В Краснодаре появятся еще 33 платные парковки. Где именно?

Власти Краснодара заявили, что в 2026 году в городе откроют 33 новые платные парковки

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что до конца 2026 года в городе организуют 33 новые муниципальные платные парковки. Час стоянки водителям обойдется в сумму от 30 до 60 рублей в зависимости от конкретной зоны.

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Парковки откроют на участках: по обеим сторонам улицы Рашпилевской от Карасунской до Гимназической;

по обеим сторонам улицы Рашпилевской от Максима Горького до Чапаева;

по обеим сторонам улицы Пашковской от Рашпилевской до Фрунзе;

по нечетной стороне улицы Красной от Володи Головатого до Калинина;

по четной стороне улицы Хакурате от Рашпилевской до Красной;

по четной стороне улицы Мира в районе дома № 90;

по четной стороне улицы Мира от Гудимы до Суворова;

по нечетной стороне улицы Буденного от Кирова до Фрунзе;

по нечетной стороне улицы Захарова от Станкостроительной до Индустриальной;

по обеим сторонам улицы Колхозной от 40-летия Победы до Садовой;

по обеим сторонам улицы Ставропольской от Суворова до КИМ;

по обеим сторонам улицы Коржнева от Яна Полуяна до дома № 27 по проспекту Константина Образцова;

по обеим сторонам улицы Октябрьской от Красина до Пушкина;

по обеим сторонам улицы Алтайской от Днепровской до Селезнева;

по нечетной стороне улицы Офицерской от дома № 45 до Шоссе Нефтяников;

по обеим сторонам улицы Береговой от Кубанской набережной до дома № 31;

по обеим сторонам улицы Индустриальной от Красина до Химзаводской;

по обеим сторонам улицы Братьев Игнатовых от Северной до Красных Партизан;

по обеим сторонам улицы Тополиная аллея;

по обеим сторонам улицы Сормовской от Тюляева до 1 Мая;

по обеим сторонам улицы Красноармейской от Комсомольской до Пушкина;

по обеим сторонам улицы Карла Маркса от Калинина до Володи Головатого;

по четной стороне улицы Захарова от Станкостроительной до Постовой;

по четной стороне улицы Гудимы от переулка Насыпного до Мира;

по обеим сторонам улицы Красина от Октябрьской до дома № 1 по Красной;

по обеим сторонам улицы Пушкина от Октябрьской до Кубанской набережной;

по обеим сторонам улицы Азовской от Красных Партизан до дома № 9;

по обеим сторонам улицы Ипподромной от Передовой до Чернышевского;

по обеим сторонам улицы Первомайской от Чернышевского до Российской;

по нечетной стороне улицы 40-летия Победы в районе домов № 33, 33г;

по обеим сторонам улицы Морской от Рашпилевской до Дзержинского;

по обеим сторонам улицы Тургенева от Красных Партизан до Кожевенной;

по обеим сторонам улицы Калинина от Чкалова до Тургенева. Запуск первых парковочных зон запланирован до 30 сентября, остальные введут в эксплуатацию в октябре и ноябре 2026 года.