Смерть из дымохода. Экс-директор УК в Геленджике получил 3 года тюрьмы за небезопасную услугу

8 июля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что бывшего директора управляющей компании в Геленджике признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Александр Юркевич, возглавлявший ООО «Высота», проведет три года в колонии общего режима за халатность, которая привела к гибели человека.

Суд установил, что в июне 2018 года Юркевич не организовал своевременную проверку, очистку и ремонт дымовых и вентиляционных каналов. После завершения отопительного сезона необходимые работы в одной из квартир так и не провели.