из Индии в Россию уже направили не меньше 60 тыс. тонн бензина. Другой источник уточнил, что речь идет о двух танкерах, каждый из которых везет от 30 до 40 тыс. тонн.

Третий собеседник добавил, что в Москве рассматривают возможность ежемесячного импорта до 400 тыс. тонн горючего из различных стран, включая Белоруссию, которая уже наращивает поставки на российский рынок. Так, в первой половине июня объемы белорусского бензина в РФ утроились, достигнув 70 тыс. тонн.