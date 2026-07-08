120 тысяч за права. Автошколы Краснодара повышают стоимость обучения из-за топливного кризиса
Несколько автошкол Краснодара сообщили о повышении стоимости обучения на права категории B
29 июня краснодарская автошкола «Вектор» на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что с 1 июля стоимость обучения вырастет на 19 тыс. рублей.
Причину представители организации объяснили ростом цен на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) в России. Кроме того, в автошколе заявили, что на стоимость повлияют изменения регламента ГИБДД и нововведения в практической и теоретической частях экзамена.
«Это не наши прихоти. Мы, как и все, вынуждены пересматривать стоимость», — написали представители учреждения.
Сейчас обучение на категорию B в «Векторе» стоит 97,6 тыс. рублей (53,4 тыс. рублей — базовый курс с теорией и практикой, 44,2 тыс. рублей — эксплуатация автомобиля). После повышения цена составит 116,6 тыс. рублей.
В Краснодаре полиция поймала перекупщиков:
Журналистка Юга.ру под видом потенциальной ученицы позвонила в другие популярные автошколы Краснодара, чтобы узнать, планируют ли они повышать стоимость обучения.
В автошколе «Шанс» заявили, что с 13 июля обучение по всем категориям подорожает на 25 тыс. рублей. Представительница организации отметила, что на это влияют как топливный кризис в стране, так и изменения регламента ГИБДД.
Сейчас обучение на категорию B в «Шансе» стоит 98,8 тыс. рублей, а после повышения цена вырастет до 123,8 тыс. рублей.
В автошколе «Лидер+» рассказали, что стоимость изменится в конце июля или в августе — «повышение точно будет». Представительница учреждения не назвала точную сумму, однако отметила, что она составит минимум 15 тыс. рублей.
На данный момент обучение на категорию B в «Лидер+» стоит 96,9 тыс. рублей, а после повышения может подорожать до 110 тыс. рублей и выше.
25 июня в телеграм-канале автошколы «Формула» сообщили, что с 1 июля планируется повышение стоимости обучения на категорию B, однако не уточнили, на сколько именно вырастет цена.
В разговоре с журналисткой Юга.ру 8 июля представительница учреждения отметила, что «по повышению ничего не можем сказать», и добавила, что сейчас стоимость обучения составляет 97 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, 2 июля власти Кубани попросили жителей пересесть на общественный транспорт из-за нехватки топлива.