Шопинг, еда, кинотеатр без крыши. Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре

В сентябре 2022 года на пересечении улиц Тургенева и Северной появился необычный проект — открытый торговый центр BoxPark, собранный из контейнеров для морских грузоперевозок. Их оформили в единой стилистике и покрасили в матовый чёрный цвет. В декоре торгового центра преобладают дерево и зелень, правда, искусственная. В BoxPark есть несколько парковок и две станции зарядки для электромобилей. Помимо шопинга и еды здесь можно смотреть кино на большом экране, учиться на мастер-классах, играть в настольные игры. Немаловажно, BoxPark является dog friendly, то есть сюда можно приходить с животными. Что находится внутри центра, читайте ниже.

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

1 этаж Тут можно встретить магазины одежды, необычных подарков, нижнего белья, духов, обуви, аксессуаров, парфюмерии и бижутерии, табака и настольных игр, а также сервисы по продаже и ремонту телефонов и девайсов. И, конечно, поесть в одном из нескольких заведений. «Про раки» предлагает посетителям, естественно, раков, креветки и морепродукты, ассорти колбас и сыров, салаты, супы, другие горячие и холодные закуски к пенному. Есть даже меню завтраков и обедов. Кроме того, здесь регулярно проводят спортивные трансляции. Интеллектуальный клуб «Культпросвет» возобновил в Краснодаре проект «Кино на траве». Показы проходят в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. «Сгущёнка». Эта кофейня не нуждается в представлении, в Краснодаре довольная обширная сеть заведений. Уютное место, где можно не только выпить кофе, но и полноценно позавтракать и пообедать. Помимо кофе в меню лимонады, смузи, милкшейки, различные десерты, супы и вторые блюда, салаты, сэндвичи, приготовленные на гриле. Grill master Ginosyan. В меню несколько видов шаурмы, гиро, сэндвичи, скепасти, лепешки, наггетсы, картофель фри, гриль-багеты и фри-боксы.

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

2 этаж Это зона фудкорта. Здесь есть небольшие кафе, бары, кофейни, хот-дожная и даже пончиковая. «Мидийная точка» , где можно насладиться моллюсками в сливочно-сырном соусе, в соусе лемонграсс, путанеску, том ям, остром томатном. Также в меню креветки и смузи.

«Зацепи кофе» . За несколько лет Алексею Зацепилину удалось создать целую сеть городских кофеен. Кофе представлен как в классическом формате (эспрессо, американо, капучино, раф, мокко), так и в авторском — латте фисташка-пломбир, латте сырный, латте арахисовый, латте миндаль-крекер, раф нутелла, раф банан-солёная карамель, горячий бамбл. Также здесь найдёте какао, горячий шоколад, несколько видов матчи, чай (гречишный, имбирный, ананас-маракуя, ягодный, облепиховый), лимонады, смузи и милкшейки. Big brothers специализируется на бургерах и пицце. В меню найдёте не только их, но также различные закуски, попкорн, хот-доги, сэндвичи, воки, кофе и другие напитки. По выходным здесь проводят детские кулинарные мастер-классы.

Manioka. Заведение, где можно попробовать освежающие лимонады — тропические, ягодные и фруктовые. Сочетания предлагают самые неожиданные: облепиха-банан, смородина-лаванда, малина-лемонграсс. Также в меню несколько видов кофе, чая и матчи. Boodoo Coffee. Кофейня, где можно приобрести как классический кофе, так и авторский, например, сырный латте, раф с лавандой, баунти или солёной карамелью, бамбл. Также в меню несколько видов чая и лимонадов. Pimp my shrimp . Здесь для гостей готовят креветки в панировке, кляре и на гриле. Но и это ещё не всё. Как вам круассан и хот-дог с креветками? Также в меню мидии и шримп-роллы в злаковой лепёшке.

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

«Бистро 39». Заведение известно своей лепёшкой, которую можно заказать с цыпленком, телятиной, креветками, лососем или индейкой на выбор. Также в меню разноплановая шаверма, сэндвич-бриоши, салаты, гарниры и напитки. В амфитеатре парка «Краснодар» в июне начнут проводить литературные выходные. Их организует книжный магазин «Чарли».

Snoop dog. Корнер радует своих гостей сразу несколькими разновидностями хот-дога. Здесь же для вас приготовят свежий горячий попкорн.

«Лепим и варим». Основное меню представлено пельменями и варениками. Среди начинок — свинина+говядина, баранина+кинза, курица+пармезан+базилик, королевская креветка+курица, камчатский краб, мраморная говядина, вишня. Также есть супы, жареные во фритюре мини-пирожки (посикунчики), салаты. Beer Box. Небольшой паб на несколько столиков с широким выбором напитков. 3 этаж Лаунж-зона. Когда становится темно, включаются огни ночного города и гирлянды Box Park, можно отдохнуть с семьёй или друзьями в приятной обстановке на веранде или внутри помещения. Имеются диван, игровая приставка и барная зона.

Кинотеатр без крыши. Здесь установлен большой экран, на котором вечерами крутят кино. Можно взять плед, заказать что-то перекусить и наслаждаться просмотром на свежем воздухе.