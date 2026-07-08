В музее Краснодара покажут спектакль «Подруга, я выхожу замуж!»

В Краснодаре покажут театральную исповедь о любви и выборе (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 11 июня показ моноспектакля Саши Бур «Подруга, я выхожу замуж!» Зрители увидят 10 сцен об отношениях, где любовь вдруг превращается в клетку.

Это постановка не про белое платье, фату и счастливых гостей, а про узы, в которых трудно дышать.

«Без свадебного пафоса. Только честные истории — про сайт знакомств, про «идеальное» свидание, про папку, исчезающую в самый неподходящий момент. И стихи, которые бьют точно в сердце», — рассказали организаторы.