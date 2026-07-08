В Краснодаре появятся еще 33 платные парковки. Где именно?

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Власти Краснодара заявили, что в 2026 году в городе откроют 33 новые платные парковки

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что до конца 2026 года в городе организуют 33 новые муниципальные платные парковки. Час стоянки водителям обойдется в сумму от 30 до 60 рублей в зависимости от конкретной зоны.

Власти Краснодара хотят ловить автомобили без номеров с помощью камер на перекрестках:

Парковки откроют на участках:

  • по обеим сторонам улицы Рашпилевской от Карасунской до Гимназической;
  • по обеим сторонам улицы Рашпилевской от Максима Горького до Чапаева;
  • по обеим сторонам улицы Пашковской от Рашпилевской до Фрунзе;
  • по нечетной стороне улицы Красной от Володи Головатого до Калинина;
  • по четной стороне улицы Хакурате от Рашпилевской до Красной;
  • по четной стороне улицы Мира в районе дома № 90;
  • по четной стороне улицы Мира от Гудимы до Суворова;
  • по нечетной стороне улицы Буденного от Кирова до Фрунзе;
  • по нечетной стороне улицы Захарова от Станкостроительной до Индустриальной;
  • по обеим сторонам улицы Колхозной от 40-летия Победы до Садовой;
  • по обеим сторонам улицы Ставропольской от Суворова до КИМ;
  • по обеим сторонам улицы Коржнева от Яна Полуяна до дома № 27 по проспекту Константина Образцова;
  • по обеим сторонам улицы Октябрьской от Красина до Пушкина;
  • по обеим сторонам улицы Алтайской от Днепровской до Селезнева;
  • по нечетной стороне улицы Офицерской от дома № 45 до Шоссе Нефтяников;
  • по обеим сторонам улицы Береговой от Кубанской набережной до дома № 31;
  • по обеим сторонам улицы Индустриальной от Красина до Химзаводской;
  • по обеим сторонам улицы Братьев Игнатовых от Северной до Красных Партизан;
  • по обеим сторонам улицы Тополиная аллея;
  • по обеим сторонам улицы Сормовской от Тюляева до 1 Мая;
  • по обеим сторонам улицы Красноармейской от Комсомольской до Пушкина;
  • по обеим сторонам улицы Карла Маркса от Калинина до Володи Головатого;
  • по четной стороне улицы Захарова от Станкостроительной до Постовой;
  • по четной стороне улицы Гудимы от переулка Насыпного до Мира;
  • по обеим сторонам улицы Красина от Октябрьской до дома № 1 по Красной;
  • по обеим сторонам улицы Пушкина от Октябрьской до Кубанской набережной;
  • по обеим сторонам улицы Азовской от Красных Партизан до дома № 9;
  • по обеим сторонам улицы Ипподромной от Передовой до Чернышевского;
  • по обеим сторонам улицы Первомайской от Чернышевского до Российской;
  • по нечетной стороне улицы 40-летия Победы в районе домов № 33, 33г;
  • по обеим сторонам улицы Морской от Рашпилевской до Дзержинского;
  • по обеим сторонам улицы Тургенева от Красных Партизан до Кожевенной;
  • по обеим сторонам улицы Калинина от Чкалова до Тургенева.

Запуск первых парковочных зон запланирован до 30 сентября, остальные введут в эксплуатацию в октябре и ноябре 2026 года.

Как писали Юга.ру, депутаты предложили сделать парковки Краснодара бесплатными в выходные и праздники.

Автомобили Город Дороги Краснодар парковки

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В Краснодаре появятся еще 33 платные парковки. Где именно?
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