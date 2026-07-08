120 тысяч за права. Автошколы Краснодара повышают стоимость обучения из-за топливного кризиса

Несколько автошкол Краснодара сообщили о повышении стоимости обучения на права категории B

29 июня краснодарская автошкола «Вектор» на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что с 1 июля стоимость обучения вырастет на 19 тыс. рублей.

Причину представители организации объяснили ростом цен на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) в России. Кроме того, в автошколе заявили, что на стоимость повлияют изменения регламента ГИБДД и нововведения в практической и теоретической частях экзамена.

«Это не наши прихоти. Мы, как и все, вынуждены пересматривать стоимость», — написали представители учреждения.

Сейчас обучение на категорию B в «Векторе» стоит 97,6 тыс. рублей (53,4 тыс. рублей — базовый курс с теорией и практикой, 44,2 тыс. рублей — эксплуатация автомобиля). После повышения цена составит 116,6 тыс. рублей.