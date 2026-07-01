Горючее из-за океана. Индия стала новым поставщиком бензина для России — СМИ
СМИ сообщили, что Россия начала морской импорт бензина из Индии
1 июля Reuters сообщил, что Россия приступила к морским поставкам бензина из Индии. По данным трех источников в отрасли, причиной стали атаки беспилотников на НПЗ, которые существенно снизили объемы собственного производства.
Один из собеседников агентства сообщил, что из Индии в Россию уже направили не меньше 60 тыс. тонн бензина. Другой источник уточнил, что речь идет о двух танкерах, каждый из которых везет от 30 до 40 тыс. тонн.
Третий собеседник добавил, что в Москве рассматривают возможность ежемесячного импорта до 400 тыс. тонн горючего из различных стран, включая Белоруссию, которая уже наращивает поставки на российский рынок. Так, в первой половине июня объемы белорусского бензина в РФ утроились, достигнув 70 тыс. тонн.
Цены взлетели, запасы тают:
По данным агентства, летнее потребление бензина в России составляет около 110 тыс. тонн в сутки.
В Reuters добавили, что Индия за последние годы стала крупнейшим покупателем российской нефти: в 2025 году она приобретала до 1,5–2 млн баррелей в сутки, а в июне 2026-го нарастила импорт до рекордных 2,66 млн баррелей в день.
В Кремле 30 июня признали, что Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов на фоне топливного кризиса. Однако экономист Кирилл Родионов предупредил, что индийский бензин обойдется российскому потребителю заметно дороже, чем топливо с отечественных НПЗ. В его цене, помимо логистических издержек, заложены и расходы на закупку нефти по ценам, близким к мировым.
Напомним, топливный кризис в России усугубляется с весны. Беспилотники нанесли удары по нескольким ключевым НПЗ, что привело к падению объемов переработки.
В конце июня стало известно, что российские власти готовы на время вернуть бензин «Евро-2» ради спасения топливного рынка. От этого горючего отказались 13 лет назад из-за неэкологичности.
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