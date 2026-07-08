В музее Краснодара покажут спектакль «Подруга, я выхожу замуж!»
В Краснодаре покажут театральную исповедь о любви и выборе (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 11 июня показ моноспектакля Саши Бур «Подруга, я выхожу замуж!» Зрители увидят 10 сцен об отношениях, где любовь вдруг превращается в клетку.
Это постановка не про белое платье, фату и счастливых гостей, а про узы, в которых трудно дышать.
«Без свадебного пафоса. Только честные истории — про сайт знакомств, про «идеальное» свидание, про папку, исчезающую в самый неподходящий момент. И стихи, которые бьют точно в сердце», — рассказали организаторы.
Любовь, смерть и шанс все изменить:
Режиссер спектакля — заслуженный работник культуры Кубани Виктор Энтин. Пьеса прошла отбор в Южной школе драматургии под руководством поэта и члена Союза писателей России Юрия Васина.
Показ состоится 11 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 июля пройдет читка комедийной пьесы «Три ведьмы на трамвае».