Смерть из дымохода. Экс-директор УК в Геленджике получил 3 года тюрьмы за небезопасную услугу
Суд Геленджика признал виновным бывшего главу управляющей компании
8 июля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что бывшего директора управляющей компании в Геленджике признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Александр Юркевич, возглавлявший ООО «Высота», проведет три года в колонии общего режима за халатность, которая привела к гибели человека.
Суд установил, что в июне 2018 года Юркевич не организовал своевременную проверку, очистку и ремонт дымовых и вентиляционных каналов. После завершения отопительного сезона необходимые работы в одной из квартир так и не провели.
Новая графа в квитанции:
Из-за засорения дымохода и вентиляции угарный газ от работающего газового водонагревателя начал поступать в жилое помещение. В результате мужчина скончался, а женщина получила отравление.
Помимо реального срока, суд удовлетворил иски потерпевших. Отец погибшего получит компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. Пострадавшая женщина — 50 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в Сочи директор УК незаконно выписал себе премий на 1,8 млн рублей.