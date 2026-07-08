В музее Краснодара покажут спектакль «Подруга, я выхожу замуж!»

Краснодарский край

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  • © Фото Takmeomeo с сайта pixabay.com
    © Фото Takmeomeo с сайта pixabay.com

В Краснодаре покажут театральную исповедь о любви и выборе (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 11 июня показ моноспектакля Саши Бур «Подруга, я выхожу замуж!» Зрители увидят 10 сцен об отношениях, где любовь вдруг превращается в клетку.

Это постановка не про белое платье, фату и счастливых гостей, а про узы, в которых трудно дышать.

«Без свадебного пафоса. Только честные истории — про сайт знакомств, про «идеальное» свидание, про папку, исчезающую в самый неподходящий момент. И стихи, которые бьют точно в сердце», — рассказали организаторы.

Любовь, смерть и шанс все изменить:

Режиссер спектакля — заслуженный работник культуры Кубани Виктор Энтин. Пьеса прошла отбор в Южной школе драматургии под руководством поэта и члена Союза писателей России Юрия Васина.

Показ состоится 11 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 июля пройдет читка комедийной пьесы «Три ведьмы на трамвае».

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В музее Краснодара покажут спектакль «Подруга, я выхожу замуж!»
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