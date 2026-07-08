Не только бензин. На краснодарских АЗС стоимость газа выросла на 4,6% за неделю

Власти Краснодара сообщили, что на заправках города подорожал автомобильный газ

Наименьший рост цен зафиксирован у дизельного топлива — 0,6%. В среднем за литр горючего водители платили 77,83 рубля, максимальная цена — 86,99 рубля.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,8%. По данным властей, максимальная цена за литр составляет 76,60 рубля, минимальная — 64,85 рубля. Прирост стоимости бензина марки АИ-95 составил 0,7%. Средняя цена за литр достигла 73,80 рубля. Минимальная стоимость — 70,93 рубля за литр, максимальная — 84,05 рубля.

За неделю больше всего выросла средняя стоимость автомобильного углеводородного газа — на 4,6%. Максимальная цена за литр составила 38 рублей, минимальная — 29 рублей.

7 июля администрация Краснодара опубликовала очередной еженедельный отчет о средних оптовых и розничных ценах на топливо на АЗС города.

В Краснодаре стало больше работающих заправок:

В сфере оптовых закупок цены менялись менее значительно. Так, стоимость бензина АИ-92 выросла на 0,3% — средняя цена одной тонны составила 86 тыс. рублей. Бензин АИ-95 подорожал на 0,2% — до 104 тыс. рублей за тонну.

Дизельное топливо, наоборот, подешевело на 1,7% — средняя стоимость одной тонны составила 116 тыс. рублей. При этом светлое печное топливо подорожало на 9,2% — до 101 тыс. рублей за тонну.

Стоимость темного печного топлива и мазута М-100 осталась на прежнем уровне — 35 тыс. и 39 тыс. рублей за тонну соответственно.